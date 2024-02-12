Deadpool 3 fragman haberi sinema sektörünün gündemine oturdu. Deadpool 3 adı da bu yeni fragman ile beraber resmileşmiş oldu. Bu yılın en çok konuşulacak Marvel filmi olan Deadpool 3: Deadpool & Wolverine fragmanı çıktı. Peki Deadpool 3 ne zaman çıkacak? Deadpool 3 oyuncuları ve vizyon tarihi ne? İşte bilmeniz gerekenler.

Deadpool 3 Fragman Geldi: İşte Deadpool & Wolverine

Marvel hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu yıl vizyona girecek tek Marvel yapımı olan Deadpool 3 için ilk uzun fragman yayınlandı ve filmin adı resmen açıklandı: Deadpool & Wolverine.

Marvel, yıllardır düzenli bir film çıkarma takvimi izliyor. Buna göre genelde yılda 2 adet civarı film görüyorduk. Ancak geçtiğimiz yıldan beri süregelen Holywood grevleri nedeniyle bazı yapımlarını ertelemek zorunda kaldı. Bu süreçte Marvel evreninin muzip karakteri Deadpool için de harika bir fırsat çıktı.

2024 yılının en iyi filmleri arasında yer alması beklenen Deadpool 3: Deadpool & Wolverine ilk uzun fragmanı ile karşımıza çıktı. Temmuz ayında vizyona girecek olan bu yapıma dair bir tam fragman paylaşıldı ve fragmanda filmin adı da resmen duyurulmuş oldu.

Deadpool, bu yapımla birlikte Marvel Sinematik Evreni’ne (MCU) geçiş yapacak. Diğer X-Men karakterleri de bu filmle birlikte yeni dönemde Marvel yapımlarında yer almaya başlayacaklar. Artık X-Men ailesini Marvel yapımlarında daha sık göreceğiz.

Deadpool 3 Oyuncuları, Deadpool & Wolverine Oyuncuları Kimler?

Deadpool 3: Deadpool & Wolverine oyuncuları çok merak ediliyor. Başrol Ryan Reynolds, Deadpool/Wade Wilson karakterine bir kez daha hayat verecek. Reynolds’a eşlik edecek en önemli isim ise Hugh Jackman tarafından canlandırılan Wolverine/Logan karakteri olacak.

Ayrıca, Deadpool’un ölümsüz aşkı Morena Baccarin (Vanessa), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Kör Al) gibi karakterler de filmde yer alıyor. Deadpool 3 oyuncuları oldukça tanıdık yüzlerden oluşacak.

Deadpool 3 Konusu Ne? Deadpool 3: Deadpool & Wolverine Ne Anlatıyor?

Deadpool 3 ne anlatıyor, Deadpool 3 konusu ne sorusu da çok sık soruluyor. Fragmanda, Wilson’ın hayatını başına gelen türlü zorlukların ardından nihayet yoluna koyduğubu görüyoruz. Ancak karakterimiz sonrasında Loki dizisinde de gördüğümüz TVA (zaman koruyucuları) tarafından hapse atılıyor. Sonra da kendisine bir iş teklifi geliyor ve Deadpool yine Deadpool’luğuna devam ediyor.

Deadpool 3 Ne Zaman Çıkacak? Deadpool 3 Vizyon Tarihi Ne?

Deadpool 3 ne zaman çıkacak sorusu da bu gelişmelerle yanıt buldu. Deadpool & Wolverine filmi, 26 Temmuz’da sinemalarda vizyona girecek. İlk olarak sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak olan film, daha sonra Disney+ platformunda da yayınlanacak. Marvel hayranları, bu yeni yapımla ilgili heyecanlarını gittikçe artırıyor ve filmi sabırsızlıkla bekliyor.

İlginizi Çekebilir: Disney Plus şifre paylaşımını yasaklıyor

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Deadpool & Wolverine filmi nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!