Disney, yayın hizmetleri Disney Plus ve Hulu için şifre paylaşımının önüne geçmeye hazırlanıyor. Şirketin finans şefi Hugh Johnston, şüpheli hesaplar için ayrı abonelikler sunma planlarını açıkladığı bir kazanç görüşmesinde bu adımı duyurdu. Bu yeni politika, genel müşteri deneyimini iyileştirmeyi ve abone tabanını büyütmeyi amaçlayarak, hesap sahiplerine ekstra bir ücret karşılığında haneleri dışından kişileri ekleyebilmeleri imkanı sunacak.

Disney Plus ve Hulu, yakın zamanda hizmet şartlarını güncelleyerek, kişinin evinin dışındaki kişilerle abonelik paylaşımını yasakladı. Bu değişiklikler, yeni aboneler için 25 Ocak’tan itibaren geçerli oldu ve mevcut üyeler için 14 Mart’tan itibaren uygulanacak. Bu adım, Netflix’in geçen yıl başlattığı ücretli paylaşım modelinin ardından geldi. Bu modelde, aboneler evlerinin dışında bulunan kişileri eklemek için aylık ek bir ücret ödemek zorunda kalıyorlar.

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Disney, bu hamlenin, erişimi genişletmek ve rakiplerinin benimsediği stratejiden faydalanmak için bir fırsat olduğunu düşünüyor. Johnston, şirketin bu sorunu çözmek için proaktif bir yaklaşım benimseyeceğini ve uygunsuz hesap kullanımını azaltmayı hedeflediğini vurguladı.

Bu kısıtlamalara ek olarak, Disney Plus, Mart ayında Hulu ile birleşik bir yayın deneyimi başlatmayı planlıyor. Ancak, Disney Plus’ın ABD ve Kanada’da fiyat artışlarının ardından 1,3 milyon abone kaybettiği bildirilirken, Hulu’da 1,2 milyon üye artışı yaşandı.

Disney’in sahibi olduğu ESPN, Fox ve Warner Bros. Discovery ile birlikte yeni bir canlı spor yayını hizmeti başlatma planlarını açıkladı. Bu hizmet, Hulu ve ESPN Plus’ı içeren Disney Plus paket abonelerine de erişim sağlayacak. Bu duyurular, Disney’in uzun vadeli stratejisiyle örtüşmektedir; şirket, geleneksel ödemeli TV modellerinden uzaklaşarak değişen izleyici alışkanlıklarına yanıt veriyor ve pazar dinamiklerine uyum sağlıyor. Bu strateji, ESPN’in doğrudan tüketiciye yönelik sürümünün Ağustos 2025’te piyasaya sürülmesi gibi önemli adımları içeriyor.