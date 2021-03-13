DC Comics çizerlerini uyardı: “NFT işinden uzak durun”

DC Comics, sevdiğimiz birçok popüler kültür süper kahramanının arkasındaki şirket. Bugüne kadar genellikle film, kitap, oyun vb. içeriklerdeki haberleriyle göz önüne gelen firma, bu kez tamamen ayrı bir konuyla gündemimizde. Görünüşe göre, firma, son günlerin en popüler konularından olan NFT (non-fungible token) işine de el attı. Ancak, yayınevinin bu hamlesi pek iç açan cinsten değil. Zira, DC Comics, sanatçılarının NFT’den uzak durmasını istiyor…

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DC Comics, sanatçılarının NFT için içerik üretmesini istemiyor

Aslında, belki de DC’nin NFT konusuna dikkatini tek bir olay çekti. Öyle ki, geçtiğimiz haftalarda eski DC çizeri Jose Delbo kendi çizdiği bir Wonder Woman NFT’sini tam 1.85 Milyon ABD Doları’na sattı. Şüphesiz ki, bu olay DC’nin de dikkatinden kaçmadı. Dahası, görünüşe göre DC bu gelişmeden ve bunun çizerleri arasında yaratacağı muhtemel etkiden pek de memnun değil. Bugün gelen haberlere göre, firma sanatçılarına bu konuda bir yazı gönderdi.

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Şirketin Hukuk İşleri Başkanı Jay Kogan tarafından gönderilen metin, özetle, sanatçıları NFT’lerden uzak durması konusunda uyarıyor. Yazı, ilk olarak, DC’nin NFT’lerin popülaritesinden haberdar olduğunu ve pazarı araştırdığını belirterek başlıyor. Akabinde, Kogan, şirketin NFT pazarına en iyi şekilde ve en kısa zamanda gireceğini belirtiyor. İşte yazının tartışmalı kısmı da tam burada başlıyor. Kogan, çizerlere “Batman, Wonder Woman vb. DC’nin fikri mülkiyeti olan içerikleri kendi NFT’lerinizi yaratmak için kullanmayın. Buna kendi boş zamanınızda çizdiğiniz veya DC’ye iş olarak yapmadığınız çalışmalar da dahil. Eğer birisi size NFT çizimi yaptırmak için bir teklif sunarsa da bize haber verin.” şeklinde gözdağı veriyor.

Tabi, ilk bakışta bu sözlerde çok da bir sıkıntı yok. Batman, Wonder Woman vs. DC’ye ait mülkiyetler, doğal olarak da DC Comics bunları istediği gibi kontrol edebilir. Fakat, olaya farklı bir açıdan bakınca işin rengi değişiyor. Mesela, bir Batman yağlı boya resmi çizip internette sattığınız düşünün. DC Comics, her ne kadar yasal olarak hakkı olsa da, buna genelde karışmıyor. Ya da, DC’nin de yazıda belirttiği gibi, şirketin gelecekte resmi olarak NFT işine girdiğini düşünelim. Bu durumda, bu NFT’lerin üreticisi sanatçılar DC’nin bu sektördeki yeni gelirinden bir ekstra ücret alacak mı? Umarız, DC veya diğer mülkiyet sahibi büyük şirketler bu yeni pazarda yer alırken adil davranır ve içerikleri üreten insanların da hakkını teslim eder…

Kaynak: Gizmodo, BoingBoing