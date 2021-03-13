Finans
DC Comics çizerlerini uyardı: “NFT işinden uzak durun”
DC Comics, sevdiğimiz birçok popüler kültür süper kahramanının arkasındaki şirket. Bugüne kadar genellikle film, kitap, oyun vb. içeriklerdeki haberleriyle göz önüne gelen firma, bu kez tamamen ayrı bir konuyla gündemimizde. Görünüşe göre, firma, son günlerin en popüler konularından olan NFT (non-fungible token) işine de el attı. Ancak, yayınevinin bu hamlesi pek iç açan cinsten değil. Zira, DC Comics, sanatçılarının NFT’den uzak durmasını istiyor…
Yaz ayları yaklaşıyor. Bundan dolayı, sizler için kişisel bakım odaklı bir liste oluşturmak istedik. Göz atmanızı kesinlikle tavsiye ederiz!
DC Comics, sanatçılarının NFT için içerik üretmesini istemiyor
Aslında, belki de DC’nin NFT konusuna dikkatini tek bir olay çekti. Öyle ki, geçtiğimiz haftalarda eski DC çizeri Jose Delbo kendi çizdiği bir Wonder Woman NFT’sini tam 1.85 Milyon ABD Doları’na sattı. Şüphesiz ki, bu olay DC’nin de dikkatinden kaçmadı. Dahası, görünüşe göre DC bu gelişmeden ve bunun çizerleri arasında yaratacağı muhtemel etkiden pek de memnun değil. Bugün gelen haberlere göre, firma sanatçılarına bu konuda bir yazı gönderdi.
Bu haberi de sevebilirsiniz: NFT nedir, ne işe yarar? İşte bilmeniz gereken her şey
Şirketin Hukuk İşleri Başkanı Jay Kogan tarafından gönderilen metin, özetle, sanatçıları NFT’lerden uzak durması konusunda uyarıyor. Yazı, ilk olarak, DC’nin NFT’lerin popülaritesinden haberdar olduğunu ve pazarı araştırdığını belirterek başlıyor. Akabinde, Kogan, şirketin NFT pazarına en iyi şekilde ve en kısa zamanda gireceğini belirtiyor. İşte yazının tartışmalı kısmı da tam burada başlıyor. Kogan, çizerlere “Batman, Wonder Woman vb. DC’nin fikri mülkiyeti olan içerikleri kendi NFT’lerinizi yaratmak için kullanmayın. Buna kendi boş zamanınızda çizdiğiniz veya DC’ye iş olarak yapmadığınız çalışmalar da dahil. Eğer birisi size NFT çizimi yaptırmak için bir teklif sunarsa da bize haber verin.” şeklinde gözdağı veriyor.
Tabi, ilk bakışta bu sözlerde çok da bir sıkıntı yok. Batman, Wonder Woman vs. DC’ye ait mülkiyetler, doğal olarak da DC Comics bunları istediği gibi kontrol edebilir. Fakat, olaya farklı bir açıdan bakınca işin rengi değişiyor. Mesela, bir Batman yağlı boya resmi çizip internette sattığınız düşünün. DC Comics, her ne kadar yasal olarak hakkı olsa da, buna genelde karışmıyor. Ya da, DC’nin de yazıda belirttiği gibi, şirketin gelecekte resmi olarak NFT işine girdiğini düşünelim. Bu durumda, bu NFT’lerin üreticisi sanatçılar DC’nin bu sektördeki yeni gelirinden bir ekstra ücret alacak mı? Umarız, DC veya diğer mülkiyet sahibi büyük şirketler bu yeni pazarda yer alırken adil davranır ve içerikleri üreten insanların da hakkını teslim eder…
Kaynak: Gizmodo, BoingBoing
Finans
NFT nedir, ne işe yarar? İşte bilmeniz gereken her şey
NFT, son günlerde internetin her köşesinde karşımıza çıkan bir terim. Dahası, insanların bu NFT’ler için milyon dolarlar harcaması da muhtemelen kulağınıza çalınmıştır. Dolayısıyla, NFT’nin ne olduğunu, ne işe yaradığını ve tüm bu çılgınlığın arkasındaki nedenleri merak etmeniz gayet olası. İşte tam da bu yüzden, sizler için konu hakkındaki tüm detayları kafa karıştırmadan anlatan bir rehber hazırladık…
Yaklaşan dünya kadınlar günü için de güzel seçenekler içeren, kişisel bakım odaklı listemize göz atmanızı öneririz!
NFT nedir? Bir balon mu yoksa gerçekten de hayatlarımızda kalıcı olacak mı?
Gelin, ilk önce NFT kelimesinin anlamıyla başlayalım. Aslında, NFT, açılımı ‘Non-Fungible Token’ olan bir kısaltma. Yani, takas edemeyeceğiniz/dönüştüremeyeceğiniz bir kripto varlık ya da para diyebiliriz. Bu durumu hemen bir örnekle açıklayalım. Mesela, 20 TL’lik bir banknotunuz olduğunu düşünün. Bunu herhangi bir bakkal ya da büfede iki 10’luk yaptırabilirsiniz değil mi (teorik olarak en azından, bakkalın uyuzuna denk gelebilirsiniz tabi)? Ya da biraz daha güncel bir örnek verelim. Belli bir miktarda Bitcoin’iniz olduğunu düşünün. Bunu, bildiğiniz üzere, başka bir kripto para ile takas etmeniz mümkün. İşte bu gibi takas edebileceğiniz varlıklara ‘Fungible (dönüştürülebilir) para birimi deniyor. İşte, bizim NFT de bunun tam zıttı: yani, dönüştürülemez kripto varlık/değer. NFT’nin ne olduğunu açıkladık, gelin bundan sonrasını kısa kısa ve madde madde inceleyelim.
#1- Peki bu NFT’ler ne işe yarıyor?
NFT’ler, tıpkı diğer kripto birimler gibi, blok zinciri (blockchain) üzerinde yer alıyor. Başka bir deyişle, tamamen dijital varlıklar olduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak, dikkat ederseniz yazımızın başından beri NFT’leri tam anlamıyla bir para birimi diye nitelendirmedik. Doğal olarak , “Peki bu NFT’ler ne işe yarıyor?” sorusu şu an aklınızı kurcalıyor olabilir. Öyleyse, bunu hemen cevaplayalım. Bitcoin’in veya diğer kripto paraların nasıl bir para karşılığı varsa, NFT’lerin de orijinal bir fotoğraf, sanat formu, ya da başka bir fikri mülkiyet olarak karşılığı var. Pratikte olay şöyle işliyor: Siz bir NFT aldığınız zaman başka kimse de olmayan bir dijital sanat formunu (resim, şarkı, video vb. aklınıza ne gelirse) edinmiş oluyorsunuz. Ya da, kripto varlıklar uzmanı Dona Redel’in tanımıyla “NFT aldığınızda kendini resim vb. sanat formları olarak ifade eden orijinal bir koda sahip olduğunuzu düşünebilirsiniz”. Kısacası, size özel dijital sanat diye özetleyebiliriz olayı.
#2- Gerçek hayatta NFT’ler nasıl kullanılıyor, örnekleri neler?
NFT örnekleri gerçekten de sınırsız. Ancak, belki de bunlardan en dikkat çekici olanlarından biri ‘NBA Top Shot’. NBA Top Shot, ligin ünlü oyuncularının efsanevi anlarını ve maçlarını NFT olarak satıldığı bir sistem. Örneğin, geçtiğimiz günlerde LeBron James’in bir smacının görüntüsü tam 208 Bin ABD dolarına satıldı. Tabi, bu görüntüyü Youtube’da bir kuruş ödemeden izlemeniz de mümkün. Ancak, dediğimiz gibi, NFT’lerin tüm olayı size özgü bir kodla gelmesi ve eşsiz olması.
Bir başka meşhur NFT örneği de Jack Dorsey’in ilk Tweet’i. Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Dorsey, platformda attığı ilk Tweet’i NFT olarak satışa sundu. Son gelen teklif ise dudak uçuklatacak cinsten: tam tamına 2.5 Milyon ABD Doları. Bunlara ek olarak, Kings Of Leon grubunun yeni albümünü NFT şeklinde çıkarması, Grimes’ın 6 Milyon ABD Doları değerinde yüzlerce sanat çalışmasını satması ve yukarda gördüğünüz kedi görseli animasyonunun 590 Bin ABD Doları’na satılmasını söyleyebiliriz.
#3- NFT nerden satın alınır?
Öncelikle, NFT alım satımının genellikle kripto para birimleriyle yapıldığını belirtelim. Yani, NFT almak istiyorsanız bir miktar kripto paraya sahip olmalısınız. Bu adımdan sonra, Rarible; Known Origin; veya Open Sea gibi NFT pazarlarından alım satım yapabilirsiniz.
#4- NFT’lerin geleceği var mı yoksa sönüp gider mi?
Bu tabi ki de cevaplaması zor bir soru. Ancak, yukarda bahsettiğimiz ödenen çılgın ücretleri ve teknolojinin yakaladığı ivmeyi düşünürsek, NFT’lerin gelecekte de hayatımızda yer alması kuvvetle muhtemel. İlk başta insanların internetten ücretsiz bir şekilde ulaşabilecekleri şeylere bu derece yüksek meblağlar ödemesi saçma gözükse de, bunun arkasında aslında çok yerleşik bir alışkanlığımız yatıyor: Az olana daha çok değer vermemiz. Başka bir deyişle, ekonominin temel taşı: arz ve talep. NFT yaratıcıları ürünlerini orijinal veya nadir kodlarla enkripte ettiğini düşündüğümüzde, aslında, olayın çocukken peşinden koştuğumuz nadir futbolcu çıkartmaları veya kartlarından bir farkı kalmıyor. Tüm konuya bu perspektiften bakınca, NFT’ler hayatımızda kalıcı demek pek de abartı değil sanırsak…
Kaynak: NPR, CoinSpeaker, Vox
Finans
Dell bilgisayar satışlarında önemli rakamlara imza attı
Dell Technologies yıl çeyreği kazancında özellikle bilgisayar taleplerinin getirdiği bir artış raporladı. 2020 son çeyreğinde 26.11 milyar Dolar ile geçen yıla göre %9 fazla gelir elde eden firma; 1.34 milyar Dolar ise kazanç açıkladı. Yılın geneli için ise firmanın 94.22 milyar Dolar gelirden 3.5 milyar Dolar kazancı var. Bu sayı önceki seneye göre ise %2 artış demek.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 864-4.410TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Ayrıca firma diğer alanlarla birlikte 2020 yılında toplam 50.3 milyon bilgisayar satışıyla rekor gelir elde etmiş durumda. Böylelikle 2020 son çeyreğinde bilgisayarların getirdiğini 13.8 milyar gelir önceki yıla göre %17 artış sağlıyor. Bu alanda yıl bazındaki gelir ise 48.4 milyar Dolar.
Altyapı kısmında ise karışık sonuçlar görebiliyoruz. Bu kısımdaki gelir %2 azalmış görülebilirken; sunucu ve ağ kazançları %3 artış gösteriyor. Çeyrek bazında bu alandaki kazancı 1.2 milyar olan firmanın geliri 8.8 milyar olarak görülebiliyor. Tüm yılda ise bölümün geliri 32.6 milyar.
Biraz karışık gözükse de kısaca Dell firmasının genel anlamdaki performansında gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte talebin son on yılın tepesinde olduğunu düşünürsek bu bir sürpriz de değil.
Öyle ki Gartner tarafından yürütülen bir araştırmaya göre; 2020 son çeyreğinde 79.4 milyon bilgisayar satıldı. Bu da 2019’a göre %10.7’lik bir artış demek. Yılın genelinde ise satılan 275 milyon bilgisayar satışıyla da geçmiş yıla göre %4.8 artış görülebiliyor. Araştırmaya göre dünya çapındaki satıcılarda ilk üç sıra ise değişmiyor. Bunlar ise sırasıyla Lenovo, HP ve Dell olarak karşımıza çıkıyor.
Son olarak Covid ile bu alanda gördüğümüz gelişimin bu yılda da devam edeceğe benzediğinin altını çizelim.
Finans
GameStop olaylarında sosyal medya botlarının da parmağı olabilir
GameStop hisseleri ve çerçevesinde yaşanan olaylar, hatırlayacağınız üzere, yılın başlangıcına damgasını vurmuştu. Özetle, ‘Short Squeeze’ adlı yöntemle birden değer kazanan hisseler, büyük yatırım firmalarının ciddi kayıplar yaşamasına neden oldu. Görünen o ki, olayların perde arkası aralanmaya başlıyor. Her ne kadar, hisselerin kazandığı değer büyük oranda Reddit kullanıcılarının başarısı olsa da, bugün gelen raporlar sosyal medya botlarının da yaşanılanlarda katkısı olduğu yönünde…
Sizler için özenle seçtiğimiz, her bütçeye uygun TWS (Tam Kablosuz) modellerini bu listeden inceleyebilirsiniz.
GameStop hisselerini sosyal medya botları mı coşturdu?
GameStop’un hisselerinin yarattığı yankı tüm hızıyla devam ediyor. Bunun yanında, olayların üstünden biraz zaman geçtiği için yaşananların perde arkasını yavaş yavaş öğrenmeye başlıyoruz. Öyle ki, ABD bazlı siber güvenlik firması PiiQ Media’nın analizine göre, hisselerin kazandığı değerin arkasında masum Reddit kullanıcılarından çok daha fazlası var. Öncelikle, PiiQ Media raporuna Youtube, Twitter, Facebook ve Instagram platformlarını incelediğini söyleyerek başlıyor. Buna ek olarak, firma, analizin Ocak 28 ve Şubat 18 arasını kapsadığının altını çiziyor. Şirket, özetle, bu platformlarda GameStop da dahil olmak üzere, ‘trol’ stokları destekleyen botlar bulduğunu bildirmekte.
İlginizi çekebilir: GameStop olayları neden olay oldu? Sizler için açıkladık.
Peki tüm bu yaşananlarda botların payı ne kadar büyük? Şirket, bu konuda bir analiz yapmadığını söylüyor. Ancak, PiiQ Media’nın çok güvendiğini söylediği tahminine göre bu botların sayısı 10 binlerle ifade edilecek cinsten. Ayrıca, firma bu botların varlığı ve amaçları konusundaki analizinin doğruluğundan çok emin olduğunun bir kez daha altını çiziyor. Bu botları nasıl yakaladıkları konusundaki açıklamaları ise şöyle: ” ‘Hold The Line’ ve ‘GME’ gibi keyword’leri (anahtar kelime) inceledik. Bu keyword’lerin kullanımında, her gün düzenli bir şekilde başlama ve durma düzeni gördük. Bu, botların varlığının en büyük kanıtı. Her zaman öyle olmuştur. Organik, yani bir insan tarafından yapılan bir davranış olsaydı, keyword’ler bu kadar düzenli kullanılmazdı”. Son olarak, firma bot konusunda Reddit’te henüz bir analiz yapmadıklarını söyledi. Fakat, Piiq Media’nın kurucusuna göre Reddit’te benzer botlar bulunma ihtimali “çok, çok yüksek”.
Kaynak: Reuters
Forumdan Son Mesajlar
-
BTC: 61.810 Dolar
Yazan: levent_orgun, 2 saat önce
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Iphone telefon ile kulaklığın tüm özellikleri kullanıla...
Yazan: csgn, 7 gün önce
-
Kardeşim öncelikle hayırlı olsun. Lütfen sen de burad...
Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
-
Hepsiburada dört dörtlük kampanya fırsatlarında da oldu...
Yazan: indirimkuponu, 3 hafta önce
-
Birçogumuzun yeni fırsatlar aradığı bir döneme girdik. ...
Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
OnePlus 9 Pro, 50W kablosuz hızlı şarj desteği ile gelecek!
DC Comics çizerlerini uyardı: “NFT işinden uzak durun”
Realme GT Neo olduğu tahmin edilen bir cihaz TENAA’ya uğradı!
Intel 13.nesil Raptor Lake işlemcilerinin oyunculara sürprizi olabilir
TÜRKİYE’DEKİ OYUNCUNUN YÜZÜ GÜLER Mİ? | Ne olacak böyle?
TÜRKİYE’DEKİ OYUNCUNUN YÜZÜ GÜLER Mİ? | Ne olacak böyle?
ZAMAN MAKİNESİNE SAHİP OLSAYDIK ? | Sorun Söyleyelim #15
Cuma Raporu #145: Find X3 Pro, OPPO ve Xiaomi fabrikaları ve dahası
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN İLK SAMSUNG TELEFONLAR ELİMİZDE!
POCO X3 NFC Almak İçin 21 Neden!
TÜRKİYE’DEKİ OYUNCUNUN YÜZÜ GÜLER Mİ? | Ne olacak böyle?
ZAMAN MAKİNESİNE SAHİP OLSAYDIK ? | Sorun Söyleyelim #15
Cuma Raporu #145: Find X3 Pro, OPPO ve Xiaomi fabrikaları ve dahası
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN İLK SAMSUNG TELEFONLAR ELİMİZDE!
POCO X3 NFC Almak İçin 21 Neden!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.