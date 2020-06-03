Genel
Days of Play indirimleri PlayStation Store’da başladı!
Sony, PlayStation 4 sahiplerinin uzun zamandır beklediği Days of Play indirim günlerini başlattı. Şirketin resmi internet sitesinde ortaya çıkan indirimler şimdiden büyük ilgi gördü.
İlginizi çekebilir: Redmi Note 9S vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma – Hangisini almalı?
3-17 Haziran 2020 tarihleri arasında Days of Play kampanyası boyunca birçok oyun, indirimli fiyatıyla mağazalarda satışa sunulacak. PlayStation 4 oyunlarının yanı sıra konsol ekipmanları ve ücretli abonelikleri kapsayacak şekilde düzenlenecek kampanyalar, oyuncular için ciddi anlamda tasarruf imkanı sağlayacak. 15 günlük kampanya süresince PS Plus üyeliğinde de % 30’luk bir indirim mevcut.
Bu kampanya kapsamında, Death Stranding, God of War, Tekken 7, Battlefield 5, Days Gone, Dreams, FIFA 20, Control, Red Dead Redemption 2, Marvel’s Spider-Man ve The Last of Us gibi birbirinden güzel oyunlarda büyük indirim yapılıyor.
Days of Play günlerinde indirimdeki oyunlar
- FIFA 20: 49 TL
- Marvel’s Spider-Man: 84 TL
- Assassin’s Creed Odyssey – DELUXE EDITION: 114 TL
- Assassin’s Creed Odyssey – Ultimate Edition: 169 TL
- Resident Evil 3: 179 TL
- Red Dead Redemption 2: 134 TL
- The Sims 4: 49 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt: 39 TL
- Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege Deluxe Edition: 35,70 TL
- STAR WARS Jedi: Fallen Order: 159 TL
- The Last of Us Remastered: 49 TL
- DEATH STRANDING: 134 TL
- Metro Exodus: 71,60 TL
- PUBG: 99 TL
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition: 29,37 TL
Sony’nin Days of Play etkinlikleri kapsamında fiyatını düşürdüğü oyunlar sadece bunlarla sınırlı değil. Şirket, yüzlerce popüler oyun için de değişken oranlarda indirim ile kullanıcıların uygun fiyatlara istedikleri oyunları almasını sağlayacak.
Genel
DS 4, Opel’in Rüsselsheim’de üreteceği modellerden biri olabilir!
Opel‘in Rüsselsheim‘deki (Almanya) tesislerinde, mevcut planlara göre makyajlı Insignia ve yeni nesil Astra‘nın yanında, üçüncü bir araç olarak yeni DS modellerinden birinin üretilmesi planlanıyor.
İlginizi çekebilir: 2021 BMW 4 Serisi tanıtıldı!
Haber içeriğine istinaden öncelikle, Opel’in 2017 yılında PSA Grubu çatısı altına girdiğini hatırlatalım. 2021 yazından itibaren yeni nesil Astra’nın üretime gireceği Rüsselsheim’deki yatırımlar, PSA Grubu’nun EMP2 platformuna uygun halde yapılacak. Bu sayede elektrikli modeller de dahil olmak üzere gelecekte, rahatlıkla başka modellerin üretimini yapabilir bir yer haline gelecek.
Bu bilgiler ile söz konusu DS modelinin, DS 7 Crossback modelinde de kullanılan EMP2 platformunda yükseleceği ihtimali güçleniyor. Halihazırda testleri süren DS 4‘ün ise bu altyapıyı kullanması bekleniyor. Bu yüzden henüz gizli olan üçüncü aracın DS 4 olma ihtimali bir hayli yüksek. EMP2 platformu, plug-in hibrit sistemlere de uygun bir yapıda olduğu için ikinci nesil DS4‘ü, plug-in hibrit olarak da görebiliriz.
“PSA’nın bu stratejik kararı, ana tesisimize ve kalifiye çalışanlarımıza duyulan büyük güveni ifade ediyor. Bu yatırım, geniş ürün yelpazesiyle uzun vadede Rüsselsheim bölgesinde otomobil üretimini güçlendirecek.” dedi, PSA yönetim kurulu üyesi ve Opel’in patronu Michael Lohscheller.
Rüsselsheim tesisinin geniş bir elektrikli araç üretim tesisine dönüşmesi, M1X manuel şanzımanın kullanımdan kalkmasına sebep olacak. Aşamalı olarak 2021 sonuna doğru üretimi duracak olan Astra K ile birlikte 6 vitesli sistemin de sonu gelecek.
Aksesuar
Huami Amazfit Bip S tanıtıldı
Huami, yeni akıllı saati olan Amazfit BIP S modelini resmen duyurdu. Şirketin yeni saati Apple Watch’a benzer tasarımı ve uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.
İlginizi çekebilir: Apple Watch 6, panik atak modu ile gelecek!
Xiaomi’nin bir alt markası olan Huami, uygun fiyatlı giyilebilir teknolojik ürünler konusunda popüler bir marka olarak tanıtıyor. Şirket geçtiğimiz günlerde tanıtılan Amazfit Ares‘in ardından bugün de Amazfit Bip S akıllı saatini tanıttı.
Huami Amazfit Bip S, aktivite konusunda da bir akıllı saatten beklenen özellikleri barındırıyor. Yürüyüş, koşma, yüzme ve bisiklet sürme gibi 10 farklı aktivite modunu bünyesinde barındıran akıllı saat, kalp atış hızı ölçme sensörüne de yer veriyor. Ayrıca şirket, yeni akıllı saatine kişisel sağlık verilerinin kaydedilip, bunlar hakkında detaylar veren “Huami-PAI” desteğini de entegre etmiş durumda.
1.28 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan akıllı saat, 176×176 piksel çözünürlüğünde bir ekranla karşımıza çıkıyor. 5 ATM‘ye kadar suya dayanıklı olan Huami Amazfit Bip S’in içinde 200 mAh değerinde bir pil yer alıyor. 2,5D Corning Gorilla Glass 3 koruma ile gelen saatin, Bluetooth 5.0 ve dahili GPS ile rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor.
Kızıl Turuncu, Sıcak Pembe, Beyaz Kaya ve Karbon Siyahı olmak üzere 4 farklı renkle satışa sunulacak olan Huami Amazfit Bip S, günlük kullanımda 15 gün, aktivite izleme için kullanıldığında 80 gün, GPS kullanımında ise 22 saat kullanım imkanı vadediyor. Son olarak söz konusu akıllı saat, 65 dolarlık bir etiket fiyatına sahip.
Huami Amazfit BIP S modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 1.28 inç, Corning Gorilla Glass 3 koruma ve özelleştirilebilen dokunmatik yapı
- Bağlantı Desteği: Bluetooth 4.2 LE (Android ve iOS uyumlu)
- Konum: GPS + GLONASS
- Su Direnci: 5 ATM
- Aktivite Takibi: 10 farklı aktivite için, PAI kişisel sağlık verisi asistanı
- Batarya: 200 mAh – 40 güne kadar kullanım imkanı
- Boyutlar: 42 mm x 35.3 mm x 11.4 mm
- Ağırlık: 31 gram
Apple
Apple iPad Air 4, USB-C ile geliyor!
Apple firmasının yeni tableti iPad Air 4 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelen son bilgilere göre cihaz USB-C girişi ile piyasaya çıkacak.
İlginizi çekebilir; Realme 6i, 5i, Redmi Note 8, 7, GM 9 Pro, Mi A3 | Pil Maratonu
Apple iPad Air serisi için Lightning girişe elveda deme zamanı!
Apple, tablet rekabetinde yerini sağlamlaştırmak için çalışmalarını devam ettiriyor. Firma Air serisi için yeni bir cihazla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. iPad Air 4 için kolları sıvayan Apple, görünüşe göre yeni tasarım anlayışını bu cihazda da sürdürecek. Ortaya çıkan son gelişmeler ile birlikte firma yeni cihazı için USB-C girişi eklemeyi düşünüyor. Çinli haber sitesi MyDrivers, yeni iPad Air serisinin artık Lightning girişli olmayacağını iddia etti. Ayrıca seri tasarım anlamında da önemli değişikliklere sahip olacak gibi gözüküyor.
Ortaya çıkan diğer iddialara göre iPad Air 4, tam 11 inçlik ekran boyutuna sahip olacak. iPad Pro cihazlarına yaklaşacak olan seri, daha ince çerçeveli bir görünüme sahip olabilir. Öte yandan firmanın Touch ID özelliğinden de vazgeçmeyeceği düşünülüyor. Hal böyle olunca görünüşe göre oldukça büyük bir tablet ile karşılaşacakmışız gibi gözüküyor. Ayrıca cihazın içerisinde iPhone 11 ve SE 2020 cihazlarında gördüğümüz A13 Bionic işlemcinin yer alacağı iddia ediliyor. Daha detaylı teknik bilgilerin henüz ortaya çıkmadığı bilinen iPad Air 4 serisi hakkında net bir çıkış tarihi de belirtilmemekte. Salgın sürecinde iPad talepleri artan Apple, ne zaman bu konuda resmi bir açıklama yapacak bekleyip göreceğiz.