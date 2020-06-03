Days of Play indirimleri PlayStation Store’da başladı!

Opel‘in Rüsselsheim‘deki (Almanya) tesislerinde, mevcut planlara göre makyajlı Insignia ve yeni nesil Astra‘nın yanında, üçüncü bir araç olarak yeni DS modellerinden birinin üretilmesi planlanıyor.

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Haber içeriğine istinaden öncelikle, Opel’in 2017 yılında PSA Grubu çatısı altına girdiğini hatırlatalım. 2021 yazından itibaren yeni nesil Astra’nın üretime gireceği Rüsselsheim’deki yatırımlar, PSA Grubu’nun EMP2 platformuna uygun halde yapılacak. Bu sayede elektrikli modeller de dahil olmak üzere gelecekte, rahatlıkla başka modellerin üretimini yapabilir bir yer haline gelecek.

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Bu bilgiler ile söz konusu DS modelinin, DS 7 Crossback modelinde de kullanılan EMP2 platformunda yükseleceği ihtimali güçleniyor. Halihazırda testleri süren DS 4‘ün ise bu altyapıyı kullanması bekleniyor. Bu yüzden henüz gizli olan üçüncü aracın DS 4 olma ihtimali bir hayli yüksek. EMP2 platformu, plug-in hibrit sistemlere de uygun bir yapıda olduğu için ikinci nesil DS4‘ü, plug-in hibrit olarak da görebiliriz.

Kamuflajlı DS 4 Kamuflajlı DS 4

“PSA’nın bu stratejik kararı, ana tesisimize ve kalifiye çalışanlarımıza duyulan büyük güveni ifade ediyor. Bu yatırım, geniş ürün yelpazesiyle uzun vadede Rüsselsheim bölgesinde otomobil üretimini güçlendirecek.” dedi, PSA yönetim kurulu üyesi ve Opel’in patronu Michael Lohscheller.

Rüsselsheim tesisinin geniş bir elektrikli araç üretim tesisine dönüşmesi, M1X manuel şanzımanın kullanımdan kalkmasına sebep olacak. Aşamalı olarak 2021 sonuna doğru üretimi duracak olan Astra K ile birlikte 6 vitesli sistemin de sonu gelecek.