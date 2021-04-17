Oyun
Cyberpunk 2077 yapımcısı yılı rekor kazançla kapattı!
Cyberpunk 2077 çıktığı günden bu yana gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Oyunu oynanmaz kılan buglardan geliştirme sürecinde yaşanan skandallara, PlayStation Store’dan kaldırılmasından kaynak kodlarının sızdırılmasına birçok sansasyonel olay yaşayan oyun; yine gündemimizde. Ancak bu seferki haberler pek de olumsuz değil. Zira, geçtiğimiz günlerde finansal raporlarını paylaşan geliştirici CD Projekt Red birçok kişiyi şaşırttı. Yapımcı, oyunun yaşadığı sıkıntılara rağmen rekor derecede pozitif bir finansal tablo paylaştı. İşte “Reklamın iyisi kötüsü olmaz” sözünü kanıtlar nitelikteki durumun ayrıntıları ve CD Projekt Red’in 2020 rakamları…
Cyberpunk 2077 geliştiricisi kazancını dörde katladı
Aslında, oyunla ilgili her şey beklendiği gibi gitseydi, birazdan açıklayacağımız rakamlar pek de sürpriz olmazdı. Hatta, yıllardır bu kadar heyecanla beklenen bir oyun için çok da yüksek olmayan bir kazanç şeklinde de yorumlanabilirdi. Fakat, bildiğiniz üzere, Cyberpunk 2077 ile ilgili neredeyse hiçbir şey yolunda gitmedi. Başka bir deyişle, oyunun çıktığı günden bu yana başı beladan kurtulmadı desek herhalde abartmış olmayız.
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Cyberpunk 2077 oyunun geliştiricisi CD Projekt Red’in paylaştığı 2020 finansal raporuna göre, şirket 2020 yılı için 526 Milyon ABD Doları (2,139 Milyar PLN) ciro elde etti. Buna ek olarak, yine aynı yıl için şirketin net karı ise 303 Milyon ABD Doları ( 1,154 Milyar PLN) oldu. Firma raporunda, bu rakamların henüz tam olarak resmi olmadığını ve 22 Nisan’daki bağımsız denetleme sonrası resmiyete döküleceğini de sözlerine ekledi. Bu rakamlar Cyberpunk 2077’nin etkisini gözler önüne seren cinsten. Zira, oyunun çıktığı yıl olan 2020’nin kazancı ve net karı 2019 dört katından bile fazla. Şirket, 2019 yılında 521 Milyon PLN ciro ve 175 Milyon net kar açıklamıştı. Görünen o ki, birçok olumsuzluğa rağmen 13 Milyon adet çıkış günü satış rekoru kıran Cyberpunk 2077, CD Projekt Red’in cebini doldurmayı başarmış.
The Witcher 3’ü de solladı
CD Projekt Red’in tek hit oyunu Cyberpunk 2077 değil. Popüler The Witcher serisinin arkasında da Polonyalı şirketin imzası var. Hatırlayacağınız üzere, The Witcher serisinin en popüler oyunu olan The Witcher 3, 2015 yılında çıkmıştı. Hatta, oyun satış tarafında rekor üstüne rekor kırmış ve piyasadaki birçok ödülü silip süpürmüştü. Ancak görünen o ki, The Witcher 3’ün yadsınamaz başarısı bile sorunlu Cyberpunk 2077’ye yaklaşamıyor. En azından finansal yönden. Zira, CD Projekt Red, The Witcher’ın çıktığı yıl 2015’te 210 Milyon ABD Doları ciro ve 90 Milyon ABD Doları kar açıklamıştı. Cyberpunk 2077 yılı 2020 rakamları isse yukarda açıkladığımız gibi. Özetle, Cyberpunk 2077 yapımcı şirkete The Witcher 3’e kıyasla üç katı daha fazla kar ettirdi. Yaşadığı birçok soruna rağmen gerçekten de etkileyici…
İşte Cyberpunk 2077’nin makus talihi
Bu finansal başarıya rağmen, aslında Cyberpunk 2077 bildiğiniz üzere başı beladan kurtulmayan bir oyun. Gelin, oyunun çıkışından bugüne yaşadığı sorunları hatırlayalım. Herhalde bu konuya başlamak için en uygun nokta oyunun çıkışının yaşadığı ertelemeler. Zira, ilk olarak 2020 Nisan’ının 16’sında çıkması beklenen oyun, ilk aşamada 17 Eylül’e ertelenmişti. Tabi, oyun bu tarihte de çıkmadı. 17 Eylül’den 19 Kasım’a ertelenen oyun, nihayet 10 Aralık’ta oyun severlerle buluştu. Hatırlayacağınız üzere, bu ertelemeler oyunun yaşadığı tek sıkıntılar değil. Hatta belki de en önemsiz olanları. Aslında, oyun çıkışının ilk aşamasında olumlu eleştiriler almıştı. Ancak, bu değerlendirmeler oyunun PC versiyonunu oynayanların yorumlarıydı. Oyunun PlayStation ve Xbox versiyonları ise deyim yerindeyse tam bir felaketti. Konsol versiyonlarındaki sonu gelmeyen buglar oyunu oynanmaz hale getirmişti. Hatta bunun üzerine, Sony, 17 Aralık tarihinde oyunu PS Store’dan kaldırdı ve kullanıcılara para iadesi sözü verdi. 100 günden fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen oyun Playstation’a dönmüş değil…
Oyunun yaşadığı tek sıkıntı buglar değildi. Öyle ki, Cyberpunk 2077’nin geliştirme süreci de bir o kadar skandal doluydu. Örneğin, oyun söylenildiği tarihten tam dört sene sonra geliştirilmeye başlanmış. Buna ek olarak geliştirme süreci ilgili yaşanan diğer bir sıkıntı ise, şirketin oyunu geliştiren yazılımcılarını aşırı çalıştırmasıydı. Anonim olarak açıklamada bulunan şirket çalışanları, geliştirme sürecinde mental olarak çok yorulduklarını söylemişti. CD Projekt Red tarafında yaşanan diğer bir sıkıntı ise oyunun kaynak kodlarının çalınıp internetin yasadışı mecralarında satılması oldu. Cyberpunk 2077 tarafında gelen son kötü haber de oyunun uzun süredir beklenen bir moduyla alakalı. Zira, son gelen haberlere göre çoklu oyuncu (multiplayer) modu iptal oldu. Bakalım, önümüzdeki günler bize Cyberpunk 2077 severleri mutlu edecek haberler gösterecek mi…
Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri
-Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 7 veya 10
- İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 or AMD Radeon RX 470
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
-Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 1060 6GB / GTX 1660 Super or Radeon RX 590
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
Kaynak: GameSpot, GamesRadar+
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Genel
Epic Games, üç oyunu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Deponia: The Complete Journey, Ken Follet’s The Pillars of the Earth ve The First Tree oyunlarını ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de toplam fiyatı 236,00 TL olan Deponia: The Complete Journey, Ken Follet’s The Pillars of the Earth ve The First Tree oyunlarını ücretsiz yaptı.
Deponia: The Complete Journey
Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen Deponia: The Complete Journey, macera, komedi ve bulmaca unsurlarını bir araya getiren eğlenceli bir oyun. Rufus, Deponia’dan kaçma denemelerinden birinde Goal ile tanışır. Elysiumlu güzel kıza delicesine aşık olan Rufus, yanlışlıkla onu konforlu yıldız gemisindeki koltuğundan eder ve terk edilmiş çöp gezegene düşmesine yol açar.
Bu kaza yeni ve dâhiyane bir planın fitilini ateşler: Rufus’un Goal’u uçan şehir Elysium’a geri götürmesi gerekmektedir ve Rufus bunu yaparken Goal’un Rufus’a hık demiş burnundan düşmüş kadar benzeyen pespaye nişanlısı Cletus’u taklit edebilir.
Deponia: The Complete Journey oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista/7/8
- İşlemci: 2.5 GHz Single Core İşlemci veya 2 GHz Dual Core İşlemci
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: OpenGL 2.0 uyumlu 256 MB RAM
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
Ken Follett’s The Pillars of the Earth
Bu haftanın bir diğer ücretsiz oyunu ise The Pillars of the Earth. Ken Follett’in ‘Bir Katedralin Öyküsü’ romanından uyarlanan The Pillars of the Earth, 12. yüzyılda geçen ve hayali bir kasabaya kurulan bir katedralin etrafında dönen olayları ele alıyor. Eğer gerçekçi ve tarihi kurguları seviyorsanız, 22 Nisan tarihine kadar tamamen ücretsiz olarak dağıtılacak olan The Pillars of the Earth’e şans verebilirsiniz.
Ken Follett’s The Pillars of the Earth oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Win 7, 8, 10, 32/64-bit
- İşlemci: Quad Core CPU
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD R7 200 series, GeForce GTX 500 series
- DirectX: Sürüm 9.0
- Depolama: 13500 MB kullanılabilir alan
The First Tree
İki paralel hikayeyi merkezine alan üçüncü şahıs keşif oyunu olan The First Tree, Alaska’da, kayıp ailesini bulmaya çalışan bir tilkinin ve ona yabancı babasına yeniden bağlanan bir oğlun hikayesini konu alıyor.
Oğlun hikâyesi tilkinin The First Tree’ye doğru uzanan yolculuğu ile bütünleşirken, oyuncular yolculuk boyunca oğlun hayatından nesneleri ve hikâyeleri açığa çıkaracaklar.
The First Tree oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows XP SP2+
- İşlemci: 2.4GHz CPU Dual Core
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: Geforce GTX 750 / Radeon R7 260X with 1GB Memory
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Epic Games üyesi olmak şart
Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Deponia: The Complete Journey, Ken Follet’s The Pillars of the Earth ve The First Tree oyunlarını henüz indirmediyseniz 22.04.2021 saat 18:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunları Epic Games hesabınızdaki kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Haber
F1 2021 oyunu muhteşem fiyatı ile (!) duyuruldu!
F1 2021 sezonu ardından nihayet merakla beklenen F1 2021 oyunu duyuruldu. EA’nin Codemasters’ı satın alımı ardından çıkan ilk Formula 1 yapımı olacak F1 2021, yeni özellikler ve muhteşem (!) fiyatıyla geliyor!
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Formula 1 sevgisi son dönemde ülkemizde ciddi oranda arttı. Özellikle geçtiğimiz yıl pandemi sürecinde değişen F1 2020 takvimi ve sürpriz bir şekilde dahil olan Türkiye GP ile artan ilgi, aynı zamanda Netflix’te yayınlanan Drive to Survive adındaki belgesel serisi ile bu motorsporuna olan ilgiyi artırdı. F1 severlerin de elbette en seveceği oyunlardan olan F1 oyun serisi ise F1 2021 ile yenileniyor.
F1 2021 16 Temmuz’da geliyor!
Yeni sezonda daha ilk hafta sonu ardından meraklılarının bu hafta sonunu beklediği aşikar. Red Bull’un Mercedes’e kafa tutabileceğini gördüğümüz ve heyecanımızı artıran sezon daha yeni başlamışken, F1 2021 için oyun duyurusu da nihayet yapıldı. 16 Temmuz’da piyasaya çıkacak olan oyun bazı yenilikler ve yeni nesil konsollara da gelecek.
EA etkisi fiyatlara yansıdı!
Yazının başında ve başlıkta da belirttiğimiz gibi bu heyecanımız fiyatları görünceye kadar sürdü demek mümkün. Bilmeyenler için belirtelim; Formula 1 oyunlarını lisanslı olarak yıllardır üreten Codemasters şirketi, artık EA tarafından satın alınan ve EA çatısı altında geliştirmelerine devam edecek bir firma. Elbette Codemasters imzalı yapımlar hem EA Play hizmetinde olacak hem de dağıtımı EA tarafından yapılacak. F1 2021 de bu durumda çıkan ilk Formula 1 oyunu. Geçtiğimiz dönemde Deluxe olarak düşünülebilecek Schumacher sürümü 100 TL’ye satılırken, EA satın alımı ardından normal sürümü 420 TL, Deluxe sürümü ise %10 indirim ile 477 TL fiyatla ön siparişe açıldı. Bu da elbette ülkemizde tepki gösterilen önemli bir detay. EA ekosistemine giren oyun, bir sene içerisinde kur dalgalanmalarını göz ardı etmesek bile %300’den fazla zamlanmış oldu.
F1 2021 yenilikleri
Peki, 100 TL’ye alınabilen F1 2020’ye göre F1 2021 oyununda hangi özellikler geliyor? Neler sunuyor? Şimdi bunları cevaplayalım. Steam‘de listelenen oyunun yeni özelliklerini aşağıya yazıyorum;
- Braking Point – Heyecan verici yeni hikaye deneyimi. (Böylece 2019’da bıraktığımız hikaye modunun geri döndüğünü görüyoruz.
- Yeni oyun modları: İki oyunculu Kariyer ve Gerçek Sezon Başlangıcı. (İki oyunculu kariyer güzel bir gelişme. Arkadaşınız ile beraber yarışmak zevkli olabilir. GSB ise F1 dünyasına daha sokacak bir etmek gibi görünüyor. Sevindirici.)
- Ekibim modu – Kendi sürücünü oluştur, sponsorunu ve motor tedarikçini seç, bir ekip arkadaşı bul ve grid’deki 11. ekip olarak yarış. (Bu F1 2020 ile denediğimiz My Team modu.)
- Artık Odak değerini de içeren Kapsamlı Sürücü İstatistikleri ve ekip için büyük önem taşıyan Departman Etkinlikleri. (Bunu oyun çıkınca göreceğiz. Oyundaki geliştirmeleri ve heyecanı artırabilir.)
- İki oyunculu mod ile bölünmüş ekranda yarış imkanı. (F1 2020’de deneyimledik.)
- Rekabetin dozunu düşürmek isteyenlere rahat yarış seçenekleri, daha çok kontrol isteyen deneyimli oyunculara ise yeni Uzman seçenekleri. (F1 2020’de de benzer seçenekler vardı. Anladığımız kadarıyla daha geliştirilmiş.)
- Bu sene 10. yılını dolduran popüler Kariyer Modu güncellenmiş Ar-Ge ve Alıştırma Programları ile yeni Hızlı Alıştırma seçeneğini sunuyor. (Zaten olan modu geliştirme işlemleri. Bir zahmet yapılsın.)
- En iyi F1 eğitim alanı olan Formula 2 de burada: Kısa, orta veya tam sezon seçenekleri ve 2020 / 2021 sezon içeriği bulunuyor. (Zaten olan özellik.)
- E-spor – Çevrimiçi eleme etkinliklerini ve son haberleri bulabileceğin, hatta F1 Esports Challenger ve Pro Series yarışlarını izleyebileceğin oyun içi alan seni bekliyor. (Evet, bu da vardı.)
- Daha fazla yarış seçeneği: Zamana Karşı Yarış, Daha Kısa sezon seçenekleri, Grand Prix Modu. Kaydedilebilir otomatik önemli anlar ve (yalnızca PC’de) tam tekrarlar ile zaferini yeniden yaşa. (Vardı, vardı.)
- Çok Oyunculu Modda çevrimiçi yarış: Sosyal ve Dereceli yarışlar, yeni Hızlı Katıl formatı, Ligler, kişiselleştirilebilir görünümler ve Haftalık Etkinlikler. (Bu da var elbette.)
Görebileceğiniz gibi hikaye modunun geri gelmesi, Gerçek Sezon Başlangıcı ve bu oyun için en çok ilgimi çeken iki oyunculu kariyer konusu dışında zaten olan özelliklere sahip bir oyun bizleri bekliyor. Elbette grafik kanadında da güzel geliştirmeler olacaktır. Ancak 100 TL’ye alınabilen oyunu 400 TL’den bile pahalı hale getirebilecek büyük bir yenilik de açıkcası yok. Parayı belki de dünya üzerinde en çok seven oyun şirketi olan EA, burada yine bizim ceplere gözünü dikmiş gibi.
Döviz kuru mu EA etkisi mi?
Daha önce 100 TL olan oyunun 400 TL’den fazla çıkması elbette benim gibi hemen EA kanadına tepki verilmesine yol açtı. Peki gerçekte öyle mi? Reddit’te konu hakkında dünya geneli F1 2021 ve F1 2020 çıkış fiyatları karşılaştırılmış. Geçtiğimiz sene %60’a varan indirim ile satılan oyun bu sene 60 dolar’ın kura göre çarpımında %13,5 indirime denk geliyor. Dolar bazında düşünürsek geçtiğimiz sene Türkiye’de 11 dolar olan oyun bu sene 52 dolar’dan satışa sunulacak.
F1 2021’de İstanbul Park olacak mı?
Son olarak bazı kişilerin merak edebileceğini tahmin ettiğimiz Türkiye GP ya da İstanbul Park pistine gelelim. Şu anda açıklanan detaylarda Portimao, Imola ve Jeddah oyuna ekleniyor. Ki bu üç pist 2021 resmi takviminde olduğu için normal. Pandemi nedeniyle değişen 2020 takvimini ve haliyle İstanbul Park’ı F1 2020’ye yansıtmayan Codemasters ekibi, şu anda geçtiğimiz sezon geçen pistleri de eklemeyecek gibi. Ancak bazı sızıntı kaynakları 3 eski ve sevilen pistin oyuna daha sonra ya da ilerleyen duyurular ile ekleneceğini de belirtiyor. Bunların arasında da InterCity İstanbul Park olma ihtimali elbette yüksek. Bu şu anda sadece söylenti ve bizlere zaman gösterecek.
Eğer 400 küsür TL verip oyunu almak isterseniz hemen aşağıdaki bağlantılardan oyuna ön sipariş verebilirsiniz. Oyun konsollar için 500 TL, Deluxe olarak ise 580 TL fiyatla ön siparişte olduğunu da belirtelim.
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Genel
Total War serisi 36 milyon satış rakamına ulaştı!
Total War serisi strateji oyunları tarihinde önemli bir yere sahip. Yaklaşık 21 yıldır oyun dünyası içerisinde yer alan seri ulaşılması güç satış rakamlarını geride bıraktı. Creative Assembly firması, bugüne kadar piyasaya çıkan bütün Total War oyunlarının ne kadar kopya sattığını açıkladı. Firma oyun serisinin ilk günden bu yana toplamda 36 milyon satış rakamını geride bıraktığını duyurdu. Ayrıca firma an itibariyle Birleşik Krallık‘tan çıkan en büyük oyun geliştiricisi oldu.
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Total War serisi bugüne kadar 36 milyondan fazla kopya sattı!
Strateji oyunları oyun dünyasında artık daha az popülariteye sahip desek yalan olmaz. Birçok firmanın zamanında yatırım yaptığı kategori, oyun dünyasında pek çok açıdan önemli özellikler kazandırdı. Bildiğiniz üzere strateji oyunları kategorisi eskisi gibi tek koldan ilerlemiyor. Kategori, günümüz oyun dünyasında artık dallara ayrılmış bir vaziyette hayatını sürdürüyor. Bazı oyun kategorilerinin de yükselmesinde önemli bir etkisi olan strateji oyunlarının kuşkusuz en bilinenleri harita ve sıra tabanlı olarak oynananları. Total War serisi de bu harita ve sıra tabanlı strateji oyunları arasında akla ilk gelenlerden. 21 yıl önce Shogun: Total War ile hayatımıza giren seri, o dönemden bu yana farklı tarihsel dönemleri konu alan oyunlarla oyun dünyasına giriş yaptı. Özellikle son dönemlerde daha kısıtlı alanlarda kısıtlı hikayeler üzerinden ilerleyen oyun serisi, fantastik evrenlere de giriş yaptı. Warhammer serisi ile fantastik diyarlarda da strateji oyunu deneyimini oyunculara sunan seri, ulaşması güç satış rakamlarını geride bıraktı.
Son dönemlerde başarılı işlere imza atan oyun serisi, genel anlamda tekrar yükselişe geçti. Bununla birlikte yapımcı firma Creative Assembly serinin 21 yılda 36 milyonluk satış rakamını geride bıraktığını açıkladı. Firma en çok satan oyunu açıklamadı. Ancak yapılan açıklamaya göre her ay Total War oyununa giren toplamda 1.5 milyon aktif oyuncu var. %20‘lik bir büyüme gerçekleştiren yapımcı firma, elde ettiği başarılardan oldukça memnun. Ağustos 2020‘de çıktığı ilk gün Epic Games üzerinden bedava dağıtılan Total War Saga: Troy oyununu tam 7.5 milyon oyuncunun aldığı ortaya çıktı. Bununla birlikte firma Total War: Three Kingdoms oyunu ile de en hızlı satan oyun olmayı başarmıştı. Oyun özellikle Çinli oyuncuların ilgisini çekmeyi başarmış ve ilk haftadan milyon barajını geride bırakmıştı. An itibariyle firma Warhammer 3 için kolları sıvadı. Steam üzerinde ön siparişe açılan oyun, yine Çin’de en fazla ön sipariş verilen yapım oldu. Tabi hal böyle olunca firma ekibi büyütmek için kolları şimdiden sıvadı.
Total War serisini geliştiren Creative Assembly Birleşik Krallık’ın en büyük geliştiricisi oldu!
Total War serisi sayesinde başarısını sürdüren yapımcı firma büyüyor. Firma Birleşik Krallık‘ta yeni bir stüdyo açmaya karar verdi. Total War: Warhammer 3 için çalışmalarını sürdüren firma, diğer oyunları için de ekibini genişletmek istiyor. Firma bilindiği üzere uzayda geçen yeni bir aksiyon oyunu için de çalışıyor. Büyük bir tesis açacak olan firma beraberinde önemli bir unvanın da sahibi oldu. Firma 800 kalıcı çalışanı ve açtığı üçüncü stüdyosu ile birlikte, Birleşik Krallık‘ın en büyük oyun firması oldu. Önemli bir başarıyı geride bırakan firma, özellikle yeni FPS aksiyon oyunu ile merak uyandırıyor. En son District 9’un yönetmeni Neill Blomkamp bu oyun ile alakalı olarak firmayı ziyaret etmişti. Creative Assembly yeni FPS oyunu ile birlikte kategoriye heyecan getirmek istediklerini belirtti.
Bununla birlikte firma bu yıl içerisinde Total War: Warhammer 3‘ü piyasaya çıkaracak. Serinin devam niteliğinde olan oyunla birlikte strateji oyunları bir kez daha fantastik dünyaya yolculuk edecek. Çin’de en fazla ön sipariş verilen yapım olan oyunun, Steam ve Epic Games Store sayfaları açıldı. Türkiye fiyatı 345 TL olacak olan oyun yıl sonunda hayranlarının karşısına çıkacak. Oyun Epic Games Store ve Steam‘e aynı anda giriş yapacak. Oyun serinin diğer üyelerine nazaran daha büyük bir haritaya sahip olacak. Hikayenin geçtiği topraklar ise Kaos Diyarı olarak adlandırılıyor. Ayrıca oyuncular oyunda kötücül Kaos Tanrıları ile mücadele etmeye çalışacaklar. Bakalım Warhammer 3 beklenen etkiyi yaratarak strateji oyunlarının popülaritesini arttıracak mı merakla takip ediyor olacağız.
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