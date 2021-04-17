Cyberpunk 2077 yapımcısı yılı rekor kazançla kapattı!

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Cyberpunk 2077 çıktığı günden bu yana gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Oyunu oynanmaz kılan buglardan geliştirme sürecinde yaşanan skandallara, PlayStation Store’dan kaldırılmasından kaynak kodlarının sızdırılmasına birçok sansasyonel olay yaşayan oyun; yine gündemimizde. Ancak bu seferki haberler pek de olumsuz değil. Zira, geçtiğimiz günlerde finansal raporlarını paylaşan geliştirici CD Projekt Red birçok kişiyi şaşırttı. Yapımcı, oyunun yaşadığı sıkıntılara rağmen rekor derecede pozitif bir finansal tablo paylaştı. İşte “Reklamın iyisi kötüsü olmaz” sözünü kanıtlar nitelikteki durumun ayrıntıları ve CD Projekt Red’in 2020 rakamları…

Cyberpunk 2077 geliştiricisi kazancını dörde katladı

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Aslında, oyunla ilgili her şey beklendiği gibi gitseydi, birazdan açıklayacağımız rakamlar pek de sürpriz olmazdı. Hatta, yıllardır bu kadar heyecanla beklenen bir oyun için çok da yüksek olmayan bir kazanç şeklinde de yorumlanabilirdi. Fakat, bildiğiniz üzere, Cyberpunk 2077 ile ilgili neredeyse hiçbir şey yolunda gitmedi. Başka bir deyişle, oyunun çıktığı günden bu yana başı beladan kurtulmadı desek herhalde abartmış olmayız.

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Cyberpunk 2077 oyunun geliştiricisi CD Projekt Red’in paylaştığı 2020 finansal raporuna göre, şirket 2020 yılı için 526 Milyon ABD Doları (2,139 Milyar PLN) ciro elde etti. Buna ek olarak, yine aynı yıl için şirketin net karı ise 303 Milyon ABD Doları ( 1,154 Milyar PLN) oldu. Firma raporunda, bu rakamların henüz tam olarak resmi olmadığını ve 22 Nisan’daki bağımsız denetleme sonrası resmiyete döküleceğini de sözlerine ekledi. Bu rakamlar Cyberpunk 2077’nin etkisini gözler önüne seren cinsten. Zira, oyunun çıktığı yıl olan 2020’nin kazancı ve net karı 2019 dört katından bile fazla. Şirket, 2019 yılında 521 Milyon PLN ciro ve 175 Milyon net kar açıklamıştı. Görünen o ki, birçok olumsuzluğa rağmen 13 Milyon adet çıkış günü satış rekoru kıran Cyberpunk 2077, CD Projekt Red’in cebini doldurmayı başarmış.

The Witcher 3’ü de solladı

CD Projekt Red’in tek hit oyunu Cyberpunk 2077 değil. Popüler The Witcher serisinin arkasında da Polonyalı şirketin imzası var. Hatırlayacağınız üzere, The Witcher serisinin en popüler oyunu olan The Witcher 3, 2015 yılında çıkmıştı. Hatta, oyun satış tarafında rekor üstüne rekor kırmış ve piyasadaki birçok ödülü silip süpürmüştü. Ancak görünen o ki, The Witcher 3’ün yadsınamaz başarısı bile sorunlu Cyberpunk 2077’ye yaklaşamıyor. En azından finansal yönden. Zira, CD Projekt Red, The Witcher’ın çıktığı yıl 2015’te 210 Milyon ABD Doları ciro ve 90 Milyon ABD Doları kar açıklamıştı. Cyberpunk 2077 yılı 2020 rakamları isse yukarda açıkladığımız gibi. Özetle, Cyberpunk 2077 yapımcı şirkete The Witcher 3’e kıyasla üç katı daha fazla kar ettirdi. Yaşadığı birçok soruna rağmen gerçekten de etkileyici…

İşte Cyberpunk 2077’nin makus talihi

Bu finansal başarıya rağmen, aslında Cyberpunk 2077 bildiğiniz üzere başı beladan kurtulmayan bir oyun. Gelin, oyunun çıkışından bugüne yaşadığı sorunları hatırlayalım. Herhalde bu konuya başlamak için en uygun nokta oyunun çıkışının yaşadığı ertelemeler. Zira, ilk olarak 2020 Nisan’ının 16’sında çıkması beklenen oyun, ilk aşamada 17 Eylül’e ertelenmişti. Tabi, oyun bu tarihte de çıkmadı. 17 Eylül’den 19 Kasım’a ertelenen oyun, nihayet 10 Aralık’ta oyun severlerle buluştu. Hatırlayacağınız üzere, bu ertelemeler oyunun yaşadığı tek sıkıntılar değil. Hatta belki de en önemsiz olanları. Aslında, oyun çıkışının ilk aşamasında olumlu eleştiriler almıştı. Ancak, bu değerlendirmeler oyunun PC versiyonunu oynayanların yorumlarıydı. Oyunun PlayStation ve Xbox versiyonları ise deyim yerindeyse tam bir felaketti. Konsol versiyonlarındaki sonu gelmeyen buglar oyunu oynanmaz hale getirmişti. Hatta bunun üzerine, Sony, 17 Aralık tarihinde oyunu PS Store’dan kaldırdı ve kullanıcılara para iadesi sözü verdi. 100 günden fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen oyun Playstation’a dönmüş değil…

Oyunun yaşadığı tek sıkıntı buglar değildi. Öyle ki, Cyberpunk 2077’nin geliştirme süreci de bir o kadar skandal doluydu. Örneğin, oyun söylenildiği tarihten tam dört sene sonra geliştirilmeye başlanmış. Buna ek olarak geliştirme süreci ilgili yaşanan diğer bir sıkıntı ise, şirketin oyunu geliştiren yazılımcılarını aşırı çalıştırmasıydı. Anonim olarak açıklamada bulunan şirket çalışanları, geliştirme sürecinde mental olarak çok yorulduklarını söylemişti. CD Projekt Red tarafında yaşanan diğer bir sıkıntı ise oyunun kaynak kodlarının çalınıp internetin yasadışı mecralarında satılması oldu. Cyberpunk 2077 tarafında gelen son kötü haber de oyunun uzun süredir beklenen bir moduyla alakalı. Zira, son gelen haberlere göre çoklu oyuncu (multiplayer) modu iptal oldu. Bakalım, önümüzdeki günler bize Cyberpunk 2077 severleri mutlu edecek haberler gösterecek mi…

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri

-Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 veya 10

Windows 7 veya 10 İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310

Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 or AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 780 or AMD Radeon RX 470 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

-Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Ekran Kartı: GTX 1060 6GB / GTX 1660 Super or Radeon RX 590

GTX 1060 6GB / GTX 1660 Super or Radeon RX 590 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Kaynak: GameSpot, GamesRadar+