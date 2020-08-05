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Dayanıklılıkta Son Evre: Yeni LG K61!
İlk olarak tasarım detaylarıyla başlayacak olursak, ön taraftan delik çentik tasarımıyla birlikte iyi bir ekran kasa oranı sunan LG K61 modelinin arka yüzeyinde dörtlü arka kamera kurulumu ve hemen altında parmak izi sensörü yer alıyor.
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Dayanıklılıkta Son Evre: Yeni LG K61!
Sol tarafta ses tuşlarının hemen altında ayrıca bir Google Asistan tuşu konumlandırılmış. Bu sayede direkt fiziksel tuş ile birlikte asistana ulaşabiliyorsunuz. LG K61 modelinde Military Standart 810G yani Amerikan Askeri Dayanıklılık Sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun yüksek ve düşük sıcaklık, nemlilik, ısı ile şoklama ve darbe gibi testlerden başarıyla geçtiğini ifade ediyor.
Ayrıca LG, ülkemizde K61 modelini alan kullanıcılara 1 yıllık ekran değişim garantisi sunuyor. Böylece bir yıl içerisinde eğer bir kaza yaşanır ve ekranınız kırılırsa, LG telefonunuzun ekranını ücretsiz değiştiriyor. Modelin öne çıktığı noktalardan biri kulaklık ile sunduğu ses performansı. Zira telefonda 3.5 mm’lik kulaklık girişi ile beraber DTS-X 3D ses desteği bulunuyor. Kulaklığınızı taktığınız anda devreye giren DTS-X 3D, hem 3 boyutlu bir ses deneyimi yaşamanız noktasında, hem de farklı ekolayzır seçenekleriyle birlikte; telefonuyla müzik dinlemeyi veya içerik tüketmeyi sevenler için oldukça başarılı. 6.53 inç boyutlu IPS LCD ekranda 1080p Full HD+ çözünürlük sunan LG K61 modelinde, IPS panel dolayısıyla hem görüş açısı geniş hem de parlaklık iyi düzeyde. Telefon gücünü orta düzey işlemcilerden biri olan MediaTek Helio P35 işlemcisinden alırken, bu işlemciye ek olarak 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Depolama alanının 128 GB olarak tutulması, telefonunda çok fazla uygulama, fotoğraf veya video gibi materyalleri depolayan insanlar için gayet iyi.
Ayrıca miscroSD kart yuvasıyla beraber dahili depolamayı da arttırabilmek mümkün. Cihazın arka tarafında 48 MP’lik F/1.8 diyafram değeri sunan ana kameraya ek olarak, 8 MP ultrageniş açı, 2 MP makro ve 5 MP derinlik sensörü yer alıyor. Yapay zeka destekli kamera; insan, evcil hayvan, yemek ve manzara gibi pek çok farklı senaryoyu otomatik olarak tanımlayıp çektiğiniz fotoğrafı iyileştiriyor. Ayrıca düşük ışık noktasında hem f/1.8 diyafram değeri hem de Dört Hücre Teknolojisi fotoğrafta oluşan paraziti azaltarak aydınığı arttırıyor. Cihazın ön tarafında ise yazılımsal olarak portre modu bulunan 16 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Telefonun pil kapasitesine baktığımızda, 4000 mAh’lik kapasite ile telefonun yoğun bir günü çok rahat çıkarabildiğini söyleyebiliriz. LG K61 tüm operatör mağazalarında satılıyor.
*Bu bir advertorial çalışmasıdır.
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Güncel fiyat bilgisi
Bu videoyu çektiğimiz gün itibarıyla cihazı farklı web sitelerinde 6200 – 6150 TL civarında bulabilmek mümkün. Bildiğiniz gibi telefon, ülkemizde 6499 TL’lik bir satış fiyatıyla çıkmıştı.
Poco F2 Pro inceleme – Tasarım detayları
Ekran ve performans
6.67 inç boyutlu Super AMOLED ekranda Full HD+ çözünürlük sunuluyor. Ekranda HDR10+ desteği var ve Netflix‘te içeriklerinizi sertifika sorunu olmadığı için HD kalitesinde izleyebiliyorsunuz. Ekran konusunda cihazın avantajı 800 nit‘e kadar ulaşılabilen parlaklık seviyesi. Bu değer sayesinde yoğun güneş ışığı olsa bile ekranı rahatlıkla görüntüleyebiliyorsunuz. Ancak ekran konusunda günümüzün yüksek tazeleme hızı trendi bu cihazda unutulmuş. Modelde 60 Hz‘lik standart bir tazeleme hızı yer alıyor.
Telefonun belki de en büyük avantajı Snapdragon 865 işlemcisi. Zira Türkiye’de 6000 TL civarında bu işlemciyi kullanan herhangi bir akıllı telefon yok. Haliyle yüksek performans isteyen kullanıcılar için bu işlemciyle birlikte ürün fiyat performans olarak nitelendirilebilir. Ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile birlikte, kullanılan soğutma çözümünün de faydalı olduğunu belirtelim. Ayrıca telefonda microSD kart desteği bulunmuyor.
Kamera performansı – Merhaba 8K video!
Telefonda 64 MP’lik Sony IMX686 sensörlü bir ana kamera, 5 MP makro, 13 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörüyle birlikte 4 arka kamera bulunuyor. Ana kamera performansı genel toplamda fiyatını da düşünürsek başarılı. Ancak günümüzün fiyat olarak da yukarıda olan amiral gemilerine göre hem yan kameralar açısından hem de ana kameranın otomatik moddaki gece performansı açısından geri kaldığı yerler bulunuyor. Buna rağmen gece modunun işi kurtarmasıyla genel toplamda ürünün kamerası başarılı diyebiliriz. Ayrıca video tarafında da her ne kadar OIS olmamasına rağmen, Xiaomi EIS ile sabitleme işini artık hiç fena yapmıyor.
Son olarak telefonun pilinden söz edecek olursak 30W hızlı şarj desteğiyle birlikte 4700 mAh pil sunan telefon, yaptığımız PCMark testinden 14 saati aşkın bir süre almayı başardı. Bu da ortalamada bir kullanıcının yoğun bir günü çok rahat geçirebileceği, kullanıma göre de bir günü aşabileceği anlamına geliyor.
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Güncel fiyat durumu
Telefonun 64 GB ve 128 GB olmak üzere ülkemizde iki farklı versiyonu satılıyor. İlginçtir, bugün itibarıyla eğer mor rengi seçerseniz her iki sürümü de 3.599 TL’ye alabiliyorsunuz. Ancak diğer renklerde üst modelde fiyat 3.899 TL’ye yükseliyor.
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Xiaomi Mi Note 10 Lite inceleme – Tasarım ve ekran detayları
Telefonun belki en güçlü olduğu tarafı tasarımı. Zira beyaz, mor ve siyah renk seçenekleriyle gelen telefon önü ve arkası cam, yan çerçeveleri ise metal malzemesiyle üst segment bir akıllı telefondan farksız. Ayrıca kamera çıkıntısı olmaması, ön tarafta da kavisli ekran bu tasarımı daha da güçlendirmiş. Cihazda 3.5 mm’lik kulaklık girişi bulunuyor ve bu giriş 24-bit / 192 KHz ses desteği sunuyor. Ayrıca kablosuz ses konusunda da aptX HD ve aptX Adaptive teknolojilerinin de yer alması oldukça iyi. Ancak cihazın hoparlör performansını ne yazık ki beğenmedik. Hem ses şiddeti az, hem de duyduğunuz sesin kalitesi hiç tatmin etmiyor.
6.47 inç boyutlu AMOLED panel kullanan ve Full HD+ çözünürlükle birlikte HDR10 desteği sunan ekran bu segment için gayet iyi. Ekran konusunda sadece, parlaklık seviyesi keşke biraz daha iyi olsaydı dedik.
Performans ve kamera ne durumda?
Cihazda Snapdragon 730G işlemci, 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama seçenekleri yer alıyor. Dahili depolama alanı UFS 2.1 standartını kullanıyor ve telefonda microSD kart girişi yer almıyor. O nedenle eğer 64 GB ‘lık sürümü alacaksanız, bu konuyu mutlaka göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Performans konusunda ise 730G işlemcisi, orta segment için hayli güçlü olduğundan arayüzde, uygulamalarda veya oyunlarda makul bir performans gösteriyor. Telefon PUBG Mobile‘ı HD grafik ayarında ve yüksek kare hızı ayarlarında oynatabiliyor ve herhangi bir kasma yaşatmıyor. Oyunda ısınma neredeyse yok denecek kadar az, ancak bazen internette gezinirken telefonun ciddi şekilde ısındığına şahit olabiliyorsunuz.
Telefonun arkasında 64 MP, F/1.9 diyafram değerine sahip ana kamerayla birlikte 8 MP ultrageniş açı, 2 MP makro ve 5 MP derinlik sensörü yer alıyor. Bu donanımla 4K 30 FPS veya 1080p Full HD’de 30,60 ve 120 FPS çekim mümkün. Telefon hem fotoğraf hem de video performansını, bu fiyat segmentine göre oldukça beğendik. Özellikle gece çekimleri, gece modunun da yardımıyla birlikte üst seviyeye yakın sonuçlar vermeyi başardı. Ancak 16 MP’lik ön kamera, özellikle F/2.5 diyafram değeri nedeniyle yetersiz. Işığın birazcık düştüğü noktalarda, çok kirli fotoğraflarla karşılaşabiliyorsunuz.
Son olarak telefonun güçlü olduğu bir diğer yanı 5260 mAh’lik batarya kapasitesi. 30W hızlı şarj desteği sunan telefon, mevcut pil kapasitesiyle 1.5 güne varan bir pil ömrünü kullanıcılara sunuyor.