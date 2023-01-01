Amerikan teknoloji devi Apple’ın Mart 2020’de satın aldığı Dark Sky isimli ünlü hava durumu uygulaması, kullanıcılarına veda etti. 2020 yılında Android üzerinden kaldırılan uygulama, artık iOS cihazlarında da yüklü tutan kullanıcılar için de hizmet vermeyecek. İlgili uygulama şirketinin birkaç ay içinde resmi mağazadan da kaldırılması bekleniyor. Uygulamanın tam gömülme tarihi ise 31 Mart 2023 olarak belirlendi. Bu bilgi resmi web sitesinde kamuoyuna duyuruldu. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Dark Sky Hava Durumu Uygulaması, Apple’ın Kararı İle Kullanıcılarına Veda Etti

Apple, Mart 2020’de Dark Sky’ı satın almıştı. Firma sonrasında uygulamanın sevilen özelliklerini kendi hava durumu uygulamasına ekledi. Şirket, Aralık 2022 başında Dark Sky kullanıcıları için bir sonraki yağış, sonraki 10 gün için saatlik tahminler, yüksek çözünürlüklü radar haritaları, şiddetli hava durumu bildirimleri dahil geniş bilgi sunan Hava Durumu uygulamasını kullanmaya teşvik eden birkaç paylaşım gerçekleştirdi. Teknoloji devi, sonunda uygulamanın sonlandırılmasına karar verdi. Haberler bazı kullanıcılar için üzücü olsa da, Apple uygulamanın verilerinin Tempo isimli uygulamada erişilebilir olduğunu iddia ediyor. Söz konusu uygulamaya iOS 16, iPadOS 16 veya macOS 13 Ventura çalıştıran cihazların kullanıcıları App Store’dan erişebiliyor. Yine de yeni uygulamayı benimseyemeyen kullanıcılar mevcut. Kullanıcıların umudu ise resmi mağazadaki diğer hava durumu uygulamaları.

Dark Sky Uygulamasının En İyi Alternatifleri

CARROT Hava Durumu

Kullanıcılar CARROT’un arayüzünü kendileri için ideal hale getirmek için düzeni daha da değiştirebilirler. Düzen Galerisini ziyaret ederek tıpkı Dark Sky aplikasyonunda olduğu gibi Inline düzenini ekleyebilirsiniz.

Carrot Weather’ı indirmek için buraya tıklayın.

Ventusky

Ventusky, basit bir hava durumu katmanı yöntemi kullanarak size bir bakışta çok sayıda bilgi sağlayabilen bir hava durumu uygulaması. Diğer ayrıntıların yanı sıra uygulamada, sıcaklık, anomaliler, bulut örtüsü, radar, kar örtüsü, çiğlenme noktası ve hava kalitesi hakkındaki bilgileri hızlı bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

Ventusky’yi indirmek için buraya tıklayın.

Weather Underground

Ünlü hava durumu uygulaması Weather Underground, hassas hiper yerel tahminler üretmek için 250.000’den fazla Weather Underground’a ait istasyondan elde ettiği kendi verilerini kullanır.

Weather Underground’ı indirmek için buraya tıklayın.

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