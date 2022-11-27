Mercedes, EQE ve EQS modelleri için abonelik gerektiren güç güncellemesini başlattıktan sonra, şirket bu hizmeti Avrupa’da başlatmayı planlamadığını açıkladı. Sebebi basit: çünkü yasa dışı. Mercedes’e göre, AB içinde şirketin otomobilin performansının kilidini açan OTA güncellemesini yayınlamasını engelleyen yasal sorunlar var.

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Otomotiv dünyasında abonelikler sıcak bir konu, bazı insanlar faydalarını düşünüyor, çoğu ise nefret ediyor. Ancak görünüşe göre abonelikler kalacak. Mercedes, yıllık 500 euroluk bir abonelik karşılığında arka tekerlek yönlendirme sisteminde ekstra 5,5 derecelik açı sunduğu için geçen Temmuz ayında Almanya’da halkın tepkisini çekti.

Şimdi şirket, EQE ve EQS modelleri için yıllık 1.200 dolar abonelik karşılığında daha fazla güç sunmaya çalışıyor. Bu abonelikle EQE ve EQE SUV ekstra 61hp, EQS ve EQS SUV ise ekstra 88hp alıyor. Hızlanma süresi, dört modelin tümü için yaklaşık bir saniye kadar iyileştirildi. Abonelik şimdilik yalnızca EQE 350 ve EQS 450 otomobil ailesi için mevcut.

Ancak AB mevzuatı, insanların daha fazla performans için abonelik ödemesinden memnun değil. Doğrudan satın almak sorun değil, çoğu durumda aracınızın daha fazla güç elde etmesi için modifiye edilmesi sorun değil. Ancak bunu bir abonelikle sunmak AB yasalarına aykırı.

Mercedes ve Audi, bir ücret karşılığında “güç paketleri” ve hız sınırlayıcıların kaldırılmasını ilk sunan markalardan. Bu basit bir işlem. Müşteri daha fazla performans için bir ücret öder ve bu nedenle, bu ekstra performansın tüm sorumluluğunu alan müşteridir.

Bu tür abonelikler, gazla çalışan arabaların kazançlı servis ve onarımlarının yerini alabilecek altın yumurtlayan tavuk olabilir ve markalar abonelik mevzusunun peşini kolay kolay bırakmayacaklardır.