Dünyanın ünlü Alman otomobil üreticisi Mercedes, yakın zamanda Mercedes sahiplerinden arabalarının daha hızlı hızlanmasını sağlamak için yılda 1200 ABD Doları (vergiler hariç) talep edecek yeni bir abonelik hizmetini sessizce tanıttı.

Şirketin resmi Kuzey Amerika pazarı web sitesinde listelenen abonelik, “Hızlanma Artışı” olarak adlandırılmıyor ve yakında markanın Mercedes-EQ elektrikli araç serisine geliyor.

Hızlanma Artışı, abone olan Mercedes sahiplerine arabalarının dizginlerinden tamamen arınmış performansının ayrıcalığını getirecek . Mercedes, Hızlanma Artışı ile abone sahiplerinin halihazırda sahip oldukları Mercedes araçlarında hızlanmada gözle görülür bir iyileşme göreceklerini, özellikle 0,8 ila 1,0 saniye (0-100 km/h) arasında zaman tasarrufu göreceklerini iddia ediyor.

Mercedes’in pazarlama materyaline göre, Hızlanma Artışı motor karakteristik eğrisinin, torkun ve maksimum çıkışın ayarlanmasına da olanak tanır. Elektrik motorlarında ince ayar yapılması, sahiplerinin Mercedes-EQ araçlarının maksimum motor çıkışını (kW) %24’e kadar artırır. Ayrıca abonelikle birlikte tork da artırılarak aracınızın fark edilir derecede daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde hızlanması sağlanır.

Abonelik modeli kağıt üzerinde kulağa harika geliyor. Yıllık aboneliğin getirdiği bu vaat edilen özelliklerin aslında Mercedes-EQ elektrikli arabaların yerleşik elektrik motorlarında zaten mevcut olan ancak aracın daha hızlı hızlanmasını sağlamak için para gerektiren bir ödeme kapısının arkasında kilitli olduğunu anlayana kadar.

Başka bir deyişle, ödeme yapmayan Mercedes-EQ alıcıları ve sahipleri, yıllık ödeme yapan sahiplere kıyasla kendilerini daha düşük bir sürüş deneyimine teslim etmek zorunda kalacaklar çünkü Mercedes yakında sürüş deneyimlerini şirketin aşırı derecede pahalı olan yıllık 1200 ABD doları tutarındaki ödeme duvarının ardında hızlanma sınırına sahip olacak.

Bu, ünlü bir otomobil markasının mevcut sahiplerine bir abonelik hizmeti sunduktan sonra tartışmaya girmesi bu on yıl içinde ilk kez olmuyor. Verge ve BMW’nin de benzer şekilde bazı ülkelerde araç sahiplerinin markanın araçlarında zaten kurulu olan ısıtmalı koltukları kullanması için aylık 18 ABD dolarlık bir abonelik başlatmışlardı. Bu, otomobil üreticisinin 2020’den beri ödeme duvarına koyduğu birçok özellikten yalnızca biri. Diğer otomobil üreticilerinin müşterilerine ücretsiz olarak dahil ettiği yazılım özellikleri olan Apple CarPlay ve Android Auto’ya erişmek için sahiplerinden ayda 80 ABD Doları ücret almaya çalıştı (ve başarısız oldu).

Tabii şunu da unutmamak lazım. Bizim ülkemizde 100 HP’lik Renault Clio’lar yazılımlarla BMW’lere kafa tutacak hale getirilmişti. Veya BMW’lerdeki anahtarı bulunmadığı için kullanılamayan koltuk ısıtmalar yan sanayide anahtar takılarak çok ucuz fiyatlara kullanılabilir hale getirilmişti. Bu durumda yüksek ihtimalle sanayideki yazılımcılar sayesinde çok daha ucuza çözülür.