Renault’un bünyesinde çalışan Fransız otomotiv devi Dacia, Dacia Spring isimli elektrikli otomobilinin yeni versiyonu olacak olan Dacia Spring Extreme’i tanıttı.

Dacia Spring 33 kW (44 HP) güce sahip bir motorla birlikte geliyordu. Dacia Spring Extreme ise 48 kW (64 HP) güce sahip bir motorla birlikte geliyor. Yeni model ile yenilenen elektrikli motor yeni şanzımanla birlikte tekerlere gönderilen torku iki katına çıkarıyor.

Dacia Spring Extreme, WLTP verilerine göre 305 km menzile sahip. Yeni 48 kW güçteki elektrikli motor yerine daha ucuz bir versiyon seçmek isteyenler için 33 kW güçteki motor “Essential” donanım paketi ile sunulacak. Dacia Spring’de en dolu donanım paketi “Expression” iken Dacia Spring Extreme modeli onun yerini alacak.

Tasarım tarafına geldiğimizde ise elektrikli otomobil Barut Mavisi lansman rengi ile karşımıza çıkıyor. Bu renge tavan raylarındaki Bakır Kahvesi vurgular, ayna kapakları, tekerlek poyraları, ön tampon kaplaması eşlik ediyor. İç tasarımda ise ön koltuklarda kabartmalı Dacia logoları dikkat çekiyor. Yine aynı şekilde içeride de Bakır Kahverengi detaylar gözlerden kaçmıyor.

Spring Extreme; navigasyon, geri görüş kamerası, 7 inç dokunmatik ekran gibi özellikleri standart olarak sunuyor.

Araç iki farklı donanım paketi ile birlikte gelecek. Fiyat listesi ise;

Dacia Spring Essential: 22.300 Euro

Dacia Spring Extreme: 23.800 Euro olacak.

Elektrikli otomobil 17 Ocak’tan itibaren Fransa’da satışa sunulacak. Sevkiyatlar ise yaz aylarından önce Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde başlayacak. Elektrikli otomobilin ülkemize gelip gelmeyeceği ise halen merak konusu.