Geçtiğimiz yıl Giga Texas fabrikasının açılış partisinde Elon Musk, Cybertruck’ın 2023 yılında satışa sunulacağını açıklamıştı. Ancak son zamanlarda, Tesla CEO’su daha da heyecan verici bir gelişme duyurdu.

The Verge’e göre, Musk son kazanç çağrısı sırasında yatırımcılara, Cybertruck için bir teslimat etkinliği düzenleneceğini ve bu etkinliğin 2022’nin üçüncü çeyreğinde yapılacağını söyledi. Bu da demek oluyor ki, Cybertruck’a olan ilgi artarak devam ederken Tesla bu yaz aracı üretmeye başlayacak. Ancak seri üretim için beklemek gerekecek, çünkü şirket hala önceki planına uygun olarak seri üretime 2024’te başlayacak.

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Tesla CEO’su Elon Musk, yatırımcılarla yaptığı bir görüşmede, yeni bir Cybertruck aracının teslimatını duyurdu. Üretim hattının çalıştırılmasının zaman alacağını ve bu aracın gerçekten çok radikal bir ürün olduğunu belirten Musk, “Diğer arabaların yapıldığı şekilde yapılmadı.” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl sahnede sergilenen üretim versiyonunda kapı kolları olmayan Cybertruck, sahibinin yakınlarda olup olmadığını otomatik olarak anlayarak kapılarını açması gerekiyordu. Ancak otomobil üreticisi, aracın başlangıçta tasarlandığı gibi paslanmaz çelikten yapıldığını ve endüstride tipik olarak kullanılan çelikten daha pahalı olduğunu vurguluyor.

Tesla’nın ilk olarak 2019’da duyurduğu Cybertruck, birkaç kez ertelendi. Orijinal lansman tarihi olan 2021 çok iyimser görünüyordu, ancak daha sonra 2022’ye ve 2023’e ertelendi. Ancak bu yılın başlarında, aracın nihai özellikleri ve fiyatlandırmasının hala belirlenmediği, tedarik zinciri kıtlığı ve ekonomi gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebileceği konusunda uyarıda bulunuldu.