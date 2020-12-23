Genel
Cyberpunk 2077’nin güncel satış rakamları açıklandı!
Geliştirici CDProject Red, Cyberpunk 2077 için yeni satış rakamlarını duyurdu. RPG türündeki oyun 20 Aralık itibari ile 13 milyondan fazla kopya sattı ve bu da onu tüm zamanların en başarılı oyun çıkışlarından biri yapıyor.
İlginizi Çekebilir: Steam “Kış İndirimi” başladı
Yatırımcılar ve hissedarlar şikayetçiydi
Cyberpunk 2077 geçtiğimiz 10 Aralık’ta piyasaya sürüldü. Oyun özellikle PS4 ve Xbox One gibi eski nesil konsollarda optimize bir şekilde çalışmıyordu. Bu durum binlerce oyuncunun oyunu iade etmesine yol açarak CDPR‘yi zor durumda bırakmıştı. Çoğu yatırımcı ve hissedar durumdan şikayetçiydi. Oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana şirketin hisse fiyatı, şirketin kurucularına 1 milyar dolardan fazla servete mal olmuştu.
Fakat oyunun 10 gün gibi bir sürede bu kadar fazla satması CDPR‘nin pazarlama konusundaki başarısını ortaya koyuyor. Bloomberg analistleri tarafından yapılan tahmin oyunun çıktığı senede 20 milyon kopya satmasıydı. Cyberpunk 2077 şimdiden bu sayıyı yarıladı.CD Projekt Red, 13 milyonluk bu rakamın tüm platformlardaki satışları kapsadığını ve aynı zamanda müşteriler tarafından fiziksel ve dijital mağazalarda yapılan iadelerin de hesaba katıldığını söyledi.
CDPR, Cyberpunk 2077‘nin çıkardığı sorunlar karşısında yatırımcıları ve hissedarları sakinleştirmek için bu bilgileri açıkladıklarını söyledi. Şirket, “Yönetim Kurulu, yatırımla ilgili kararlar üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle yukarıdaki bilgileri güncel bir rapor şeklinde açıklamaya karar verdi” dedi.
Şirket daha önce Cyberpunk 2077 için ön siparişlerin lansmanla 8 milyona ulaştığını açıklamıştı, bu da oyunun piyasaya sürüldükten sonra ek olarak 5 milyon kopya sattığını gösteriyor. Geliştirici firma oyun için yapılan iade sayısını ise şimdilik açıklamaya yanaşmıyor.
Genel
eSIM yeni yılda hayata geçecek
Bakan Adil Karaismailoğlu, SIM kartlar yerine kullanılacak eSIM teknolojisine 2021 yılında geçileceğini söyledi. Türkiye yeni SIM teknolojisini, yerli ve milli imkânlarla üreten ilk ülkelerden biri olacak.
İlginizi çekebilir: Alınabilir 5 laptop önerisi | 4500 – 6500 TL fiyat bandında hangi laptoplar alınabilir?
Yıllardır hayatımızda olan ve küçüle küçüle ‘nano’ ismini alan SIM kartlar artık hayatımızdan çıkıyor. 2021 itibarıyla hayata geçirilecek yeni teknolojide akıllı telefonlar başta olmak üzere birçok alanda sim kart teknolojisine veda edilerek yeni sisteme geçilecek.
eSIM elektronik bir SIM kart olarak karşımıza çıkıyor. Başındaki “e” kelimesi ise ingilizce “embedded” (gömülü) kelimesinin kısaltması. Telefona takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SIM kartların aksine, eSIM, elimizle dokunabileceğimiz fiziki bir kart değil. Akıllı telefonunuza iliştirilecek küçük bir çipten ibaret. Yeni SIM teknolojisi sayesinde artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SIM kartı değiştirmenize gerek olmayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli firmalarca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) iş birliğinde tasarlanan yeni SIM teknolojisine ilişkin, “Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021’de hayata geçecek.” ifadesini kullandı.
Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin eSIM teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üreten ilk ülkelerden olacağını bildirdi.
Yeni SIM teknolojisi mimarisini hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşların günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, “Bu teknoloji, yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafından BTK ile iş birliği halinde geliştirildi. Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021’de hayata geçecek.” değerlendirmesinde bulundu.
eSIM’in uygulama örneklerini birçok alanda ve sektörde yakın zamanda görmeye başlayacaklarını kaydeden Karaismailoğlu, eSIM ile kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetlerinin ortadan kalkacağının da altını çizdi.
Genel
Overwatch 4 Ocak tarihine kadar ücretsiz!
Overwatch 4 Ocak 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak oynanabilecek. Sevilen rekabetçi oyun daha fazla oyuncuya erişebilmek için iki hafta boyunca bedava olacak.
İlginizi çekebilir; Honor V40, 270 Hz’den fazla ekran hassasiyetiyle yargı dağıtacak
4 Ocak’a kadar ücretsiz Overwatch oynayabilirsiniz!
Yıl sonu itibariyle oyun dünyasının kuşkusuz en önemli zamanı olan indirim günleri de başladı. Steam, Epic Games ve GOG gibi platformların başlattığı indirim dönemleri kuşkusuz oyuncuların en çok sevdiği zamanlar olarak tarihe geçti. Bu platformların gerisinde kalmak istemeyen Blizzard firması da, kendi oyunlarını daha fazla kullanıcıya ulaştırabilmek için yeni yollar denemeye başladı. Yıl sonu indirimlerini başlatan firma, öte yandan bazı markalarını geçici süreliğine hayranlarına denetmek için ücretsiz yapma kararı aldı. Bu markalar arasında yerini alan Overwatch oyunu da tam iki hafta boyunca bedava oynanabilir olarak hayranlarını karşılayacak.
4 Ocak tarihine kadar ücretsiz olacak olan oyun, oyunculara herhangi bir kısıt sunmayacak. Deneme sürümü adıyla indirilebilir hale gelen rekabetçi aksiyon oyunu, tam sürümünde de bazı indirimler ile oyuncuları karşılayacak. Öte yandan deneme sürümünde ilerlemesi olan oyuncuların tam sürümü satın aldıklarında oyuna kaldıkları yerden devam edebilecekleri öğrenildi. Normal sürümü %25 indirim ile 15 euroya düşen oyunun Legendary Edition versiyonu da %50 indirim ile 20 euro olarak bizleri karşılıyor. Her ne kadar ülkemize özel fiyatlandırma olmasa da oyunun ciddi bir indirime sahip olduğu bir gerçek.
Genel
PlayStation 5, oyunların PS4 versiyonları oynanırken hatırlatma yapacak!
Hepimizin bildiği üzere Sony’nin en yeni oyun konsolu PlayStation 5, 19 Kasım tarihinde dünya genelinde çıkış yaptı. Cihazın çıkışının ardından yaklaşık 1 ay sonra bugün de PlayStation 5 oyun konsolu sahibi bir Twitter kullanıcısı, paylaştığı tweet’inde PS5’in yazılımsal olan ve konsola yeni eklenmiş olan yeni bir özelliği açığa çıkarmış oldu.
Aşağıda yer alan tweet’ten de görebileceğiniz üzere oyuncunun karşısına bir uyarı ekranı çıkmış ve bu ekranda, o esnada oynamakta olduğu Assassin’s Creed Valhalla oyununun PS4 versiyonunu mu yoksa PS5 versiyonunu mu oynamak istediği sorulmuş.
İlginizi çekebilir: PS5 ve PS4 arasında veri transferi nasıl yapılır?
PlayStation 5’e yeni eklenen bu özelliğin oldukça faydalı göründüğünü söyleyebiliriz. Zira geçtiğimiz ay, yani PS5 ilk çıktığında oyuncular, oynadıkları oyunun PS4 versiyonunu mu yoksa PS5 versiyonunu mu oynadıklarını ayırt edemiyorlardı. Çünkü bu versiyon değiştirme işlemi için PS5’in ana ekranından oyunun menüsüne giriş yapmak gerekiyordu.
New? #PS5Share pic.twitter.com/JEY2BU37H4
— Tidux (@Tidux) December 22, 2020
PlayStation 4 versiyondan PlayStation 5 versiyonuna geçiş yapılabilecek oyunlar arasında ise Assassin’s Creed Valhalla’ya ek olarak Call of Duty: Black Ops Cold War, Spider-Man: Miles Morales gibi çeşitli diğer bazı oyunlar da yer alıyor. Ayrıca tüm bunlara ek olarak, PlayStation 5’in piyasaya çıkışının üzerinden 1 ay geçmiş olmasına rağmen stokların hâlâ yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum konsola çok yoğun talep olmasından kaynaklı olarak hem dünya genelinde hem de ülkemizde geçerli.
Forumdan Son Mesajlar
-
HWP Teknoloji Sohbetleri Podcast Yayınları
Yazan: levent_orgun, 1 gün önce
-
Yazan: market2020, 3 gün önce
-
M1 İşlemcili Yeni Mac Bilgisayarlar! - İnceleme Denemesi
Yazan: Selim Sezgin, 5 gün önce
-
Yazan: levent_orgun, 6 gün önce
-
Yazan: osilator, 1 hafta önce