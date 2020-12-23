Cyberpunk 2077’nin güncel satış rakamları açıklandı!

Geliştirici CDProject Red, Cyberpunk 2077 için yeni satış rakamlarını duyurdu. RPG türündeki oyun 20 Aralık itibari ile 13 milyondan fazla kopya sattı ve bu da onu tüm zamanların en başarılı oyun çıkışlarından biri yapıyor.

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Yatırımcılar ve hissedarlar şikayetçiydi

Cyberpunk 2077 geçtiğimiz 10 Aralık’ta piyasaya sürüldü. Oyun özellikle PS4 ve Xbox One gibi eski nesil konsollarda optimize bir şekilde çalışmıyordu. Bu durum binlerce oyuncunun oyunu iade etmesine yol açarak CDPR‘yi zor durumda bırakmıştı. Çoğu yatırımcı ve hissedar durumdan şikayetçiydi. Oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana şirketin hisse fiyatı, şirketin kurucularına 1 milyar dolardan fazla servete mal olmuştu.

Fakat oyunun 10 gün gibi bir sürede bu kadar fazla satması CDPR‘nin pazarlama konusundaki başarısını ortaya koyuyor. Bloomberg analistleri tarafından yapılan tahmin oyunun çıktığı senede 20 milyon kopya satmasıydı. Cyberpunk 2077 şimdiden bu sayıyı yarıladı.CD Projekt Red, 13 milyonluk bu rakamın tüm platformlardaki satışları kapsadığını ve aynı zamanda müşteriler tarafından fiziksel ve dijital mağazalarda yapılan iadelerin de hesaba katıldığını söyledi.

CDPR, Cyberpunk 2077‘nin çıkardığı sorunlar karşısında yatırımcıları ve hissedarları sakinleştirmek için bu bilgileri açıkladıklarını söyledi. Şirket, “Yönetim Kurulu, yatırımla ilgili kararlar üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle yukarıdaki bilgileri güncel bir rapor şeklinde açıklamaya karar verdi” dedi.

Şirket daha önce Cyberpunk 2077 için ön siparişlerin lansmanla 8 milyona ulaştığını açıklamıştı, bu da oyunun piyasaya sürüldükten sonra ek olarak 5 milyon kopya sattığını gösteriyor. Geliştirici firma oyun için yapılan iade sayısını ise şimdilik açıklamaya yanaşmıyor.