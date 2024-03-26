CD Projekt RED, heyecan verici bir duyuru yaparak Cyberpunk 2077 deneme sürümünün bu haftanın sonuna doğru PlayStation 5 ve Xbox Series S|X konsollarında sınırlı bir süre için yayınlanacağını duyurdu.

Oyuncular, 28 Mart’tan 31 Mart’ta kadar, ilgili konsolun aboneliği de dahil olmak üzere herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalmadan beş saate kadar sınırsız oyunun keyfini çıkarabilecekler. Bu, oyuncuların Cyberpunk 2077’nin atmosferine dalmaları ve oyunun sunduğu dünyayı keşfetmeleri için mükemmel bir fırsat sunuyor.

İlginizi Çekebilir: PlayStation 5 Pro grafik konusunda şaha kalkacak

Bu deneme sürümü, Cyberpunk 2077’nin Phantom Liberty genişletmesiyle birlikte gelen en son sürümü olacak. Bu genişleme, büyük 2.0 oynanış revizyonlarına, yeniden tasarlanmış beceri ağaçlarına ve avantajlara, araç savaşlarına, yeni bir polis sistemi ve daha fazlasına sahip. Oyuncular ayrıca, tamamen işlevsel bir metro sistemi, radyo bağlantı noktası aracılığıyla araçların dışındaki oyun içi radyo istasyonlarını dinleme olanağı, yeni araçlar ve daha fazlasını içeren Güncelleme 2.1’i de deneyimleme şansına sahip olacaklar.

Bu deneme süresi, oyuncuların Cyberpunk 2077’nin güncellemelerini ve ek özelliklerini deneyimleyerek, oyun hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlayacak. Ayrıca, oyuncuların deneme süresi boyunca elde ettikleri ilerlemeleri, satın almaya karar vermeleri halinde sorunsuz bir şekilde tam oyuna aktarabilecek olmaları da büyük bir avantaj sağlıyor.

Cyberpunk 2077, oyun dünyasının en heyecan verici ve tartışmalı yapımlarından biri olmaya devam ediyor. CD Projekt RED’in bu deneme sürümü, oyunseverlere daha önce deneyimlemedikleri bir fırsat sunarak, oyuna olan ilgiyi artırmayı ve mevcut oyuncu kitlesini memnun etmeyi hedefliyor.