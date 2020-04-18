Cyberpunk 2077 temalı Xbox One X haziran ayında geliyor!

Cyberpunk 2077 çıkışına yakın yen şeyler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni gelen bilgilere göre Xbox One X, haziran ayında Cyberpunk 2077 temasıyla karşımıza çıkacak.

İlginizi çekebilir; Xbox ve PlayStation gibi oyun konsollarına ek vergi geliyor!

Cyberpunk 2077 çıkmadan temalı Xbox One X!

CD Projekt Red‘in son yıllarda en çok merak edilen oyunu olan Cyberpunk 2077, çıkışına yakın heyecan yaratmaya devam ediyor. Son yıllarda Witcher serisi ile beğenileri toplayan firma, yeni oyunu ile hayranların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önceki oyunlarının aksine daha farklı bir zaman diliminde geçecek oyun için şimdiden beklentiler yüksek. Hal böyle olunca CD Projekt Red firması da bunu kullanmak istiyor olabilir. Xbox ile anlaştığı öğrenilen firmanın, oyuna özel bir konsol çıkaracak. Özel sınırlı üretim olarak karşımıza çıkacak konsol, oyunun temasına uygun tasarım detayları barındıracak.

Xbox‘ın YouTube kanalı üzerinden duyurusu yapılan yeni konsol, haziran ayında oyuncuların beğenisine sunulacak. Yalnız ortada bir kaç sorun var ki kullanıcıların kafaları oldukça karışıyor. Öncellikle oyun eylül ayında piyasaya çıkacak. Yani Cyberpunk 2077 temalı Xbox One X konsolundan aylar sonra. Bu durum karşısında elimize konsolu alanların oyuna erkenden sahip olacağı bilgisi gelmedi. Her ne kadar konsol “bundle” başlığı altına satılacak olsa bile oyunun çıkışından çok önce piyasaya sürülecek. Bir diğer sıkıntı ise yeni nesil konsolların gelmelerinin çok yakında olması. Hem PlayStation hem de Xbox tarafı yeni nesil konsollarını çok yakın bir zaman da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Hal böyleyken kullanıcılar eski nesil bir konsola para vermek ister mi bilinmiyor.