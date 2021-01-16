Oyun
Cyberpunk 2077 söylenilenden 4 yıl sonra geliştirilmeye başlanmış!
Cyberpunk 2077 çıktığı günden bu yana birçok tartışmanın konusu oldu. İçerdiği “buglar” (hatalar), konsollarda gösterdiği performans ve yapımcı şirket CD Projekt Red’in süreci profesyonel bir şekilde yürütememesi gibi konularla gündemden düşmeyen oyun, görünen o ki her geçen gün imajına yeni bir darbe almaya devam ediyor. Bu seferki imaj yaralayıcı haber ise oyunun geliştirilme süreciyle ilgili…
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Cyberpunk 2077: 2012’de duyuruldu, 2016’da çalışmaya başlanıldı!
Bloomberg yazarı Jason Schreier’ın bu hafta 20 CD Projekt Red çalışanı ile yaptığı röportaj, hatalarıyla gündemden düşmeyen Cyberpunk 2077 hakkında ilgi çekici yeni bilgiler ortaya çıkardı. Bu su yüzüne çıkan bilgilerden en şok edicilerinden biri ise oyunun geliştirilme süreci hakkındaki detaylardı. Öyle ki, CD Projekt Red 2012’de büyük şaşaa ile tanıttığı oyun, ancak aradan 4 yıl gibi uzun bir süre geçtikten sonra tam anlamıyla geliştirilmeye başlanmış. Gelen haberlere göre, bu gecikmenin sebebi yapımcının o sıralarda The Witcher 3’e odaklanmış olması. Söylenene göre, firmanın bu rahatlığının en büyük nedeni ise The Witcher 3’teki başarısından dolayı kendine fazla güvenmesi. O kadar ki, bu aşırı güvenden, şirket 2016’ya kadar oyunda oyuncu karakterinin hangi perspektifle – (“third person veya first person)” – gösterileceğine karar verebilmiş değildi.
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Geliştirme sürecinde hata üstüne hata!
Jason Schreier’ın raporundaki firmanın geliştirme sürecinde yaptığı hatalar sadece oyun üzerinde çalışılmaya geç başlanmasıyla sınırlı değil. Öyle ki, oyun geliştiricileri firmanın oyun için belirlediği 2020 çıkış tarihinin gerçekçi olmadığını başından beri bildiklerini ifade etti. Bu gerekenden çok daha az olan sürenin kendileri üzerinde aşırı baskı oluşturduğunu ve mental olarak kötü etkilendiklerini de sözlerine eklediler. Geliştirme ve pazarlama süreciyle ilgi bir başka hata ise, 2018 E3 etkinliğinde gösterilen oyun demosu videosunun sahte olması. Bu ve bunun gibi kurum içinde yapılan birçok hata ve profesyonel olarak yönetilemeyen süreci görünce, açıkcası ortaya çıkan ürünün bu denli hatalı olmasına pek de şaşırmıyoruz.
Kaynak: TheVerge
Genel
Hitman 3 Nintendo Switch’e de gelecek!
Hitman 3 Nintendo Switch için de çıkış yapacak. Merakla beklenen oyunun Switch versiyonu 20 Ocak tarihinde hayranlarını karşılayacak.
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Hitman 3 Nintendo Switch sürümü 20 Ocak’ta piyasada olacak!
Oyun dünyasının son dönemlerdeki yükselen yıldızı Hitman, yeni oyunu ile birlikte çıkabilecek tüm platformlara uğramayı hedefliyor. IO Interactive yapımı oyun serisi, yeni nesil konsolların gücünü ne kadar sınamak istese de, daha küçük çaplı mobil konsol sayılabilecek Nintendo Switch‘e de uğrayacak. Duyuruyu Twitter üzerinden yapan yapımcı firma, Nintendo Switch kullanıcılarına müjdeyi verdi. 20 Ocak tarihinde Nintendo Switch, PC, PS 4/5, Xbox One ve Xbox Series S/X platformlarına uğrayacak olan yapım böylelikle birçok kullanıcıya ulaşma hedefini gerçekleştirebilecek.
HITMAN 3 on Nintendo Switch arrives 20 January! The World of Assassination awaits… pic.twitter.com/IHVDEZwQbw
— IO Interactive (@IOInteractive) January 15, 2021
Eski yeni nesil demeden her platforma uğrayacak olan Hitman 3, Nintendo Switch oyun konsolunda ilginç de bir şey deneyecek. Oyunculara internete bağlanma zorunluluğu getiren oyun, konsolda buluttan oynama imkanını sağlayacak. Hem konsolun gücünün kullanılacağı hem de bulut sunucularının işleneceği oyunda firma, oyuncuların görsel kaliteden mahrum kalmasını istemiyor. Daha önce Control oyununun denendiği bu sistem yer yer övgüleri toplarken, yer yer de eleştirilere maruz kalmıştı. Bu son gelişmeler ile birlikte oyun ile alakalı beklentiler artmaya başladı. Bakalım IO Interactive Nintendo Switch kullanıcılarını memnun etmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Genel
Star Wars: Battlefront 2 bedava olunca sunucular çöktü!
Star Wars: Battlefront 2 Epic Games tarafından bedava olunca sunucularından oldu. EA konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
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Star Wars: Battlefront 2 oyununun sunucuları çöktü!
Epic Games, bedava oyunlar ile oyuncuları memnun etmeye devam ediyor. Zaman zaman verdiği AAA oyunlar ile adından sıkça söz ettiren firma, geçtiğimiz günlerde Star Wars: Battlefront 2 oyununu ücretsiz dağıtmaya başladı. 21 Ocak 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak dağıtılacak olan aksiyon oyunu, ortaya çıkan ilgi nedeniyle EA‘in başını derde soktu. Oyuncu sayısının arttığı oyunda sunucular resmen çöktü. Konuyla ilgili açıklama yapan EA ise, olası çözümler üzerine çalışıldığını ve yakın zamanda oyuncuların hata ile karşılaşmayacağını duyurdu. Öte yandan bir diğer özür açıklaması EA Topluluk Merkezi yetkilisi Adam Freeman‘dan geldi. Freeman yaptığı açıklama ile yakında sunucu sayısının arttırılacağını takipçileri ile paylaştı.
Seeing Error Message 623 or 918 in #StarWarsBattlefrontII?
Sit tight, we're on it! An incredible number of players have joined us during our @EpicGames Store free week and we're scaling up new servers to welcome you all to the Battlefront.
— EA Help (@EAHelp) January 15, 2021
Oluşan ilgi karşısında hazırlıksız yakalanan EA durumu çözmek için uğraşırken, her iki firma da elde edilen yoğun trafikten oldukça memnun. 14 Ocak tarihinden itibaren bir hafta süreyle bedava olan oyun, daha çok çevrim içi modlarıyla dikkat çekiyor. Star Wars evreninde yer alan savaşları tekrardan yaşatan yapım 90 GB‘lık bir boyuta sahip.
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Oyun
Naughty Dog yeni oyun geliştiriyor
The Last of Us ve Uncharted gibi oyun serilerinden tanıdığımız Naughty Dog yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Şirketin eş başkanı Neil Druckmann, yeni oyunun yolda olduğunu duyurdu.
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Naughty Dog, merkezi Kaliforniya’nın Santa Monica şehrinde bulunan Amerikalı video oyun şirketi. 1986 yılında Andy Gavin ve Jason Rubin tarafından bağımsız bir oyun geliştirme şirketi olarak kurulmuştur. 2001 yılında Sony Computer Entartaintment’a bağlandı. Bu anlaşmadan önce geliştirdiği oyunların platformları çeşitlilik gösteren Naughty Dog birleşmenin ardından yalnızca PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 ve PlayStation 4 platformları için oyun geliştirdi. Özellikle The Last of Us ve Uncharted serileriyle bilinin şirket, Sony’nin PlayStation markasının en önemli şirketlerinden biri. Şirketin eş başkanı Neil Druckmann yaptığı bir açıklamada, yeni bir oyun geliştirildiğini doğruladı.
Come work with us! We're making something very cool!🤐 https://t.co/ZGU6W3cAKU
— Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) January 14, 2021
Naughty Dog yeni oyun projesi
Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden bir iş ilanı paylaşan Naughty Dog, koyduğu ilanda çeşitli pozisyonlarda çalışacak yeni insanlar arıyor. Yeni çalışan arayan şirket animasyon, sanat, editör, oyun tasarımı, IT, prodüksiyon, kalite kontrol ve çeşitli alanlarda çalışacak insanların başvurularını istedi. Atılan bu tweeti alıntılayan Neil Druckmann, “Çok havalı bir şey yapmak için gel ve bizimle çalış.” şeklinde bir not paylaştı. Sony Computer Entartaintment’a bağlı olan şirketin, The Last of Us Part 2 oyunundan sonra yeni bir projeye başladığı zaten tahmin ediliyordu. Neil Druckmann bu açıklamayla durumu doğrulamış oldu. Muhtemelen sadece PlayStation 5 için geliştirilecek oyun ile ilgili, şu an hiçbir bilgi olmasa da zaman içinde sızıntıların gelmesini bekliyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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