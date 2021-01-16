Cyberpunk 2077 söylenilenden 4 yıl sonra geliştirilmeye başlanmış!

Cyberpunk 2077 çıktığı günden bu yana birçok tartışmanın konusu oldu. İçerdiği “buglar” (hatalar), konsollarda gösterdiği performans ve yapımcı şirket CD Projekt Red’in süreci profesyonel bir şekilde yürütememesi gibi konularla gündemden düşmeyen oyun, görünen o ki her geçen gün imajına yeni bir darbe almaya devam ediyor. Bu seferki imaj yaralayıcı haber ise oyunun geliştirilme süreciyle ilgili…

Hazır oyunlardan ve bilgisayarlardan bahsetmişken, sizler için özenle seçtiğimiz günlük işlerinizi kolayca halledebileceğiniz laptoplar listesine sadece bir tıkla ulaşabilirsiniz!

reklam

Cyberpunk 2077: 2012’de duyuruldu, 2016’da çalışmaya başlanıldı!

Bloomberg yazarı Jason Schreier’ın bu hafta 20 CD Projekt Red çalışanı ile yaptığı röportaj, hatalarıyla gündemden düşmeyen Cyberpunk 2077 hakkında ilgi çekici yeni bilgiler ortaya çıkardı. Bu su yüzüne çıkan bilgilerden en şok edicilerinden biri ise oyunun geliştirilme süreci hakkındaki detaylardı. Öyle ki, CD Projekt Red 2012’de büyük şaşaa ile tanıttığı oyun, ancak aradan 4 yıl gibi uzun bir süre geçtikten sonra tam anlamıyla geliştirilmeye başlanmış. Gelen haberlere göre, bu gecikmenin sebebi yapımcının o sıralarda The Witcher 3’e odaklanmış olması. Söylenene göre, firmanın bu rahatlığının en büyük nedeni ise The Witcher 3’teki başarısından dolayı kendine fazla güvenmesi. O kadar ki, bu aşırı güvenden, şirket 2016’ya kadar oyunda oyuncu karakterinin hangi perspektifle – (“third person veya first person)” – gösterileceğine karar verebilmiş değildi.

İlginizi çekebilir: CD Projekt, Cyberpunk 2077 için kullanıcılardan özür diledi!

Geliştirme sürecinde hata üstüne hata!

Jason Schreier’ın raporundaki firmanın geliştirme sürecinde yaptığı hatalar sadece oyun üzerinde çalışılmaya geç başlanmasıyla sınırlı değil. Öyle ki, oyun geliştiricileri firmanın oyun için belirlediği 2020 çıkış tarihinin gerçekçi olmadığını başından beri bildiklerini ifade etti. Bu gerekenden çok daha az olan sürenin kendileri üzerinde aşırı baskı oluşturduğunu ve mental olarak kötü etkilendiklerini de sözlerine eklediler. Geliştirme ve pazarlama süreciyle ilgi bir başka hata ise, 2018 E3 etkinliğinde gösterilen oyun demosu videosunun sahte olması. Bu ve bunun gibi kurum içinde yapılan birçok hata ve profesyonel olarak yönetilemeyen süreci görünce, açıkcası ortaya çıkan ürünün bu denli hatalı olmasına pek de şaşırmıyoruz.

Kaynak: TheVerge