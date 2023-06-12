Cyberpunk 2077 oyununun devam niteliğindeki genişleme paketi olan Cyberpunk 2077 Phantom Liberty’nin çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı. Bir süredir Sony satın alımıyla gündemde olan CD Projekt tarafından geliştirilen ve büyük ilgi gören Cyberpunk 2077, geçmişte yaşadığı sorunlara rağmen güncellemelerle düzeltilmiş ve başarılı satış rakamları elde etmişti. Şimdi ise oyun Phantom Liberty adında önemli bir genişleme paketiyle oyuncuları tekrar karşılıyor. İşte Phantom Liberty çıkış tarihi ve fiyatı!

Cyberpunk Coşturan Genişleme Paketiyle Oyuncular Bayram Edecek!

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, 26 Eylül 2023 tarihinde piyasaya sürülecek. Bu DLC’nin fiyatı Steam ve Epic Games için 399 TL, Xbox için 399 TL ve PlayStation için ise 479 TL olarak belirlendi. Ön sipariş veren oyuncular, Quadra Vigilante adlı yeni bir araca erişme şansına sahip olacaklar.

Phantom Liberty, oyunun yaratıcı yönetmeni Pawel Sasko tarafından mekaniklerin büyük ölçüde yeniden tasarlanacağı bir genişleme paketi olarak tanımlanıyor. Yapay zeka, yetenek ağaçları, ganimet sistemleri ve daha birçok mekanik tamamen elden geçirilecek. Ayrıca oyuna eklenen Dog Town adlı yeni bir bölge, oyunculara casusluk ve gerilim dolu bir deneyim sunacak.

Phantom Liberty genişleme paketi, ünlü oyuncu Idris Elba’nın canlandıracağı Solomon Reed adlı bir FIA ajanı ve Sasha Grey’in rol alacağı yeni karakterlerle dolu olacak. Ayrıca, sevilen aktör Keanu Reeves tarafından canlandırılan Johnny Silverhand karakteri de yeniden karşımıza çıkacak.

Oyunun temel sistemleri, yapay zeka ve polis sistemi gibi birçok unsuru büyük ölçüde güncellenecek veya yeniden yapılandırılacak. Araç savaşları da tamamen gözden geçirilecek ve araçların zayıf noktaları gibi yeni özellikler eklenecek. Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi de önemli ölçüde iyileştirilecek.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty genişleme paketi, oyunun hayranlarını heyecanlandıran birçok yenilik sunuyor. Ancak yüksek fiyatı ve artan döviz kurları, Türk oyuncular için erişimi zorlaştırabilir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle oyuna erişmek isteyen Türk oyuncular, ek maliyetlerle karşı karşıya kalabilirler. Bu durum, oyun severlerin bu heyecan verici genişleme paketine erişimini kısıtlayabilir ve bazı oyuncuları alternatif seçeneklere yönlendirebilir.

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