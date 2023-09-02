Cyberpunk 2077 HD Reworked Project 2.0 yeni bir sürüm olarak duyuruldu. Bu güncelleme, Phantom Liberty genişlemesiyle yakın bir tarihte, önümüzdeki ay içinde gelecek.

The Witcher 3 HD Reworked Project’in tanınmış mod geliştiricisi, bu yılın Mart ayında Cyberpunk 2077 için bir HD doku paketi modunu piyasaya sürdü. Şimdi ise altı ay sonra, mod yapımcısı CD Projekt Red’in popüler oyunu için HD doku paketi modunun 2.0 sürümünü yayınlamayı planlıyor. Bu güncelleme, mevcut sürümde iyileştirilmemiş birçok ortam dokusunu içerecek.

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HD Reworked Project projeleri, orijinal sanat tarzını koruyarak görsel kaliteyi artırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, oyun içinde birçok öğe, yüksek kaliteli yollar, bitki örtüsü, arazi, toprak ve daha fazlası gibi birçok varlık yeniden tasarlandı. Cyberpunk 2077 HD Reworked Project şu anda çeşitli sürümlerle geliyor ve 2K/4K ekranlar için “Ultra” kalite sürümü öneriliyor. Bu sürüm, en yüksek kalitede dokuları sunar ancak VRAM kullanımını artırabilir.

Ayrıca, daha düşük belleğe sahip GPU’lar için önerilen “dengeli” bir sürümü de bulunmaktadır. Mod geliştirici, bu sürümün oyunun performansını ciddi şekilde etkilemeden daha iyi dokular sunmasını sağladığını belirtiyor.

Cyberpunk 2077 HD Reworked Project 2.0 güncellemesi, Phantom Liberty DLC’sinin piyasaya sürülmesinin hemen ardından, yani Ekim ayında çıkacak. Phantom Liberty genişlemesi, Cyberpunk 2077’ye bir dizi önemli iyileştirmeyi getirecek, bu da beceri ağaçları, siber yazılım, kapasite sistemi, araç savaşları, yeni radyo istasyonları, kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri gibi birçok yeni özelliği içeriyor.

Cyberpunk 2077 artık dünya çapında PC ve konsollar için mevcut, ancak Phantom Liberty genişlemesi yalnızca PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarına özgü olacak.