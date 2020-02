Cyberpunk 2077 çıkış tarihinde GeForce Now‘da oynanabilecek! Yılın büyük merakla beklenen oyunu Cyberpunk 2077, çıktığı gün GeForce Now üzerinden oynanabilecek.

Cyberpunk 2077, bir erteleme olmadığı taktirde PC ve konsollara Eylül ayında geliyor. Geldiği günden itibaren de GeForce Now üzerinden oynanabileceğinin açıklaması GeForce Now‘ın resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. GeForce Now üyeleri, oyunu Steam üzerinden satın almaları halinde, oyunu GeForce Now üzerinden oynayabilme imkanına sahip olacaklar. Hem PC hem Mac kullanıcıları, oyunu optimize bir şekilde GeForce Now üzerinden oynama imkanına ulaşacaklar.

GeForce Now‘ın rakibi durumundaki Google Stadia‘ya da gelmesi beklenen oyunun, bu platformdaki çıkış tarihine dair bir bilgi henüz bulunmuyor. Eğer oyun ilk günde Stadia üzerinden oynanabilir durumda olmazsa, bu durum hiç şüphesiz Nvidia için büyük bir avantaj olacaktır. İlk açıklamalara göre oyunun PC ve konsollara çıkmasından bir süre sonra Google Stadia‘ya gelmesi bekleniyordu, ancak oyunun çıkış tarihi Nisan‘dan Eylül‘e çekilince oyunun Google Stadia‘ya geliş tarihi soru işaretine dönüştü. Ancak oyunun bulut oyun sistemindeki geleceği konusunda kesin olan bir durum var, o da Steam üzerinden oyunu satın alanların oyunu PC ile beraber GeForce Now ile de çıktığı günden itibaren oynayabilecekleri…