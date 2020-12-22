Güvenlik
“Cyberpunk 2077 Android versiyonu” görünümlü fidye virüsü türedi
Cyberpunk 2077 oyununun Android apk versiyonu olduğunu iddia ederek kullanıcıları kandırmaya çalışan yeni bir fidye virüsü (ransomware) ortaya çıktı. Çıktığı günden beri üzerindeki kara bulutları bertaraf edemeyen CD Projekt Red’in başına bu sefer de kötü amaçlı yazılımlar bela oldu.
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2020’nin heyecanla beklenen en önemli oyunlarından birisiyken, en hayal kırıklığı yaratan oyununa dönen Cyberpunk 2077’nin başındaki dertler bitmek bilmiyor. Kötü amaçlı yazılım geliştiricileri oyunun popülaritesinden nemalanmak istemiş olacaklar ki, Cyberpunk 2077 Android uygulaması görünümlü yeni bir fidye virüsü piyasaya sürdüler. Tam bu noktada “ben böyle şeylere kanmam” diye düşündüyseniz, durumun zannettiğiniz kadar basit olmadığını belirtmemizde fayda var.
“Cyberpunk 2077 Android apk” adlı bir uygulama görürseniz, aman uzak durun!
Kaspersky firmasında kötü amaçlı yazılım analisti olarak görev yapan Tatyana Shishkova’nın açıklamasına göre, kendisini Cyberpunk 2077 oyununun Android apk sürümü olarak tanıtan CoderWare adlı fidye yazılımı, telefonunuza yüklenir yüklenmez adeta ışık hızıyla bütün dosyalarınızı etkisi altına alıyor ve şifreliyor. Sanki Google Play Store üzerinden yükleniyormuş gibi kendisini tüketicilerin karşısına çıkaran CoderWare virüsüne bir defa kapıldığınızda, şifrelenen dosyalarınızı geri kazanmak için fidye ödemek zorunda kalıyorsunuz.
Güvenlik uzmanı Tatyana Shishkova’nın belirttiğine göre, Cyberpunk 2077 Android uygulaması görünümlü CoderWare virüsü RC4 şifreleme algoritmasını kullandığından dolayı fidye ödemeksizin virüsten kurtulmak bir şekilde mümkün; ancak bu elbette ki içinizin rahat olması gerektiği anlamına gelmiyor.
New Android #Ransomware disguised as #Cyberpunk2077 game.
Downloaded from fake website imitating Google Play Store.
Extension: .coderCrypt
Family: CoderWare/BlackKingdom https://t.co/JBudDP6vG1 pic.twitter.com/TdM4SAkFWl
— Tatyana Shishkova (@sh1shk0va) December 16, 2020
Zira tek tehlike dosyalarınızın şifrelenmesi değil. Bu tarz virüsler geliştiricileri tarafından uzaktan kontrol edildikleri için, telefonunuzdaki dosyaları size fark ettirmeden uzaktaki bir sunucuya yüklüyor da olabilirler. Nitekim Dünya üzerinde bu gibi talihsiz olaylarla karşılaşan milyonlarca kullanıcı bulunuyor. Bu nedenle, aman siz siz olun özellikle de Android kullanıcısıysanız internetteki Cyberpunk 2077 apk gibi dışarıdan gelen dosyalara karşı olabildiğince temkinli yaklaşın.
Fidye virüsü (Ransomware) nedir?
Ransomware veya Türkçe adıyla fidye virüsü olarak adlandırdığımız virüslerini, şahsen en tehlikeli virüs türü olarak tanımlıyorum. Elbette ki belki de adını bile bilmediğimiz sayıda milyonlarca tehlikeli virüs vardır, ancak fidye virüsleri gerçekten baş belası. Fidye virüsleri bilgisayarınıza veya telefonunuza bulaştığı anda, aniden bütün dosyalarınızı (fotoğraf, video, müzik vs.) şifreler ve siz ne olduğunu bile anlamadan şifreleme işlemi tamamlanmış olur.
İşin kötü tarafı fidye virüsü her zaman çözümü olan bir virüs türü değil. Daha doğrusu virüsü temizlemek kolay ancak virüsün şifrelediği dosyaları kurtarma noktasında çözüm çok az. İşte bu nedenle, emin olun bilgisayarınızı yavaşlatan bir virüsün bulaşmasını istersiniz ama dosyalarınızı erişilemeyecek hale getiren bir virüsü istemezsiniz.
Chrome ve Edge için tehlike teşkil eden uzantılar
Kısa bir zaman önce güvenlik firması Avast tarafından belirtilenlere göre; üç milyondan fazla kullanıcı tam yirmi sekiz tane zararlı olabilecek uzantıları indirdi.
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Bunlardan on beşi Chrome, on üçü ise Edge için olan uzantıların zararlı kodlar barındırdıkları ve bazı zararlı işlemlerde kullanılabilecekleri belirtildi. Avast’ın bulduğu kodlar içerisinde şunlar var:
- Kullanıcıyı reklamlara yönlendirme
- Kullanıcıyı dolandırıcı sitelere yönlendirme
- Kişisel bilgi toplama
- Tarayıcı geçmişi toplama
- Cihazlara zararlı yazılım indirme
Bütün bu kodlara karşın Avast, buradaki asıl amacın kazanç sağlamak için kullanıcı trafiği kullanımının yapılması olduğunun altını çiziyor. Çünkü kullanıcıların üçüncü parti bir alana yönlendirildikleri her seferde siber suçlulara bir pay gidiyor.
Avast, bu uzantıları geçen ay bulduklarını belirtirken; bazılarının 2018 Aralık ayından beri aktif halde olduğunu ve kullanıcılardan o zamanlardan gelen bazı şikayetlerin bunun kanıtı olduğunu söylüyor.
Şirketin Kötü Amaçlı Yazılım Araştırmacısı Jan Rubín, bu eklentilerin baştan beri mi bu kodlara sahip olduklarını, yoksa belli bir kullanım seviyesine geldikten sonra güncellemeyle mi yerleştirildiklerini tespit edemediklerini söyledi. Ki eklentilerin bazıları gerçekten de on binler tarafından indirilmiş durumda.
Avast bulgularını Google ve Microsoft ile paylaşırken, Google tarafından araştırmayla ilgili henüz net bir yanıt almadı. Microsoft ise araştırmalarının sürdüğünü belirtti.
Avast’ın bu raporunu paylaşmasının ertesi gününde Google Chrome’daki eklentilerin sadece üç tanesi silinirken, Edge eklentileri hala ulaşılabilir durumda. Şimdi ise Chrome’daki silinen uygulama sayısının arttığını söyleyebiliriz. Konuyla alakalı ZDNet’e gelen bilgiler, Microsoft’un ise Avast’ın raporunun üzerinde çalıştığı yönünde.
Google ve Microsoft tarafından yapılacak araştırmalar sonuçlanana kadar Avast, kullanıcılara aşağıdaki kötü yazılım bulunan eklentileri tarayıcılarından kaldırmalarını öneriyor:
Chrome için kötü yazılım içeren eklentiler
- Direct Message for Instagram
- DM for Instagram
- Invisible mode for Instagram Direct Message
- Downloader for Instagram
- App Phone for Instagram
- Stories for Instagram
- Universal Video Downloader
- Video Downloader for FaceBook™
- Vimeo™ Video Downloader
- Zoomer for Instagram and FaceBook
- VK UnBlock. Works fast.
- Odnoklassniki UnBlock. Works quickly.
- Upload photo to Instagram™
- Spotify Music Downloader
- The New York Times News
Edge için kötü yazılım bulunan eklentiler
- Direct Message for Instagram™
- Instagram Download Video & Image
- App Phone for Instagram
- Universal Video Downloader
- Video Downloader for FaceBook™
- Vimeo™ Video Downloader
- Volume Controller
- Stories for Instagram
- Upload photo to Instagram™
- Pretty Kitty, The Cat Pet
- Video Downloader for YouTube
- SoundCloud Music Downloader
- Instagram App with Direct Message DM
Güvenlik
5G teknolojisi bazı güvenlik açıkları verebilir
Yeni yapılan bazı araştırmalara göre 5G bağlantı teknolojisi beraberinde bazı güvenlik açıkları ve aksamaları getirebilir.
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Şu anki mevcut bağımsız olmayan ve gelecek olan bağımsız 5G bağlantı teknolojilerinin ikisinde de bazı güvenlik açıkları bulundu.
5G ağının bazı protokol açıkları olabilir
Bir siber güvenlik firması olan Positive Technologies tarafından açıklandığına göre; şu anda 5G’yi sunan birçok mobil operatörü, bunu önceki neslin 4G altyapı temelli bağlantılarını kullanarak yapıyor. Ancak bu ağların sahip oldukları Diameter ve GTP protokolleri zafiyetleri dolayısıyla yakın zamanda ağlarda bağımsız çekirdek 5G ağlarına geçiş yapılmaya hazırlanılıyor.
Ancak Positive Technologies firmasının belirttiğine göre bu yeni ağlar da bazı riskler barındırıyor. Bu sefer de HTTP/2 ve PFCP isimli protokollerde bazı açıkları bulunan bağımsız 5G ağları, kullanıcıların profil bilgisini çalınma ve onları taklit edilmelerine izin verme potansiyellerine sahip.
Şirketin CTO’su Dmitry Kurbatov, bu ağların kurulmaları ve operatörlerin mevcut açıkları kapatmaları sırasında bu tip şeylerden faydalanılabileceğini belirtiyor. Aynı zamanda 5G bağımsız ağlarının farklı uygulamalarla birlikte toplumda yaygınlaştıkça gelebilecek zararların artacağını vurguluyor. Sağlık, ulaşım gibi farklı ve temel alanlarda bu tip aksamalar görülmesi olası hale gelebilir.
Bu nedenle de operatörlerin bu tür güvenlik durumlarını göz önünde bulundurmaları ve bunlara en baştan bir çözüm üretmeleri gerektiğini belirten Kurbatov; bu türden saldırıların böylesi bir rekabet ortamında hem ekonomik hem de itibar kaybı anlamına geleceğinin altını çiziyor. Böylesi çeşitli bir saldırı alanına karşılık ise kurulacak sağlam bir ağ güvenlik altyapısının ise kullanıcıları korumanın en iyi yolu olduğunu söylüyor.
Güvenlik
Instagram hatası yüzünden kullanıcıların mail adresleri açığa çıktı
Facebook bünyesinde faaliyet gösteren Instagram uygulamasındaki bir hata nedeniyle, kullanıcıların e-posta adreslerinin ve doğum günlerinin açığa çıktığı tespit edildi. Hataya sebep olan şeyin ise, şirketin işletme hesapları üzerinde test etmekte olduğu yeni bir özellik olduğu anlaşıldı. Ayrıca hatanın Facebook geliştiricileri tarafından düzeltildiği de bildiriliyor.
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Instagram’ın kullanıcılara e-posta ve doğum günü gibi özel bilgilerini hiç kimseyle paylaşmayacağı ve güvenli kalacağına dair söz verdiğini hepimiz biliyoruz. Normalde Instagram hesabı açarken eklediğimiz e-posta adresi ve doğum günü bilgileri sadece bize özel kalır ve diğer kullanıcılar tarafından görülemezler. Ancak bu hafta paylaşılan bir araştırmaya göre Instagram, denediği bir özellik yüzünden kullanıcılarını istem dışı da olsa mağdur etmiş olabilir.
Hata, özellikle gizli Instagram profillerini etkiliyor
İlk olarak güvenlik araştırmacısı Saugat Pokharel tarafından keşfedilen hataya göre Facebook, Instagram’la birlikte işletme hesapları üzerinde test ettiği bir özellikte meydana gelen güvenlik açığı sebebiyle küçük çaplı bir saldırıya maruz kaldı. İşin içinde Facebook’un işletme hesapları için geliştirdiği Facebook Business Suite aracının da olduğu hatanın işleyişini temel olarak şu şekilde açıklanıyor:
Güvenlik açığını Facebook’un Facebook Business Suite aracında tespit ettiğini söyleyen Saugat Pokharel’in ifadelerine göre; profilini Instagram’la bağlayan bir Facebook işletme hesabı kullanıcısı eğer Facebook’un yeni özelliklerini denediği test grubuna dahilse ve Business Suite aracına erişebiliyorsa, herhangi bir Instagram kullanıcısının özel bilgilerini öğrenmek için, o kullanıcıya içeriği önemli olmayan bir mesaj göndermesi yetiyor. Mesaj gönderildikten sonraysa ilgili mesajın yanında, hedef kişinin e-posta adresi ve doğum günü gibi özel bilgileri şıp diye beliriveriyor.
Saugat Pokharel konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada, bu hatanın özellikle gizli hesapları ve DM’sini herkese açık yapmayan hesapları etkilediğini ifade etti. Yani hesabını gizli tutan veya DM’sini herkese açık yapmayan biriyseniz, farkında olmadan özel bilgileriniz açığa çıkmış olabilir. Nitekim böyle olsa olmuş olsa bile kullanıcılar olarak elinizden pek bir şey gelmeyecek. Zira sosyal medya platformları malumumuz söz konusu güvenliğe gelince mavi boncuk dağıtırlar ama bunun gibi problemler olduğu zaman “hatayı çözmekle” yetinirler.
Bu arada Saugat Pokharel’in söz konusu Instagram hatasını Facebook geliştiricilerine bildirdiğini ve bundan kısa bir süre sonra da Facebook’un hatayı düzelttiğini ekleyelim. Yani şu an için tehlikenin geçtiğini söyleyebiliriz.
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