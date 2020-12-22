“Cyberpunk 2077 Android versiyonu” görünümlü fidye virüsü türedi

Cyberpunk 2077 oyununun Android apk versiyonu olduğunu iddia ederek kullanıcıları kandırmaya çalışan yeni bir fidye virüsü (ransomware) ortaya çıktı. Çıktığı günden beri üzerindeki kara bulutları bertaraf edemeyen CD Projekt Red’in başına bu sefer de kötü amaçlı yazılımlar bela oldu.

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2020’nin heyecanla beklenen en önemli oyunlarından birisiyken, en hayal kırıklığı yaratan oyununa dönen Cyberpunk 2077’nin başındaki dertler bitmek bilmiyor. Kötü amaçlı yazılım geliştiricileri oyunun popülaritesinden nemalanmak istemiş olacaklar ki, Cyberpunk 2077 Android uygulaması görünümlü yeni bir fidye virüsü piyasaya sürdüler. Tam bu noktada “ben böyle şeylere kanmam” diye düşündüyseniz, durumun zannettiğiniz kadar basit olmadığını belirtmemizde fayda var.

“Cyberpunk 2077 Android apk” adlı bir uygulama görürseniz, aman uzak durun!

Kaspersky firmasında kötü amaçlı yazılım analisti olarak görev yapan Tatyana Shishkova’nın açıklamasına göre, kendisini Cyberpunk 2077 oyununun Android apk sürümü olarak tanıtan CoderWare adlı fidye yazılımı, telefonunuza yüklenir yüklenmez adeta ışık hızıyla bütün dosyalarınızı etkisi altına alıyor ve şifreliyor. Sanki Google Play Store üzerinden yükleniyormuş gibi kendisini tüketicilerin karşısına çıkaran CoderWare virüsüne bir defa kapıldığınızda, şifrelenen dosyalarınızı geri kazanmak için fidye ödemek zorunda kalıyorsunuz.

Güvenlik uzmanı Tatyana Shishkova’nın belirttiğine göre, Cyberpunk 2077 Android uygulaması görünümlü CoderWare virüsü RC4 şifreleme algoritmasını kullandığından dolayı fidye ödemeksizin virüsten kurtulmak bir şekilde mümkün; ancak bu elbette ki içinizin rahat olması gerektiği anlamına gelmiyor.

Zira tek tehlike dosyalarınızın şifrelenmesi değil. Bu tarz virüsler geliştiricileri tarafından uzaktan kontrol edildikleri için, telefonunuzdaki dosyaları size fark ettirmeden uzaktaki bir sunucuya yüklüyor da olabilirler. Nitekim Dünya üzerinde bu gibi talihsiz olaylarla karşılaşan milyonlarca kullanıcı bulunuyor. Bu nedenle, aman siz siz olun özellikle de Android kullanıcısıysanız internetteki Cyberpunk 2077 apk gibi dışarıdan gelen dosyalara karşı olabildiğince temkinli yaklaşın.

Fidye virüsü (Ransomware) nedir?

Ransomware veya Türkçe adıyla fidye virüsü olarak adlandırdığımız virüslerini, şahsen en tehlikeli virüs türü olarak tanımlıyorum. Elbette ki belki de adını bile bilmediğimiz sayıda milyonlarca tehlikeli virüs vardır, ancak fidye virüsleri gerçekten baş belası. Fidye virüsleri bilgisayarınıza veya telefonunuza bulaştığı anda, aniden bütün dosyalarınızı (fotoğraf, video, müzik vs.) şifreler ve siz ne olduğunu bile anlamadan şifreleme işlemi tamamlanmış olur.

İşin kötü tarafı fidye virüsü her zaman çözümü olan bir virüs türü değil. Daha doğrusu virüsü temizlemek kolay ancak virüsün şifrelediği dosyaları kurtarma noktasında çözüm çok az. İşte bu nedenle, emin olun bilgisayarınızı yavaşlatan bir virüsün bulaşmasını istersiniz ama dosyalarınızı erişilemeyecek hale getiren bir virüsü istemezsiniz.