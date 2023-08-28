CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 için büyük bir genişleme olan Cyberpunk 2077: Phantom Liberty’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu genişleme, oyunun şimdiye kadar gördüğümüz en büyük güncellemelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Geliştiriciler, yeni içerik ve özelliklerle dolu bu genişlemeyi tanıtmak için birkaç heyecan verici ayrıntıyı ortaya çıkardı.

Phantom Liberty, yeni bir savaş mekaniği getirme odaklanmasına rağmen, aynı zamanda yeni bir araç savaş sistemi, yeteneklerin yeniden tasarlanması ve polis yapay zekasının güncellenmesi gibi özelliklerle de gelecek. Genişlemeye yeni bir Kalıntı Beceri Ağacı ve özel bir bölge olan “Dogtown” da dahil edilecek.

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Phantom Liberty’nin temel hikayesi, oyunun temel yapısını güçlendirmeye yönelik olmasına rağmen, son geliştirici akışında ortaya çıkan detaylar, savaş mekaniğinin nasıl iyileştirildiğine odaklanıyor.

Dogtown çevresinde keşfedilmemiş alanlara dağılan Kalıntı Puanları bulunacak.

Savaştıkça, anlık güçlendirmeler ve özel yetenekler sağlayan bir Adrenalin mekaniği kazanacaksınız. Yeteneklerinizi daha fazla düşmana uygularsanız, sağlığınız daha hızlı yenilenecek.

Teknoloji Ağacında, siber yazılım sınırlarını zorlamaya olanak tanıyan avantajlar (Edgerunner olarak adlandırılıyor) bulunacak. Bu sınırları aştığınızda, sağlığınızı düşüren “öfke moduna” gireceksiniz. Ancak bu modu Adrenalin mekaniğiyle birleştirirseniz, agresif bir şekilde savaşmaya devam edebilirsiniz.

Öfke durumu, karakterinizi kontrolünü kaybetmeyecek kadar ciddi bir etki yaratmayacak, yani tam bir siberpsikoz değil.

Düşmanların siber yazılımlarına saldırabileceksiniz ve bu, düşmanların zayıf bir noktası olarak çalışacak. Siber yazılım yok edildiğinde, AOE tarzında bir patlama meydana gelecek.

Monowire, hızlı saldırılar yapabilecek ve yayabilecek.

Optical Camo, sizi etkinleştirdiğiniz yere geri götürecek bir yükseltmeye sahip olacak.

Bu değişiklikler, Phantom Liberty genişlemesinin savaş deneyimini önemli ölçüde geliştirmeye odaklandığını gösteriyor. Ayrıca polis yapay zeka mekanizmalarının da büyük ölçüde güçlendirildiği ve oyunculara daha karmaşık bir savaş deneyimi sunduğu belirtiliyor. Polisle yaşanan çatışmalar artık daha kapsamlı hale gelecek.

Polis artık sizi takip edecek ve eğer kaçmayı başarırsanız, sizi aramaya devam edecek. Oyun içi mini harita, polisin konumunu ve arama yaptığı bölgeyi gösteren simgeler içerecek.

MaxTac AV’ler aracılığıyla gelirken, eğer kaçmaya çalışırsanız polis arabanızı hackleyebilir ve devre dışı bırakabilir.

MaxTac sizi takip ediyorsa, konumunuzu hackleyebilir ve size ulaşabilir.

Oyun zorluğu ne olursa olsun, MaxTac’ın minimum zorluk seviyesi “Zor” olacak.

Polisin çeşitli taktikleri olacak, örneğin T-kemikleme veya barikatlar kurma gibi.

Polisten kaçma seçeneğiniz olacak, ancak bu, yıldız sayınız arttıkça daha da zorlaşacak. Polisin tepkisi, bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak değişecek.

Dogtown’da Barghest yerine Polis, Çorak Topraklarda ise Militech bulunacak.

Ayrıca, geliştiricilerin yeni genişleme ile birlikte “Araba Gösterileri” adlı bir özellik getirmeye çalıştıkları da belirtiliyor. Bu özellikle ilgili değişiklikler şunlar;

Dogtown’a girdiğinizde, Muamar adlı bir karakter size çevreden arabaları alma görevi verecek ve bunları bir garaja geri getirmeniz gerekecek.

Diğer çeteler, araçlı arabalar için sizinle savaşacak.

Araba Gösterileri, yeni arabaların ve silahlarla donatılmış araçların kilidini açmanıza olanak tanıyacak.

Arabaları almak için bazılarını takip etmeniz, bazılarıyla savaşmanız ve bazıları için ise zamanı iyi kullanmanız gerekecek.

Arabayı teslim etmeden önce çeteler veya polis gibi kovalamacalardan kurtulmanız gerekecek.

Arabayı enkaz halinde teslim ederseniz, Muamar arabanın durumu hakkında yorum yapacak.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, oyunculara çok daha zengin bir deneyim sunmayı amaçlayan büyük bir genişleme olarak öne çıkıyor. Ayrıca DLSS 3.5’in eklenmesiyle ışın izleme kalitesinin artması ve RTX kullanıcılarının bu genişlemeyi daha iyi bir şekilde deneyimlemesi sağlanacak. Phantom Liberty, 26 Eylül tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PS5 platformlarında oyuncularla buluşacak.