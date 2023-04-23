Yeniden kimlik oluşturan Cupra, elektrikli modelleriyle otomobil sektöründe dikkat çekmeye devam ediyor. Cupra Tavascan, markanın özgün modellerinden biri olacak ve tasarım çizgileriyle konseptini aratmayacak. İlk kez 2019 yılında Frankfurt’ta tanıtılan Tavascan, Coupe SUV çizgileriyle gelen seri üretim formuyla da agresif bir karakter sergiliyor.

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İspanya’da geliştirilen Tavascan, Volkswagen Grubu’nun diğer elektrikli araçları olan Volkswagen ID.5 ve Audi Q4 e-tron gibi modellerle benzer dinamiklere sahip. Modelin tasarımında üçgen formu dikkat çekerken, ön yüzünde ID.3’ün kuzeni olan Born’un karakteri de hissediliyor. Tavascan, 4.644 mm uzunluğu, 1.861 mm genişliği ve 2.766 mm aks mesafesiyle serim üretimdeki yerini alacak.

MEB platformu üzerine inşa edilen Tavascan, giriş seviyesinde tek elektrik motoruyla 281 beygir gücü ve 545 Nm tork üretirken, çift elektrik motorlu versiyonu ise 335 beygir gücü ve 679 Nm tork sunuyor. VZ olarak isimlendirilen paketiyle Tavascan, 0-100 km/s hızlanmasını 5,6 saniyede tamamlayacak. Adaptif şasi kontrolü ve sportif direksiyon sistemi de aracın performansını artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Tavascan, 77 kWh kapasiteli bataryasıyla tek motorlu versiyonda 550 km, yüksek performanslı paketle ise 520 km menzil sunuyor. Batarya, 135 kW’a kadar hızlı şarj desteğiyle yaklaşık 30 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine kadar şarj edilebiliyor. Isı pompası opsiyonu da kullanıcıların tercihine sunuluyor.

Çin’de üretilecek olan Cupra Tavascan, Avrupa pazarında 2024 yılında satışa sunulacak.