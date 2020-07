Cuphead PS4’e geldi!

Xbox‘a özel olarak çıkan ve daha sonra PC ve Switch kullanıcılarına sunulan Cuphead PS4‘e de geldi. Oyun PSN Store‘da 89 TL fiyat etiketine sahip.

Cuphead, orijinal müzik ve temalarıyla birçok oyuncunun beğenisini kazanmış bir yapım. Oyun 2017 yılında Xbox‘a özel olarak çıkmış, sonrasında PC ve Switch‘e gelmiş ancak Playstation platformuna gelmemişti. Ancak bugünden itibaren Playstation kullanıcıları da oyunu oynama imkanı bulacak.

Cuphead son dönemde oyunculara en fazla gamepad kırdıran oyunlardan biri diyebiliriz. Ancak bu zorluğun yanında oyunun kendine has müzikleri ve grafik yapısı beğeni toplamıştı. Cuphead için özel bir güncelleme de yakında Xbox sahipleriyle buluşacak. Oyunun geliştiricisi Studio MDHR, şuanda oyunun genişleme paketi The Delicious Last Course üzerinde çalışıyor. Bu genişleme paketiyle oyuna yeni bir hikaye karakteri eklenecek bu karakter ile de oyunu oynayabileceğiz.