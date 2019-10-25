Cuma Raporu
Cuma Raporu #73: Dijital Hizmet Vergisi, Mate Xs ve dahası
Cuma Raporu #73 haberimizde, geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; Dijital hizmet vergisi geliyor!
Cuma Raporu #73 zaman çizelgesi
00:48 Huawei Mate Xs geliyor
04:32 Huawei Android kullanmaya devam edecek
10:35 Dijital Hizmet Vergisi geldi
12:13 Meizu 16T
19:03 Yeni kimlikler ile alışveriş dönemi
22:10 Steam indirim tarihleri
24:10 Xiaomi’den 5G’li cihazlar geliyor
30:07 Büyük Veri ve Yapay Zeka Dairesi Başkanlığı
32:40 SpaceX’e Rakip geldi: i-Space
37:49 WhatsApp Türkiye’deki kullanıcı sayısı belli oldu
Cuma Raporu
Cuma Raporu #72: iPhone 11 Türkiye’de, Redmi 8 ailesi ve dahası
Cuma Raporu #72 haberimizde, geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #72 zaman çizelgesi
01:04 Xiaomi Redmi 8 ailesi Türkiye’de
18:06 Google Pixel 4 ve 4XL
20:44 Huawei Mate X geliyor!
26:02 HarmonyOS iOS’i geçebilir!
32:45 Huawei büyümeye devam ediyor
34:27 Turkcell refurbished işine giriyor
44:03 Vive Cosmos 21 Ekim’de Türkiye’de!
51:10 iPhone 11 Türkiye’de satışa çıktı
Cuma Raporu
Cuma Raporu #70: Surface Duo, Call of Duty Mobile ve dahası
Cuma Raporu #70 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #70 zaman çizelgesi
00:45 Microsoft Surface Duo tanıtıldı
07:36 Call of Duty Mobile çıktı
12:20 KVKK’dan Facebook’a ceza
22:23 Samsung, Çin’deki son fabrikasını da kapattı
27:27 Deep Fusion özelliği iOS 13.2 Beta sürümüne ulaştı
31:30 Deprem için ortak hat kuruluyor
Cuma Raporu
Cuma Raporu #69: Deprem ve operatörler, yeni telefonlar ve dahası
Cuma Raporu #69 videomuzda, geçtiğimiz haftanın önemli teknoloji haberlerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #69 haberleri zaman çizelgesi
Deprem sonrası operatörler hizmet veremedi
Google Play Pass duyuruldu
Android 10 Go Edition tanıtıldı
OnePlus 7T ve OnePlus Q1 TV’leri duyuruldu
Xiaomi etkinliği ve tanıtılan ürünler
Netflix Türkiye sansürü mü başladı?