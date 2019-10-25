Cuma Raporu #73: Dijital Hizmet Vergisi, Mate Xs ve dahası

Cuma Raporu #73 haberimizde, geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

İlginizi çekebilir; Dijital hizmet vergisi geliyor!

Cuma Raporu #73 zaman çizelgesi

00:48 Huawei Mate Xs geliyor

04:32 Huawei Android kullanmaya devam edecek

10:35 Dijital Hizmet Vergisi geldi

12:13 Meizu 16T

19:03 Yeni kimlikler ile alışveriş dönemi

22:10 Steam indirim tarihleri

24:10 Xiaomi’den 5G’li cihazlar geliyor

30:07 Büyük Veri ve Yapay Zeka Dairesi Başkanlığı

32:40 SpaceX’e Rakip geldi: i-Space

37:49 WhatsApp Türkiye’deki kullanıcı sayısı belli oldu