Cuma Raproru #302 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raproru #302 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, Ramazan Ayı, Paypal Geliyor Mu?, #ErosİçinAdalet ve dahası

19:19 Nothing Phone (2a) Satışa Başladı

21:10 OnePlus Konusu

28:43 Samsung Galaxy A55 ve A35 de tanıtıldı

35:00 OpenAI Sora, Yıl Sonunda Kullanma Açılıyor

37:46 Apple, Darwin AI’yı satın aldı

40:24 SpaceX Starship üçüncü test uçuşu başarıyla fırlatıldı

42:45 Xiaomi 14 Lite geliyor

46:22 Oppo Find X7 Ultra DxOMark’ta Liderliğe Ortak Oldu

49:44 ABD Temsilciler Meclisi, TikTok’u yasaklayabilecek yasayı onayladı

54:21 Tüketici Bilgi Sistemi Arayüzü Yenileniyor

56:39 Bitcoin fiyatı önce 72 bin doları geçti, ardından 68.000 Dolar’a Geriledi

01:00:09 96. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu