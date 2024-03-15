Cuma Raproru #302 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; Nothing Phone (2a) PUBG Mobile ve GTA: San Andreas Oyun Testi | Dimensity 7200 Pro
İçindekiler
Cuma Raporu #302: Samsung Galaxy A55, Xiaomi 14 Lite ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Adventure İstanbul’a göz atmak isteyenler için; https://www.youtube.com/@makelifearide
Cuma Raproru #302 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, Ramazan Ayı, Paypal Geliyor Mu?, #ErosİçinAdalet ve dahası
19:19 Nothing Phone (2a) Satışa Başladı
21:10 OnePlus Konusu
28:43 Samsung Galaxy A55 ve A35 de tanıtıldı
35:00 OpenAI Sora, Yıl Sonunda Kullanma Açılıyor
37:46 Apple, Darwin AI’yı satın aldı
40:24 SpaceX Starship üçüncü test uçuşu başarıyla fırlatıldı
42:45 Xiaomi 14 Lite geliyor
46:22 Oppo Find X7 Ultra DxOMark’ta Liderliğe Ortak Oldu
49:44 ABD Temsilciler Meclisi, TikTok’u yasaklayabilecek yasayı onayladı
54:21 Tüketici Bilgi Sistemi Arayüzü Yenileniyor
56:39 Bitcoin fiyatı önce 72 bin doları geçti, ardından 68.000 Dolar’a Geriledi
01:00:09 96. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu