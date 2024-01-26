Cuma Raporu #295 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #295: Redmi 13 Serisi, Yeni Ambilight TV Serisi ve dahası
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Cuma Raporu #295 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, seçim vaadleri, kadın derneği toplantısı, Xiaomi lansmanı
21:58 İSS’ye Ayak Basan 610. Kişi: Alper Gezeravcı
32:16 TP Vision Live 2024: Yeni TV’ler ve Ambilight+
53:03 Redmi Note 13 serisi Türkiye’de
59:46 Xiaomi 14 Ultra’nın kamera modülü sızdırıldı
01:02:55 OnePlus 12 küresel pazara çıkıyor
01:19:59 TECNO PHANTOM V Flip 5G Türkiye’de satışa sunuldu
01:27:18 Apple Çin’de lider oldu
01:33:23 Exynos bu sefer olmuş mu?
01:39:30 Tesla Model Y en çok satan otomobili / Uygun fiyatlı Tesla 2025’te geliyor
01:45:00 Türk Telekom, Trendyol Süper Lig’in teknoloji sponsoru oldu
01:46:01 THY, yurt içi uçuşlar için internet hizmeti sunmaya başladı
01:52:44 Ekşi Sözlük’e erişimi engelleme kararı kaldırıldı
01:56:30 Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz TRT’de
02:00:05 Palworld 6 günde 8 milyon satarak rekor üstüne rekor kırıyor
02:03:44 Contain çıkış yaptı
02:05:11 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı