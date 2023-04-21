Cuma Raporu #255 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #255 zaman çizelgesi

00:00 Giriş

17:08 Xiaomi 13 Ultra Lanse Edildi

21:42 Xiaomi Smart Band 8 de Ortaya Çıktı

29:11 Yenilenmiş cihazların kapsamı genişletildi

55:52 Huawei Nova 11 Serisi Tanıtıldı

59:33 realme 11 geliyor

01:02:08 2023’ün İlk Çeyreğinde Akıllı Telefon Raporu

01:17:45 Türkiye’de en çok oynanan oyunlar belli oldu

01:25:41 MediaTek, Dimensity Auto platformunu duyurdu:

01:28:19 Yeni Elektrikli Passat: Volkswagen ID.7 ortaya çıktı

01:30:11 Dünyanın ilk tamamen robotik akciğer nakli yapıldı

01:34:21 Togg ile alakalı yeni detaylar

01:55:49 İMECE uydusu uzaya fırlatıldı