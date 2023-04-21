Cuma Raporu #255 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; HERKESE İYİ BAYRAMLAR! | Bayram günleri ne yapardınız? | vLog
İçindekiler
Cuma Raporu #255: Xiaomi 13 Ultra, 2023 Q1 Akıllı Telefon Raporu ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #255 zaman çizelgesi
00:00 Giriş
17:08 Xiaomi 13 Ultra Lanse Edildi
21:42 Xiaomi Smart Band 8 de Ortaya Çıktı
29:11 Yenilenmiş cihazların kapsamı genişletildi
55:52 Huawei Nova 11 Serisi Tanıtıldı
59:33 realme 11 geliyor
01:02:08 2023’ün İlk Çeyreğinde Akıllı Telefon Raporu
01:17:45 Türkiye’de en çok oynanan oyunlar belli oldu
01:25:41 MediaTek, Dimensity Auto platformunu duyurdu:
01:28:19 Yeni Elektrikli Passat: Volkswagen ID.7 ortaya çıktı
01:30:11 Dünyanın ilk tamamen robotik akciğer nakli yapıldı
01:34:21 Togg ile alakalı yeni detaylar
01:55:49 İMECE uydusu uzaya fırlatıldı