Cuma Raporu #249 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #249: Xiaomi 13 serisi, TOGG’un ön sipariş durumu ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #249 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, 8 Mart
02:50 Türkiye Pazarında Yeni Ürünler: Xiaomi 13 serisi, Honor X9a ve Huawei Watch Buds
18:52 Twitter Blue Türkiye’de
27:29 Rekabet Kurumu’ndan Elon Musk’a Para Cezası
31:16 YouTube Küfür Kurallarını Esnetti
35:30 iPhone 2022’nin açık ara galibi oldu
44:19 Huawei’ye Alman ambargosu da gelebilir
50:54 Huawei P60 geliyor
54:49 TOGG’dan Ön Sipariş ve İlk Teslimat Açıklaması
01:06:32 Mahkemeden Martı’ya erişim engeli!
01:11:00 Snapdragon 7+ Gen 1 Geliyor