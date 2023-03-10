Cuma Raporu #249 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #249 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, 8 Mart

02:50 Türkiye Pazarında Yeni Ürünler: Xiaomi 13 serisi, Honor X9a ve Huawei Watch Buds

18:52 Twitter Blue Türkiye’de

27:29 Rekabet Kurumu’ndan Elon Musk’a Para Cezası

31:16 YouTube Küfür Kurallarını Esnetti

35:30 iPhone 2022’nin açık ara galibi oldu

44:19 Huawei’ye Alman ambargosu da gelebilir

50:54 Huawei P60 geliyor

54:49 TOGG’dan Ön Sipariş ve İlk Teslimat Açıklaması

01:06:32 Mahkemeden Martı’ya erişim engeli!

01:11:00 Snapdragon 7+ Gen 1 Geliyor