Cuma Raporu #239 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #239: Tesla Satışa Başlıyor, Sigortalı Uçak Bileti Konusu ve dahası…
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #238 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, yeni yıl dilekleri ve EYT
23:22 Samsung’un Galaxy S22 satışları beklentilerin altında kaldı
33:38 Tesla 2023’te Türkiye’ye geliyor
43:17 Dijital Türk Lirası ile ilk ödeme yapıldı
53:02 RTX 4070 Ti, 3090 Ti’dan iyi sonuçlar veriyor
57:55 Xiaomi’den akıllı akvaryum
01:00:26 OPPO kendi işlemcisini üretebilir
01:04:56 iPhone almak için sigortalı uçak bileti
01:10:14 YouTube Türkiye’de 2022 trendleri
01:14:48 2022 Türkiye Sinema’da en çok ve en az izlenenler
01:22:32 HWP’nin 2022 yılı ve kapanıış