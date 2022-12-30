Cuma Raporu #239 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #238 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, yeni yıl dilekleri ve EYT

23:22 Samsung’un Galaxy S22 satışları beklentilerin altında kaldı

33:38 Tesla 2023’te Türkiye’ye geliyor

43:17 Dijital Türk Lirası ile ilk ödeme yapıldı

53:02 RTX 4070 Ti, 3090 Ti’dan iyi sonuçlar veriyor

57:55 Xiaomi’den akıllı akvaryum

01:00:26 OPPO kendi işlemcisini üretebilir

01:04:56 iPhone almak için sigortalı uçak bileti

01:10:14 YouTube Türkiye’de 2022 trendleri

01:14:48 2022 Türkiye Sinema’da en çok ve en az izlenenler

01:22:32 HWP’nin 2022 yılı ve kapanıış