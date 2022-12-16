Cuma Raporu #237 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #237 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, hastalıklar ve gündem
21:16 Xiaomi 13 Serisi Tanıtıldı
28:38 Otomotiv devlerinin Rusya’dan çekilmesi Çinli markalara yaradı
32:15 Çin, ABD’ye yanıt olarak 143 milyar dolarlık çip paketi hazırlıyor
35:50 TSMC’nin Arizona açılışı tartışmaları da beraberinde getirdi
46:30 Samsung, Huawei’nin 5G Teknolojisinin Lisansını Aldı!
53:22 Tesla otomobilleri Steam desteğine kavuştu!
55:42 Avrupa’da satılan iPhone ve iPad modellerine üçüncü taraf uygulamalar yüklenebilecek
1:00:30 Türkiye otomotiv sanayiinin 2022 Ocak-Kasım verileri açıklandı
1:03:30 Xiaomi’nin patronu neden iPhone kullandığını açıkladı
1:06:00 Elon Musk doğruladı: Twitter karakter sınırı 280’den 4.000’e çıkıyor
1:12:00 HarmonyOS işletim sistemi %2’lik pazar payına ulaştı
1:17:24 OPPO’dan Teknoloji Şovu
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