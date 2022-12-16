Cuma Raporu #237 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #237 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, hastalıklar ve gündem

21:16 Xiaomi 13 Serisi Tanıtıldı

28:38 Otomotiv devlerinin Rusya’dan çekilmesi Çinli markalara yaradı

32:15 Çin, ABD’ye yanıt olarak 143 milyar dolarlık çip paketi hazırlıyor

35:50 TSMC’nin Arizona açılışı tartışmaları da beraberinde getirdi

46:30 Samsung, Huawei’nin 5G Teknolojisinin Lisansını Aldı!

53:22 Tesla otomobilleri Steam desteğine kavuştu!

55:42 Avrupa’da satılan iPhone ve iPad modellerine üçüncü taraf uygulamalar yüklenebilecek

1:00:30 Türkiye otomotiv sanayiinin 2022 Ocak-Kasım verileri açıklandı

1:03:30 Xiaomi’nin patronu neden iPhone kullandığını açıkladı

1:06:00 Elon Musk doğruladı: Twitter karakter sınırı 280’den 4.000’e çıkıyor

1:12:00 HarmonyOS işletim sistemi %2’lik pazar payına ulaştı

1:17:24 OPPO’dan Teknoloji Şovu

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