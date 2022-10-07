Cuma Raporu #227 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

İlginizi çekebilir; MOTOROLA X30 Pro 200MP Kamerası Nasıl Fotoğraf Çekiyor?

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #227 zaman çizelgesi

00:00: Giriş ve Binance hack olayı

05:54 : Pixel 7 ve Pixel 7 Pro tanıtıldı

29:51 : Xiaomi 12T ve 12T Pro geldi. 200 MP kamera!

52:40 : TOGG’un 300 kW TruGo şarj cihazları hazır

01:08:20 : Havelsan’ın yapay zekası EGO’larda kullanılacak

01:20:10 : ABD’nin Çin’e karşı tedbirleri artıyor

501:25:58 : YouTube 4K videoları da ücretli yapacak

01:30:10 : Tesla’nın robotu Optimus görüldü

01:32:51 : Pepsi, Tesla Semi’ler ile taşınacak. Teslimat başlıyor

01:39:11 : Google’a bir ceza daha

01:41:06 : PlayStation 5 kırıldı

01:42:43 : Huawei MatePad Pro 2022 modeli satışa çıktı

01:43:52 : HBO Max için Türkiye konusu

01:51:40 : USB-C bağlantısı resmen Avrupa’da standart haline geldi

02:00:23 : Twitter Blue Aboneleri Artık Gönderilerini Düzenleyebiliyor!