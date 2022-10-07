Cuma Raporu #227 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #227: Xiaomi 12T Serisi, Tesla Optimus ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #227 zaman çizelgesi
00:00: Giriş ve Binance hack olayı
05:54 : Pixel 7 ve Pixel 7 Pro tanıtıldı
29:51 : Xiaomi 12T ve 12T Pro geldi. 200 MP kamera!
52:40 : TOGG’un 300 kW TruGo şarj cihazları hazır
01:08:20 : Havelsan’ın yapay zekası EGO’larda kullanılacak
01:20:10 : ABD’nin Çin’e karşı tedbirleri artıyor
501:25:58 : YouTube 4K videoları da ücretli yapacak
01:30:10 : Tesla’nın robotu Optimus görüldü
01:32:51 : Pepsi, Tesla Semi’ler ile taşınacak. Teslimat başlıyor
01:39:11 : Google’a bir ceza daha
01:41:06 : PlayStation 5 kırıldı
01:42:43 : Huawei MatePad Pro 2022 modeli satışa çıktı
01:43:52 : HBO Max için Türkiye konusu
01:51:40 : USB-C bağlantısı resmen Avrupa’da standart haline geldi
02:00:23 : Twitter Blue Aboneleri Artık Gönderilerini Düzenleyebiliyor!