Cuma Raporu #224 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #224: Geçici pasaport kaydı bitti, TOGG kış testleri ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #224 zaman çizelgesi
00:00 : Giriş ve TCL Türkiye lansmanı
09:38 : Geçici pasaport kaydı devri bitti
28:40 : Google’dan “Pixel Mini” hamlesi
30:29 : GoPro Hero 11 Black serisi tanıtıldı
34:09 : Google için rekor ceza
37:08 : TOGG kış testleri için Arjantin’de
46:12 : Varank: “TOGG’la yaptığımızı motosiklet için de yapabiliriz”
51:28 : Ferrariden çifte ilk: 4 kapı ve Crossover “Purosangue”
57:23 : Teknolojik ürünlerde cayma hakkı ertelendi
01:03:37 : Samsung liderliğini TSMC’ye kaptırabilir
01:06:40 : YouTube’da video öncesi 5 reklam dönemi
01:12:09 : ABD güvenlik endişesiyle UFO videolarını yayınlamayacaklarını açıkladı
01:14:37 : Netflix’e yeniden zam geldi
01:18:27: Nebati: “50 bin influencer’ın vergi ödemediği tespit edildi”
01:28:05 : 74. Emmy Ödülleri