Cuma Raporu #224 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

İlginizi çekebilir; GEÇİCİ PASAPORT KAYIT DÖNEMİ BİTTİ! | Şimdi ne olacak?



Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #224 zaman çizelgesi

00:00 : Giriş ve TCL Türkiye lansmanı

09:38 : Geçici pasaport kaydı devri bitti

28:40 : Google’dan “Pixel Mini” hamlesi

30:29 : GoPro Hero 11 Black serisi tanıtıldı

34:09 : Google için rekor ceza

37:08 : TOGG kış testleri için Arjantin’de

46:12 : Varank: “TOGG’la yaptığımızı motosiklet için de yapabiliriz”

51:28 : Ferrariden çifte ilk: 4 kapı ve Crossover “Purosangue”

57:23 : Teknolojik ürünlerde cayma hakkı ertelendi

01:03:37 : Samsung liderliğini TSMC’ye kaptırabilir

01:06:40 : YouTube’da video öncesi 5 reklam dönemi

01:12:09 : ABD güvenlik endişesiyle UFO videolarını yayınlamayacaklarını açıkladı

01:14:37 : Netflix’e yeniden zam geldi

01:18:27: Nebati: “50 bin influencer’ın vergi ödemediği tespit edildi”

01:28:05 : 74. Emmy Ödülleri