Geçtiğimi gün ülkemiz teknoloji dünyasında bomba gibi bir haber ortaya atıldı. Pandemi sebebiyle geçici pasaport kaydı uygulaması mevcuttu. Düne kadar işlem yapılan sayfa artık kapatıldı! Yurt dışından vergi olmadan getirilen telefonlara geçici kayıt ile daha uzun süre kullanım sağlanırken artık bunun da önüne geçildi.

İleriki dönemde ise pasaport kayıt ücretlerinin daha da artması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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