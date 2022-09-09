Cuma Raporu #223 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #223: iPhone 14, Huawei Mate 50 ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #223 zaman çizelgesi
00:00 : Giriş ve Apple Lansmanı ve fiyatları
45:17 : Huawei Mate 50 Çin’de tanıtıldı
56:34 : Türkiye’de üretilen Redmi 10C satışa çıktı
01:00:00 : Nvidia RTX 40 serisi ekran kartları geliyor
01:03:12 : En Güçlü POCO’lar Türkiye’de
01:09:35 : Türkiye’de yılın en çok satılan otomobilleri açıklandı
01:19:20 : Google Pixel 7 serisi Tensor G2 ile geliyor
01:22:23 : USB4 2.0 duyuruldu
01:24:25 : House of the Dragon’ın birinci bölümünü YouTube’da
01:29:05 : İzmir’in Kurtuluşu ve Kapanış