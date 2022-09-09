Cuma Raporu #223 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #223 zaman çizelgesi

00:00 : Giriş ve Apple Lansmanı ve fiyatları

45:17 : Huawei Mate 50 Çin’de tanıtıldı

56:34 : Türkiye’de üretilen Redmi 10C satışa çıktı

01:00:00 : Nvidia RTX 40 serisi ekran kartları geliyor

01:03:12 : En Güçlü POCO’lar Türkiye’de

01:09:35 : Türkiye’de yılın en çok satılan otomobilleri açıklandı

01:19:20 : Google Pixel 7 serisi Tensor G2 ile geliyor

01:22:23 : USB4 2.0 duyuruldu

01:24:25 : House of the Dragon’ın birinci bölümünü YouTube’da

01:29:05 : İzmir’in Kurtuluşu ve Kapanış