Cuma Raporu #212 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #212: Huawei Avrupa Lansmanı Türkiye’de, Fiber abone sayıları ve dahası
Ayrıca iki sabit açı dışında video çeken cihaz POCO F4 GT olduğunu da belirtelim.
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Konu başlıkları;
00:00 Giriş
03:43 #PınarGültekinİçinAdalet
09:20 Huawei Türkiye lansmanını gerçekleştirdi
21:00 POCO F4 ve X4 GT tanıtıldı
23:50 Türkiye’deki fiber abone sayısı açıklandı
33:07 Samsung, 50 milyonu aşan stok fazlası telefon sorunu yaşıyor
40:21 Ekran kartı fiyatlarında düşüş
43:54 Hepsiburada’dan Amazon’a rakip hizmet: Hepsiburada Premium
49:16 Gittigidiyor kapanıyor!
51:53 Rekabet Kurumu Media Markt, Vatan Bilgisayar, Teknosa ve Sunny’e soruşturma başlattı
54:21 Türk Telekom Gigabit fiber paketlerini duyurdu!
01:00:15 Xiaomi’den Windows tablet: Xiaomi Book S
01:02:13 Instagram’dan yaş tespiti için yüz tarama uygulaması
01:05:02 Nisan ayı telefon satışlarını Apple domine etti