Cuma Raporu #212 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Ayrıca iki sabit açı dışında video çeken cihaz POCO F4 GT olduğunu da belirtelim.

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Konu başlıkları;

00:00 Giriş

03:43 #PınarGültekinİçinAdalet

09:20 Huawei Türkiye lansmanını gerçekleştirdi

21:00 POCO F4 ve X4 GT tanıtıldı

23:50 Türkiye’deki fiber abone sayısı açıklandı

33:07 Samsung, 50 milyonu aşan stok fazlası telefon sorunu yaşıyor

40:21 Ekran kartı fiyatlarında düşüş

43:54 Hepsiburada’dan Amazon’a rakip hizmet: Hepsiburada Premium

49:16 Gittigidiyor kapanıyor!

51:53 Rekabet Kurumu Media Markt, Vatan Bilgisayar, Teknosa ve Sunny’e soruşturma başlattı

54:21 Türk Telekom Gigabit fiber paketlerini duyurdu!

01:00:15 Xiaomi’den Windows tablet: Xiaomi Book S

01:02:13 Instagram’dan yaş tespiti için yüz tarama uygulaması

01:05:02 Nisan ayı telefon satışlarını Apple domine etti