Dün akşam geçekleşen HUAWEI Avrupa Lansmanı’nda birçok ürün tanıtıldı. Bunlardan bazıları ise katlanabilir formda olan HUAWEI Mate Xs 2, yeni MateBook D16 ve D16s, kablosuz kulaklık tarafında DEVIALET işbirliğinde geliştirilen FreeBuds Pro 2, akıllı telefon tarafında orta ve üst seviyede konumlandırılan nova Y70 ve Y90 modellerinin yanı sıra e-ink tableti MatePad Paper oldu.

Peki lansmanda tanıtılan ürünleri ve yapılan etkinliği nasıl bulduk? HUAWEI’nin etkinliği hakkında neler düşünüyoruz, bu videoda bulabilirsiniz.

HUAWEI Mate Xs 2 ön bakış videosuna göz atmak isterseniz buraya bakabilirsiniz:

HUAWEI Nova Y70 ve Y90 modellerine ön bakış videosuna göz atmak isterseniz buraya bakabilirsiniz.