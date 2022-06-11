Cuma Raporu #210 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #210: Kanala ne oldu? iPhone’lara Tip-C geliyor ve dahası (Canlı Yayın Tekrarı)
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Konu başlıkları;
00:00 Giriş ve HWP YouTube kanalına ne oldu?
17:44 Türk kadın girişimciden NFT projesi
27:02 Realme GT Neo 3T tanıtıldı
32:42 ABD’de telefon satışlarında artış
35:43 Pegasus Hava Yolları’nda veri sızıntısı!
40:44 Xiaomi Mi Box 4S MAX ile 8K Tv Box deneyimi
44:57 USB-C zorunlu oluyor
46:48 Kanalın açıldığını fark ettiğimiz an 🙂
01:01:56 Avrupa’da 2035’ten itibaren yeni benzinli ve dizel araç yasağı
01:09:35 Twitter, Elon Musk’ın talebini kabul etti
01:12:52 Microsoft, 2023 yılına kadar HDD sürücüleri geride bırakacak
01:16:01 Biontech’ten Kanser için mRNA aşısı
01:21:31 Türksat 5B 14 Haziran’da aktif oluyor
01:23:16 HTC’den metaverse telefon