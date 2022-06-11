Cuma Raporu #210 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Konu başlıkları;

00:00 Giriş ve HWP YouTube kanalına ne oldu?

17:44 Türk kadın girişimciden NFT projesi

27:02 Realme GT Neo 3T tanıtıldı

32:42 ABD’de telefon satışlarında artış

35:43 Pegasus Hava Yolları’nda veri sızıntısı!

40:44 Xiaomi Mi Box 4S MAX ile 8K Tv Box deneyimi

44:57 USB-C zorunlu oluyor

46:48 Kanalın açıldığını fark ettiğimiz an 🙂

01:01:56 Avrupa’da 2035’ten itibaren yeni benzinli ve dizel araç yasağı

01:09:35 Twitter, Elon Musk’ın talebini kabul etti

01:12:52 Microsoft, 2023 yılına kadar HDD sürücüleri geride bırakacak

01:16:01 Biontech’ten Kanser için mRNA aşısı

01:21:31 Türksat 5B 14 Haziran’da aktif oluyor

01:23:16 HTC’den metaverse telefon