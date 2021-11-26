Cuma Raporu
Cuma Raporu #182: Apple fiyatları, Reno6, Reno7 ve dahası
Cuma Raporu #182 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #182: Apple fiyatları, Reno6, Reno7 ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Zaman çizelgesi;
00:00 Giriş ve Kadıköy Metro
22:33 Türkiye’de Reno6, dünyada Reno7 tanıtıldı
30:55 Samsung, ABD’de 17 milyar dolarlık çip fabrikası kuracak
37:30 Dolar kuru teknoloji pazarını karıştırdı
50:39 Xiaomi 2021 3.Çeyrekte Gelir ve Kâr Artışı Açıkladı
56:40 Dijital Hizmet Vergisi kaldırılıyor!
01:00:35 TOGG’dan yeni haberler
01:26:36 Akıllı saat pazarında üçüncü çeyrek sonuçları
01:29:31 MediaTek Dimensity 9000 geliyor. AnTuTu’da Snapdragon 8 Gen 1 rakibi
01:32:57 Winamp tekrar geri dönüyor
01:35:14 2021’in en çok satan 5 telefonu
01:37:59 Starlink’in Türkiye ayağı için resmi tarih (Mgunhan22)
01:40:10 Netflix ve Spotify’dan ortaklık (Mgunhan22)
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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Cuma Raporu #182: Apple fiyatları, Reno6, Reno7 ve dahası
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Cuma Raporu #182: Apple fiyatları, Reno6, Reno7 ve dahası
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