Cuma Raporu #182: Apple fiyatları, Reno6, Reno7 ve dahası

Cuma Raporu #182 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Zaman çizelgesi;

00:00 Giriş ve Kadıköy Metro

22:33 Türkiye’de Reno6, dünyada Reno7 tanıtıldı

30:55 Samsung, ABD’de 17 milyar dolarlık çip fabrikası kuracak

37:30 Dolar kuru teknoloji pazarını karıştırdı

50:39 Xiaomi 2021 3.Çeyrekte Gelir ve Kâr Artışı Açıkladı

56:40 Dijital Hizmet Vergisi kaldırılıyor!

01:00:35 TOGG’dan yeni haberler

01:26:36 Akıllı saat pazarında üçüncü çeyrek sonuçları

01:29:31 MediaTek Dimensity 9000 geliyor. AnTuTu’da Snapdragon 8 Gen 1 rakibi

01:32:57 Winamp tekrar geri dönüyor

01:35:14 2021’in en çok satan 5 telefonu

01:37:59 Starlink’in Türkiye ayağı için resmi tarih (Mgunhan22)

01:40:10 Netflix ve Spotify’dan ortaklık (Mgunhan22)