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Cuma Raporu

Cuma Raporu #182: Apple fiyatları, Reno6, Reno7 ve dahası

Cuma Raporu #182 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #182: Apple fiyatları, Reno6, Reno7 ve dahası

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Zaman çizelgesi;

00:00 Giriş ve Kadıköy Metro
22:33 Türkiye’de Reno6, dünyada Reno7 tanıtıldı
30:55 Samsung, ABD’de 17 milyar dolarlık çip fabrikası kuracak
37:30 Dolar kuru teknoloji pazarını karıştırdı
50:39 Xiaomi 2021 3.Çeyrekte Gelir ve Kâr Artışı Açıkladı
56:40 Dijital Hizmet Vergisi kaldırılıyor!
01:00:35 TOGG’dan yeni haberler
01:26:36 Akıllı saat pazarında üçüncü çeyrek sonuçları
01:29:31 MediaTek Dimensity 9000 geliyor. AnTuTu’da Snapdragon 8 Gen 1 rakibi
01:32:57 Winamp tekrar geri dönüyor
01:35:14 2021’in en çok satan 5 telefonu
01:37:59 Starlink’in Türkiye ayağı için resmi tarih (Mgunhan22)
01:40:10 Netflix ve Spotify’dan ortaklık (Mgunhan22)

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Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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