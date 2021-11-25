Akıllı Telefonlar
1 DOLAR 12 TL OLDU! | Apple Satışları Durdurdu! | Şimdi Ne Olacak?
Bu hafta başından olmak üzere döviz kurlarının yukarı yönlü hareketi teknolojik ürünleri de vurdu. Bunun başında da en büyük teknoloji devlerinden birisi olan Apple geliyor. Ülkemizde üç adet fiziki mağazası bulunan Apple, hem online (çevrimiçi) mağazasından hem de fiziki mağazalarından başta iPhone olmak üzere tüm Apple ürünlerinin satışını durdurdu.
Döviz kurunun sabit bir seyri olmaması sebebiyle satışları durduran Apple, Hepsiburada üzerindeki satışlarda da etkisini gösterdi. iPhone 13 Pro Max modelinin 512GB ve 1TB depolamaya sahip olan versiyonları 40 bin Türk Lirasına dayandı. Ayrıca bu kuru fırsata çevirmek isteyen fırsatçı satıcılar 13 Pro 1 TB modelini de 29.999 Türk Lirasından satışa çıkardı.
Bununla kalmayan olay, Apple Türkiye’nin sitesinden alışveriş yapan ve henüz siparişleri eline ulaşmayan tüketicileri Apple’ın siparişleri iptal edeceği yönünde endişe yaşadı. Ayrıca kimi tüketici parasını ödediği halde siparişinin iptal edildiğini ve henüz para iadesinin gerçekleşmediğini de dile getirdi. Bugün itibariyle 13.50 seviyelerinden 12 seviyesine inen dolar kuruyla Apple’ın, fiziki mağazalarında satışa devam edeceği de gelen bilgiler arasında. Ancak Online Mağazası hala satışa kapalı durumda.
Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.
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