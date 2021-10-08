Cuma Raporu
Cuma Raporu #175: Facebook Sorunu, Pixel 6 Geliyor ve Dahası…
Cuma Raporu’nda bu hafta, gündemde öne çıkan konularını masaya yatırdık. İrdelediğimiz konulara ve konu başlıklarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler.
00:00 Giriş
00:29 Formula 1 Türkiye GP’si başlıyor
02:11 Windows 11 yayınlandı
04:53 Galaxy S22 iptal edilip yerine S21 FE mi gelecek?
08:06 Çip krizi ve Samsung
10:21 Yeni Galaxy S21 FE’de Exynos işlemci mi göreceğiz?
13:48 TOGG’dan aero testi paylaşımı
33:31 Twitch hacklendi, yayıncıların gelirleri ortaya çıktı
42:45 HBO Max 2022’de Türkiye’ye geliyor
48:28 Google Pixel 6 nihayet geliyor
59:36 Facebook sunucuları çöktü (WhatsApp, Facebook, Instagram)
01:07:51 BTK’dan mobil elektronik haberleşme hizmetleri azami ücret tarifesi
01:29:19 Yerli robot Mini Ada satışa çıktı
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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Cuma Raporu #175: Facebook Sorunu, Pixel 6 Geliyor ve Dahası…
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Cuma Raporu #175: Facebook Sorunu, Pixel 6 Geliyor ve Dahası…
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Cuma Raporu #175: Facebook Sorunu, Pixel 6 Geliyor ve Dahası…
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