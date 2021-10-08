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Cuma Raporu

Cuma Raporu #175: Facebook Sorunu, Pixel 6 Geliyor ve Dahası…

Cuma Raporu’nda bu hafta, gündemde öne çıkan konularını masaya yatırdık. İrdelediğimiz konulara ve konu başlıklarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler.

00:00 Giriş

00:29 Formula 1 Türkiye GP’si başlıyor

02:11 Windows 11 yayınlandı

04:53 Galaxy S22 iptal edilip yerine S21 FE mi gelecek?

08:06 Çip krizi ve Samsung

10:21 Yeni Galaxy S21 FE’de Exynos işlemci mi göreceğiz?

13:48 TOGG’dan aero testi paylaşımı

33:31 Twitch hacklendi, yayıncıların gelirleri ortaya çıktı

42:45 HBO Max 2022’de Türkiye’ye geliyor

48:28 Google Pixel 6 nihayet geliyor

59:36 Facebook sunucuları çöktü (WhatsApp, Facebook, Instagram)

01:07:51 BTK’dan mobil elektronik haberleşme hizmetleri azami ücret tarifesi

01:29:19 Yerli robot Mini Ada satışa çıktı

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Salih Eray Okan

Motosikletler ve teknoloji ile ilgili yenilikleri yakından takip etmeyi seven; aynı zamanda metal müzik tutkunu Hardware Plus yazarı

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