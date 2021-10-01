Cuma Raporu #174: Xiaomi Civi, Vergi Reformu Paketi ve dahası

Cuma Raporu #174 bölümünde Ersin ve Aydoğan her hafta olduğu gibi geçtiğimiz haftanın teknoloji gündemini yorumluyor. Bakalım bu hafta neler olmuş.

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00:00 Giriş

06:42 Türkiye’nin 2. çeyrek mobil verileri

16:59 YouTube’dan aşı karşıtı videolara karşı hamle

26:56 Xiaomi fabrikasında mutlu son

31:29 Honda’nın Türkiye’deki fabrikasında üretim sona erdi

40:31 OnePlus 9 serisi Türkiye’de satışta

41:48 Yenilenmiş telefonlara vergi indirimi

52:52 General Mobile, Foxconn İle İş Birliğine Gidiyor!

55:09 TikTok, 1 milyar kullanıcıyı geçti

55:57 Xiaomi Civi Tanıtıldı

01:01:01 Vergi Reformu Paketi şekilleniyor