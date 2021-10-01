Cuma Raporu
Cuma Raporu #174: Xiaomi Civi, Vergi Reformu Paketi ve dahası
Cuma Raporu #174 bölümünde Ersin ve Aydoğan her hafta olduğu gibi geçtiğimiz haftanın teknoloji gündemini yorumluyor. Bakalım bu hafta neler olmuş.
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Cuma Raporu #174: Xiaomi Civi, Vergi Reformu Paketi ve dahası
00:00 Giriş
06:42 Türkiye’nin 2. çeyrek mobil verileri
16:59 YouTube’dan aşı karşıtı videolara karşı hamle
26:56 Xiaomi fabrikasında mutlu son
31:29 Honda’nın Türkiye’deki fabrikasında üretim sona erdi
40:31 OnePlus 9 serisi Türkiye’de satışta
41:48 Yenilenmiş telefonlara vergi indirimi
52:52 General Mobile, Foxconn İle İş Birliğine Gidiyor!
55:09 TikTok, 1 milyar kullanıcıyı geçti
55:57 Xiaomi Civi Tanıtıldı
01:01:01 Vergi Reformu Paketi şekilleniyor
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Cuma Raporu #174: Xiaomi Civi, Vergi Reformu Paketi ve dahası
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Cuma Raporu #174: Xiaomi Civi, Vergi Reformu Paketi ve dahası
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Cuma Raporu #174: Xiaomi Civi, Vergi Reformu Paketi ve dahası
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