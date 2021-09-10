Cuma Raporu
Cuma Raporu #171: IPTV yayın yasası, OPPO Reno 6 serisi ve dahası
Cuma Raporu #171 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #171: IPTV yayın yasası, OPPO Reno 6 serisi ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş ve A Milli Futbol Takımı durumu
07:2 realme 8 Pro ve GT Türkiye’de!
17:12 OPPO Reno 6 serisi tanıtıldı
25:42 Turkovac için acil kullanım onayı zamanı – 100 milyon doz aşı
36:02 Mercedes-Benz yeni nesil elektrikli araçlarını duyurdu
48:40 İllegal IPTV yayınlarının engellenmesi için yayın yasası yolda
54:55 Matrix Ressurrection fragmanı yayınlandı
01:01:34 McDonald’s, El Salvador’da Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başladı
01:03:11 Facebook ve Ray-Ban akıllı gözlük tanıttı
01:07:33 İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi ikinci havalimanı oldu
01:15:31 Çin, online oyunlara onay vermeyi durdurdu
01:20:45 Xiaomi akıllı saatte Apple’ı geçti
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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Cuma Raporu
Cuma Raporu #169: Çip fiyatlarındaki artık, Xiaomi Q2 raporu ve dahası
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Cuma Raporu #169: Çip fiyatlarındaki artık, Xiaomi Q2 raporu ve dahası
Konu başlıkları ve süreleri;
00:00 Giriş
05:03 Fahrettin Koca: Türkiye’de ‘Kırmızı’ Tek Bir İl Bile Kalmadı
09:30 BionTech’in FDA onayı ve en kapsamlı araştırma sonucu
19:03 “Turkovac” aşısının faz-3 çalışmaları Kayseri’de başladı
25:50 Türkiye’de 10 Milyondan Fazla Kişi Hayatında Hiç İnternete Girmedi
31:03 Yargıtay, Hakaret İçerikli Tweet’leri Retweet’leyenleri de Suçlu Saydı
42:23 Xiaomi Q2 Raporu
50:17 Xiaomi’den Mi takısına veda
53:02 Orijinal olmayan bataryaları yavaşlatma konusu
55:33 Netflix’ten oyun devri başlıyor
57:50 Galaxy Z Fold3 ve Flip3, Galaxy S21’in ön siparişini solladı
1:00:39 Google, Varsayılan Arama Motoru Olarak Kalmak İçin Apple’a $15 Milyar Ödeyecek!
1:03:03 iPhone 13 ve AirPods 3’ün Satışa Sunulma Tarihi Sızdırıldı!
1:05:15 TSMC Çip Fiyatlarını Arttırıyor, Elektronik Ürünlerin Fiyatları Artabilir
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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Cuma Raporu #168: Vivo V21 serisi, gelişen robotlar ve dahası
Konu başlıkları ve süreleri;
00:00:00 Giriş
00:19:59 Aşılanmayanlara PCR testi zorunluluğu
00:30:57 Vivo V21 ve V21e Türkiye’de
00:44:02 Boston Dynamics’in insansı robotu Atlas’ın şobu
00:51:00 Netflix hesabınız Dark Web’e düşebilir
00:55:06 Microsoft’tan Windows 11’de Edge zorlaması
00:58:40 Samsung telefonlarına TCL ekran sağlayacak
01:03.57 Bixby’e Türkçe desteği sonunda gelebilir ve Samsung kendi uygulamalarında reklamı kaldıracak.
01:10:02 Apple 300 milyon dolar tazminat ödeyecek
01:12:54 2021 yılında Amazon Türkiye’de en çok satan kitaplar
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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kaan
10 Eylül 2021 at 21:33
örnek olarak snapdragon 870 işlemcili f3 ve oyun konusunda ciddi performanslı muadil cihazlar varken eğer dile getirilen fiyat doğru ise neredeyse 3500 tl fark ödeyip bu telefonu almak bence hiç mantıklı değil,kamera,malzeme kalitesi ve ekran konusu göz önüne alınırsa yapmış olduğunuz amiral gemi kıyaslamaları hiç doğru olmamış,sadece işlemci ve oyun performansı yüksek bir telefonu amiral gemisi klasmanında değerlendirmek ne kadar doğru bunu siz daha iyi biliyorsunuz,bana göre bu fiyat geçerli olursa ölü doğmuş bir model olur ve umduğunu bulamadan piyasadan kaybolur.Bana göre BBK grubu türkiyede fiyatlandırma konusunda ciddi sıkıntıları olan bir firma en alt ürün marka gamında bulunan bir cihazı sadece snapdragon 888 ve oyun performansı var diye türkiyede 9000 tl civarına satmaya kalkması pek akıl işi değil ve bunu daha önce bu gruba ait her markada yaşadık,sözün özü ben kimsenin sadece snapdragon 888 var diye bu cihaza muadillerinden (hiç bir amiral gemisi bu ürünün muadili değil ) nerdeyse 3500 tl fazla ödeyip oh ne iyi yaptım diyeceğini düşünmüyorum.