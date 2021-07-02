Cuma Raporu #161: Redmi Note 10 5G, üçüncü doz ve dahası

Cuma Raporu #158 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Zaman Çizelgesi

00:00 Giriş ve EURO2020

10:58 Yerli VLP aşısında Faz 3 başlıyor. Aşılama takviminde gelişmeler

19:42 HarmonyOS şimdiden 10 milyon barajını aştı

27:17 Fenerbahçe’den kripto para açıklaması

41:23 OnePlus Nord CE 5G tanıtıldı

43:29 Sony WF-1000XM4 tanıtıldı. Efsane kulaklık yenilendi

46:15 WWDC’de Yeni iOS 15, iPadOS 15 ve MacOS Monterey tanıtıldı

49:00 E3 2021 başlıyor

49:59 TürkNet’te fiyatlar tekrar yükseldi

53:41 Realme GT Türkiye’ye geliyor

57:00 Redmi 9T, 2.799 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

58:00 HP, ABD pazarında Apple’ı geçti

01:00:47 Jahrein bu sefer de Ali Babacan ile yayın yapacak