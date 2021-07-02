Cuma Raporu
Cuma Raporu #161: Redmi Note 10 5G, üçüncü doz ve dahası
Cuma Raporu #161 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #161: Redmi Note 10 5G, üçüncü doz ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş; kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve Madımak
04:26 Redmi Note 10 5G Türkiye’de
09:43 Türksat 5A uydusu yayına başladı
12:40 Türkiye’de üçüncü doz başladı
17:29 Kanada 2035’te içten yanmalı araç satışını yasaklıyor
37:38 Tasarruf Tedbirleri
43:27 Xiaomi Mi Notebook Pro X
46:35 Anti Google arama motoru
52:51 Nokia’dan HarmonyOS tabanlı amiral gemisi telefon geliyor:
55:43 TOGG’dan çekilen İnan Kıraç: “Elektrikli otomobiller Türkiye için erken”
01:02:13 Getir, İspanyol rakibini satın aldı
01:04:59 Monster #WASD
01:11:34 Realme Kodak ile işbirliğine gidiyor
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #159: Honor 50, İstanbul metroda internet ve dahası
Cuma Raporu #159 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #159: Honor 50, İstanbul metroda internet ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş ve Ersin’in Galler maçı seyahati
05:00 Günde 1 milyona varan aşılama başladı
14:16 Leica’dan telefon: Leitz Phone 1
19:25 OnePlus, OPPO ile ortaklık duyurdu
23:38 OPPO Find X3 Pro 131 puan ile Dxomark’ta 6. sıradan girdi
28:31 Honor 50 ve 50 Pro geldi. Merhaba Google!
38:50 Windows 11 sızdı, detaylar ortaya çıktı
43:26 E3’te yeni oyunlar duyuruldu
46:35 İstanbul metrolarında internet dönemi başlıyor
52:57 Vestel’den TT ortaklığıyla Vestelcell
55:36 HarmonyOS’a geçişlerde optimizasyon sorunları başladı
59:26 Tanzanya da Bitcion’i tanıyan ülke olacak, El Salvador maaş ödemesini Bitcoin ile yapabilir
01:07:37 Deniz Poyraz…
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #158: #EURO2020, Türknet Zammı ve dahası
Cuma Raporu #158 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; (PES 2021 HEDİYELİ!) TÜRKİYE vs. İTALYA | TCL Mini LED 4K C825
Cuma Raporu #158: #EURO2020, Türknet Zammı ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş ve EURO2020
10:58 Yerli VLP aşısında Faz 3 başlıyor. Aşılama takviminde gelişmeler
19:42 HarmonyOS şimdiden 10 milyon barajını aştı
27:17 Fenerbahçe’den kripto para açıklaması
41:23 OnePlus Nord CE 5G tanıtıldı
43:29 Sony WF-1000XM4 tanıtıldı. Efsane kulaklık yenilendi
46:15 WWDC’de Yeni iOS 15, iPadOS 15 ve MacOS Monterey tanıtıldı
49:00 E3 2021 başlıyor
49:59 TürkNet’te fiyatlar tekrar yükseldi
53:41 Realme GT Türkiye’ye geliyor
57:00 Redmi 9T, 2.799 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
58:00 HP, ABD pazarında Apple’ı geçti
01:00:47 Jahrein bu sefer de Ali Babacan ile yayın yapacak
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #157: HarmonyOS, Scooter düzenlemesi ve dahası
Cuma Raporu #157 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #157: HarmonyOS, Scooter düzenlemesi ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
01:11 HarmonyOS 2.0 sonunda tanıtıldı!
08:00 Huawei’den HarmonyOS ekosisteminde yeni cihazlar
14:50 Windows 10 24 Haziran’da yenileniyor
18:00 iPhone modellerinin pil kapasiteleri ortaya çıktı
22:55 Crysis üçlemesi Remastered olarak geliyor
24:55 DSÖ, Sinovac için Acil Kullanım Onayı verdi
28:44 TCL, 20 SE modeli ile yerli üretime başladı
33:18 Xiaomi’den 8 dk’da dolan HyperCharge şovu
35:49 İnsanın vücut ömrü 150 yıl imiş.
40:44 2021’de en çok satılan otomobiller
43:06 Computex’te Nvidia ve AMD’den yeni kartlar
48:10 İstanbul’da Scooter düzenlemesi
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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