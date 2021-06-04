Cuma Raporu
Cuma Raporu #157: HarmonyOS, Scooter düzenlemesi ve dahası
Cuma Raporu #157 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #157: HarmonyOS, Scooter düzenlemesi ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
01:11 HarmonyOS 2.0 sonunda tanıtıldı!
08:00 Huawei’den HarmonyOS ekosisteminde yeni cihazlar
14:50 Windows 10 24 Haziran’da yenileniyor
18:00 iPhone modellerinin pil kapasiteleri ortaya çıktı
22:55 Crysis üçlemesi Remastered olarak geliyor
24:55 DSÖ, Sinovac için Acil Kullanım Onayı verdi
28:44 TCL, 20 SE modeli ile yerli üretime başladı
33:18 Xiaomi’den 8 dk’da dolan HyperCharge şovu
35:49 İnsanın vücut ömrü 150 yıl imiş.
40:44 2021’de en çok satılan otomobiller
43:06 Computex’te Nvidia ve AMD’den yeni kartlar
48:10 İstanbul’da Scooter düzenlemesi
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #156 | Harmony OS, Türkiye’nin fiber altyapısı ve dahası
Cuma Raporu #156 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #156 | Harmony OS, Türkiye’nin fiber altyapısı ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
01:39 realme, TCL ve Tecno da yerli üretime başladı
11:24 Xiaomi-ABD mahkemesinde son karar açıklandı!
14:02 Harmony OS 2 Haziran’da geliyor!
25:11 Amazon MGM’i satın alıyor
39:51 Netflix Türkiye’de film stüdyosu kuruyor
43:53 ABD’den siyasetçilere sansür uygulayan sosyal medyacılara ceza gelecek!
47:48 Türkiye’nin %90’ına fiber altyapı geliyor!
54:38 Aşı olmaya gidene Uber ücretsiz!
58:41 TBMM’den Enes Batur önerisi
01:03:39 Jahrein, Kemal Kılıçdaroğlu’nu Twitch yayınında konuk etti
01:13:33 Xiaomi 2021 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #150: Sony ve TCL telefonları, çip krizi ve dahası
Cuma Raporu #150 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #150: Sony ve TCL telefonları, çip krizi ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
06:50 Sony ve TCL yeni nesil telefonlarını tanıttı
14:57 TCL’in katlanabilir ve açılabilir telefonu Fold ‘n Roll
15:58 TSMC: Çip sıkıntısı 2022 yılında da devam edecek
18:51 Ford Otosan, üretime yaklaşık 2 ay ara veriyor
21:09 2021 Mercedes EQS tanıtıldı: Elektrikli lüks sedan
32:21 Google’dan Rekabet Kurumu’na ceza!
44:59 Hangi LG telefonlar yeni Android güncellemelerini alacak?
47:18 Kripto paralar Türkiye’de alışveriş için kullanılamayacak!
57:37 TOGG bir blockchain geliştiricisi arıyor!
01:02:52 Age Of Empires 4 ile ilgili yeni detaylar ve çıkış tarihi belli oldu
01:07:03 F1 2021 duyuruldu fiyatı dikkat çekti
01:10:07 PlayStation 5 için USB ile ilave depolama alanı desteği geldi!
01:10:57 Tim Cook; Epic Games davayı kazanırsa App Store bit pazarı olur!
01:16:55 Formula 1 Haziran’da Türkiye’ye gelebilir!
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Cuma Raporu
Cuma Raporu #148: Xiaomi fabrikası, Yemeksepeti verileri ve dahası
Cuma Raporu #148 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?
Cuma Raporu #148: Xiaomi fabrikası, Yemeksepeti verileri ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
00:39 Xiaomi büyük lansman ile yeni ürünlerini tanıttı
11:35 MediaTek, 2020 yılının en çok satış yapan işlemci üreticisi oldu
16:36 Xiaomi fabrikası resmen açıldı
37:421 YouTube, beğenmeme sayısını gizleyecek
43:05 Fahrettin Koca, Türkiye’deki mutasyon oranını açıkladı
49:45 Yemeksepeti için KVKK inceleme başlattı
01:04:16 Süveyş Kanalı’nda sıkışan gemi PS5 stoklarını etkileyebilir
01:06:44 Huawei HarmonyOS Beta 3.0 sürümü yayınlandı!
01:08:23 Huawei, ambargoya rağmen 2020’de karını artırdı!
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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Cuma Raporu #157: HarmonyOS, Scooter düzenlemesi ve dahası
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