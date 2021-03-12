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Cuma Raporu

Cuma Raporu #145: Find X3 Pro, OPPO ve Xiaomi fabrikaları ve dahası

Cuma Raporu #145 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #145: Find X3 Pro, OPPO ve Xiaomi fabrikaları ve dahası

Zaman Çizelgesi

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00:00 Giriş ve OPPO ve Xiaomi üretimleri başladı, Varank ziyaret etti
24:00 Find X3 ailesi tanıtıldı
32:34 Asus, ROG Phone 5 serisini resmi olarak tanıttı!
37:46 Bethesda Microsoft bünyesine girdi, oyunları GamePass’e geldi
40:00 Türkiye’deki GeForce NOW oyuncularına GAME+ zorunluluğu!
53:20 2020 yılı satılan ürünler
55:45 Netflix hesap paylaşanların peşine düştü! ve Friends geri geliyor
01:01:43 EA çalışanları FUT kartı satıyor
01:06:53 Zuckerberg’den 10 yıla ışınlanma müjdesi

Adventure İstanbul
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Cuma Raporu

Cuma Raporu #144: GeForce Now fiyatı, Redmi Note 10 ailesi ve dahası

Yazan:

Cuma Raporu #144: GeForce Now fiyatı, Redmi Note 10 ailesi ve dahası

Cuma Raporu #144 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #144: GeForce Now fiyatı, Redmi Note 10 ailesi ve dahası

Zaman Çizelgesi

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00:00 Giriş
01:10 Redmi Note 10 ailesi tanıtıldı
14:27 SpaceX Starship SN10 ile başarılı iniş yaptı
18:12 GeForceNow fiyatları belli oldu
22:42 Netflix Türkiye üyelik ücretlerine zam geldi
26:17 Huawei AppGallery aktif kullanıcı sayısı 530 milyona ulaştı
35:47 Find X3 özellikleri belli oldu
41:41 İkinci el araç satışlarına vergi yolda
45:17 Yeni Nesil Windows Geliyor
50:22 Türkiye’de yapılan aşının Faz-3 detayları

Adventure İstanbul
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Cuma Raporu

Cuma Raporu #143: Redmi K40, Mate X2, DOĞRU MU? ve dahası

Yazan:

Cuma Raporu #143: Redmi K40, Mate X2, DOĞRU MU? ve dahası

Cuma Raporu #143 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

İlginizi çekebilir; HUAWEI MATE X2 | Galaxy Fold gibi ama daha iyisi!

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Cuma Raporu #143: Redmi K40, Mate X2, DOĞRU MU? ve dahası

Zaman Çizelgesi

Hazırlanıyor…

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Cuma Raporu

Cuma Raporu #142: NASA Mars Görevi, Mate X2, Amazfit Türkiye ve dahası

Yazan:

Cuma Raporu #142: NASA Mars Görevi, Mate X2, Amazfit Türkiye ve dahası

Cuma Raporu #142 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

İlginizi çekebilir; NASA’nın Perseverance keşif aracı Mars’a güvenli bir şekilde indi

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Cuma Raporu #142: NASA Mars Görevi, Mate X2, Amazfit Türkiye ve dahası

Zaman Çizelgesi

00:00 Giriş
05:23 Perseverance Mars’a iniş yaptı
21:54 THY 17,3 milyar TL ile rekor zarar açıkladı
33:21 Huawei Mate X2, içe katlanan tasarım ile geliyor
41:02 Netflix’e yeniden Türkiye’nin en hızlı operatlörlerini sıraladı
55:02 Amazfit resmi olarak Türkiye’de
01:04:33 Suudi Arabistan’dan oyun dünyasına büyük yatırım
01:14:09 Apple Türkiye’den yeni iş ilanları
01:18:55 Oppo sıra dışı bir ön kamera patenti aldı!

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