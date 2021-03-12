Cuma Raporu #145: Find X3 Pro, OPPO ve Xiaomi fabrikaları ve dahası

Cuma Raporu #142 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

İlginizi çekebilir; NASA’nın Perseverance keşif aracı Mars’a güvenli bir şekilde indi

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Zaman Çizelgesi

00:00 Giriş

05:23 Perseverance Mars’a iniş yaptı

21:54 THY 17,3 milyar TL ile rekor zarar açıkladı

33:21 Huawei Mate X2, içe katlanan tasarım ile geliyor

41:02 Netflix’e yeniden Türkiye’nin en hızlı operatlörlerini sıraladı

55:02 Amazfit resmi olarak Türkiye’de

01:04:33 Suudi Arabistan’dan oyun dünyasına büyük yatırım

01:14:09 Apple Türkiye’den yeni iş ilanları

01:18:55 Oppo sıra dışı bir ön kamera patenti aldı!