Cuma Raporu
Cuma Raporu #137: CES, Xiaomi ABD sorunu, aşılama dönemi ve dahası
Cuma Raporu #137 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #137: CES, Xiaomi ABD sorunu, aşılama dönemi ve dahası
Not: Videomuzda detay kamerası olarak Xiaomi Mi 10 kullanılmıştır. Telefonun 8K 30 fps modunda 2x yakınlaştırma ile çekilmiş, 1080p render alınmıştır.
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
01:50 Samsung Galaxy S21 ailesi lansmanı gerçekleşti (https://youtu.be/pzJO6oY-_Iw)
08:13 Huawei ardından Xiaomi de ABD kara listesinde!
15:22 TELKODER: 2020 yılında 4 kişilik bir aile haberleşmeye 3.736 TL harcadı
17:20 BiP, 6.4 milyon yeni kullanıcı daha katıldığını duyurdu
33:00 KVKK WhatsApp’a soruşturma açtı
56:50 Google Fitbit’i resmen satın aldı
59:55 Türkiye’de aşılama başladı
01:14:48 AMD yeni işlemcilerini Nvidia yeni kartlarını duyurdu
01:17:00 Sony, Vision-S aracını test etmeye başladı bile!
Cuma Raporu #137 bölümünde detay çekimlerine akıllı telefon eklemek istedik. Bu nedenle bu haftaki çekimde Xiaomi Mi 10 modelini kullanıyoruz. Xiaomi Mi 10 modeliyle yapılan çekimler 8K 30 fps ayarında ve 2x zoom özelliği ile çekildi. Böylece DSLR kamerasının yaptığı çekimler ile diğer akıllı telefonların 8K 30 fps çekimlerini kıyaslayabilecek ve ne kadar iyi ya da eksik olduğunu fark edebileceksiniz. İlerleyen haftalarda farklı telefonlar ile beraber farklı çekimler de olacak. Sizler de istediğiniz bir telefon olması durumunda yorumlar bölümünden istediğiniz telefonu belirtebilirsiniz.
Cuma Raporu
Cuma Raporu #136: Türksat 5A, İYS, WhatsApp verileri ve dahası
Cuma Raporu #136 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; 2020’NİN EN İYİ KAMERAYA SAHİP TELEFONLARI!
Cuma Raporu #136: Türksat 5A, İYS, WhatsApp verileri ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
00:25 Türksat 5A SpaceX Falcon 9 ile fırlatıldı / Elon Musk, en zengin insan oldu
10:50 Samsung Exynos 2100 Yonga Seti 12 Ocak’ta Tanıtılacak
(Bahsi geçen haber; https://hwp.com.tr/samsung-galaxy-s21-serisinin-fiyatlari-yanlislikla-aciklandi-170570 )
18:55 2020 yılının en çok satan otomobil markaları belli oldu
21:31 AMD, masaüstü CPU pazarında Intel’i geride bıraktı
24:57 WhatsApp: “Verilerinizi artık Facebook ile paylaşmak zorundasınız”
34:50 İstenmeyen SMS ve mailler için İleti Yönetim Sistemi kullanıma sunuldu
45:00 Redmi Note 9T geliyor
48:40 Trump’ın sosyal medya hesapları askıya alındı
01:02:10 DXOMARK yılın enlerini açıkladı
Cuma Raporu #136 bölümünde detay çekimlerine akıllı telefon eklemek istedik. Bu nedenle bu haftaki çekimde OPPO Find X2 modelini kullanıyoruz. OPPO Find X2 modeliyle yapılan çekimler 4K 30 fps ayarında ve 2x zoom özelliği ile çekildi. Böylece DSLR kamerasının yaptığı çekimler ile diğer akıllı telefonların 4K 30 fps çekimlerini kıyaslayabilecek ve ne kadar iyi ya da eksik olduğunu fark edebileceksiniz. İlerleyen haftalarda farklı telefonlar ile beraber farklı çekimler de olacak. Sizler de istediğiniz bir telefon olması durumunda yorumlar bölümünden istediğiniz telefonu belirtebilirsiniz.
Cuma Raporu
Cuma Raporu #134: OPPO fabrikası, eSIM ve dahası
Cuma Raporu #134 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; Yılın En İyi Beş Telefonu (Ersin Akman’a Göre)
Cuma Raporu 134: OPPO fabrikası, eSIM ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
01:08 OPPO Türkiye’de fabrika açıyor!
15:22 Yerli ve Milli eSIM Teknolojisi
21:53 Uber Türkiye topraklarına geri dönüyor! Erişim engeli kalktı
30:00 Tidal tekrar Türkiye topraklarında!
32:17 TÜVTÜRK, Araç Muayene Takibi İçin Mobil Uygulama Geliştirdi!
36:59 Huawei MateBook D 15/14 2021 serisi tanıtıldı
42:21 Friends tüm sezonları ile BluTV’de
44:58 Steam kış indirimleri
47:23 2020’nin en çok kazanan YouTuberları belli oldu!
49:22 DXOMark’ın yeni lideri Mate40 Pro+ oldu
Cuma Raporu #134 bölümünde detay çekimlerine akıllı telefon eklemek istedik. Bu nedenle bu haftaki çekimde Xiaomi Mi 10T Pro modelini kullanıyoruz. Mi 10T Pro modeliyle yapılan çekimler 4K 30 fps ayarında ve 2x zoom özelliği ile çekildi. Böylece DSLR kamerasının yaptığı çekimler ile diğer akıllı telefonların 4K 30 fps çekimlerini kıyaslayabilecek ve ne kadar iyi ya da eksik olduğunu fark edebileceksiniz. İlerleyen haftalarda farklı telefonlar ile beraber farklı çekimler de olacak. Sizler de istediğiniz bir telefon olması durumunda yorumlar bölümünden istediğiniz telefonu belirtebilirsiniz.
Cuma Raporu
Cuma Raporu #133: Harmony OS 2.0, Cyberpunk 2077 ve dahası
Cuma Raporu #133 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; Alınabilir 5 laptop önerisi | 4500 – 6500 TL fiyat bandında hangi laptoplar alınabilir?
Cuma Raporu #133: Harmony OS 2.0, Cyberpunk 2077 ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
01:30 Moderna COVID-19 aşısı, FDA komitesinden onay aldı
07:19 Sağlık Bakanlığı Acil Kullanım Onayı verebilecek
12:56 CyberPunk 2077 PS Store’dan kaldırıldı
18:48 HarmonyOS 2.0 Geliştirici Beta sürümü tanıtıldı
26:23 YouTube Türkiye için temsilci atayacağını duyurdu!
38:19 iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max satışa çıktı
42:31 Oppo, üç dirsekli ve katlanabilir yeni telefonunu tanıttı
46:14 BluTV, Çıplak dizisini bilinmeyen bir sebeple yayından kaldırdı!
57:08 Epic Games’ten yılbaşına kadar her gün bedava oyun!
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