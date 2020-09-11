Cuma Raporu
Cuma Raporu #119: HarmonyOS, Oppo Watch TR’de ve dahası
Cuma Raporu #119 videomuzda, yine haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Haberlerin zaman çizelgesi:
Cuma Raporu
Cuma Raporu #118: Yerli sosyal medya Yaay, Galaxy Z Fold 2 fiyatı ve dahası
Cuma Raporu 118 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #118: Yerli sosyal medya Yaay, Galaxy Z Fold 2 fiyatı ve dahası
Cuma Raporu #118 haberleri
- 00:20 Ersin’in duyurusu
- 02:15 MediaMarkt Avrupa yönetimi, artık bir Türk’e
- 04:48 Poco X3 geliyor!
- 07:16 Realme 7 ve 7 Pro tanıtıldı: 65W hızlı şarj ve geliştirilmiş kamera!
- 17:11 EA Play hizmeti, Steam üzerinde yayınlandı!
- 19:00 NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi resmen itanıtıldı!
- 21:56 Yerli sosyal medya uygulaması Yaay hayata geçti!
- 28:51 Apple, Türkiye için App Store fiyatlarını artırma kararı aldı
- 31:45 Samsung, Galaxy Z Fold2 Türkiye fiyatı
- 36:24 Formula 1 Türkiye Grand Prix’ini izlemek günlük 30 TL olacak!
Cuma Raporu
Cuma Raporu #117: Zenfone 7, TCL TV Türkiye’de ve dahası
Cuma Raporu 117 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #117 haberleri
Cuma Raporu
Cuma Raporu #116: İkinci el yasası, Vivo Türkiye’de ve dahası!
Cuma Raporu11 Eylül 2020
Cuma Raporu #119: HarmonyOS, Oppo Watch TR’de ve dahası
Donanım11 Eylül 2020
Nvidia GeForce RTX 3080 performansıyla etkiliyor!
Diğer11 Eylül 2020
MediaMarkt’tan futbol severlere özel fırsatlar!
Akıllı Telefonlar11 Eylül 2020
Realme 7, kamera güncellemesi alıyor!
Akıllı TV11 Eylül 2020
LG Magnit piyasaya sürülüyor!
Cuma Raporu11 Eylül 2020
Cuma Raporu #119: HarmonyOS, Oppo Watch TR’de ve dahası
Akıllı Telefonlar11 Eylül 2020
Instagram için iyi fotoğraf çekme ipuçları – OPPO A91
Video10 Eylül 2020
HWP ofisinde 1 gün nasıl geçiyor? (Realme C11 ile gerçek pil testi)
Video10 Eylül 2020
OPPO WATCH ön inceleme! | Android akıllı saat!
Video9 Eylül 2020
15 gün KATLANABİLİR telefon kullanmak (VIDEO)
Cuma Raporu11 Eylül 2020
Cuma Raporu #119: HarmonyOS, Oppo Watch TR’de ve dahası
Akıllı Telefonlar11 Eylül 2020
Instagram için iyi fotoğraf çekme ipuçları – OPPO A91
Video10 Eylül 2020
HWP ofisinde 1 gün nasıl geçiyor? (Realme C11 ile gerçek pil testi)
Video10 Eylül 2020
OPPO WATCH ön inceleme! | Android akıllı saat!
Video9 Eylül 2020