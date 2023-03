Valve, geçtiğimiz günlerde Counter-Strike 2 ile karşımıza çıkmış ve oyuncuları heyecanlandırmıştı. 2023’ün yaz ayında CS:GO ile değiştirilecek olan CS2 için bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Bugün erken saatlerde, Twitter kullanıcısı vx-underground, Counter Strike 2 beta yapısının çevrimiçi olarak sızdığını ve insanların tek başına oynamasına izin verdiğini açıkladı.

Valve’a göre oyun, franchise tarihindeki en büyük teknik gelişme. Rekabetçi oyuncular, geliştiricilerin, onay oranı ne olursa olsun herkesin eylemlerinin, belirli bir eylemin tam olarak ne zaman gerçekleştirildiğini bilen sunucular sayesinde eşit derecede duyarlı olacağı sözde bir alt işaret mimarisi oluşturduğunu bilmekten mutluluk duyacaktır.

Oynanış cephesinde Valve, özel bir Counter-Strike 2 beta videosuyla yeni duman sisteminin etkisini gösterdi. Bu devam filminde duman, harita öğeleriyle ve bir ateş hattını temizlemek için dumanı delebilen mermiler veya el bombalarıyla tam olarak etkileşime girebilir. Duman da parçacıkları artık birleşik aydınlatma sisteminin bir parçası olduğu ve buna göre davrandığı için çok daha iyi görünüyor.

Su, patlamalar, mermiler, yangınlar ve daha fazlası dahil olmak üzere görsel efektler genel olarak elden geçirildi. Kan lekeleri bile yönlüdür, böylece oyunculara bilgi sağlayabilirler. Kullanıcı Arayüzü, önemli oyun durumlarını daha iyi iletmek için de tam bir yenileme aldı. Ses, dinleyiciler için daha rahat olacak ve yine de oyun içi ortamı daha doğru bir şekilde temsil edecek şekilde yeniden işlendi.

