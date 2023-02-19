Hiç şüphe yok ki Counter-Strike: Global Offensive dünya çapında birçok oyuncunun dikkatini çekti ve hala çekiyor, hatta birçoğunun boş zamanlarında eğlenmek için benzer başlıklar aramasına neden oluyor.

Bu grupta olmanız durumunda, istediğiniz zaman oynayabileceğiniz birinci şahıs nişancı oyunlarının iyi bir listesini oluşturmanıza yardımcı olmak için burada CSGO’ya benzer 7 oyunu listeleyeceğiz.

Crossfire

CSGO’ya benzer oyunlarla ilişkimize başlayarak, Crossfire’a göz atalım. Her şeyin yanı sıra mevcut tüm içeriğe erişmek ücretsizdir.

Valve oyununda olduğu gibi, buradaki öneri mevcut takımlardan birini (Kara Liste ve Global Risk) savunmak ve yolunuza çıkan herkesi patlatmak için çeşitli silahlar kullanmaktır.

Çeşitli oyun modlarına ek olarak, temkinli keskin nişancılardan Rambo oynamayı ve arenada koşmayı sevenlere kadar her tür oyuncuyu kucaklamak için çeşitli haritalara sahiptir.

Point Blank

Point Blank, tamamen şerit üzerinde ve içeriğiyle bir süre ilgilenmenizi sağlayacak kalitede bir başka birinci şahıs nişancı oyunudur.

Neredeyse her bilgisayarda çalışabilme avantajının yanı sıra, puan kazanmak ve sıralamada yükselmek için bireysel olarak veya gruplar halinde çözebileceğiniz bir görev sistemi de getiriyor.

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Başlık, arkadaşlarıyla oynamayı sevenler ve şampiyonalara katılmak isteyenler için bir klan sistemi getiriyor. Bunu, karakterin becerilerini ve belirli bir silah türündeki uzmanlığını özelleştirme seçeneklerine ekleyin ve eksiksiz bir paketten daha fazlasına sahip olun.

Rainbow Six: Siege

Bu listede ilk sunulan, içeriğine erişmek için biraz para harcamanız gerekiyor, ancak paket buna değiyor.

Belki Rainbow Six: Siege, CSGO’ya yüzde 100 benzemiyor, ancak bu listede görünmenin hakkını veriyor. Bununla birlikte, daha taktiksel davranmak, karakter seçmek ve becerilerini takımın kompozisyonuna göre değerlendirmek gibi değişikliklere hazırlıklı gelmek iyidir.

Bir diğer önemli nokta ise buradaki takımların takım başına beş oyuncuyu geçmemesi. Oyun ayrıca becerilerinizi test etmek için çeşitli modlar ve hatta maçın gerçek başlangıcından önce hazırlık anları getiriyor.

Team Fortress 2

Elbette birinci şahıs nişancı oyunlarının bir klasiği CSGO’yu hatırlatan bu oyunlar listesinin dışında bırakılamazdı, bu yüzden Team Fortress 2 hakkında konuşmanın zamanı geldi.

Team Fortress 2, grafikleriyle zaten dikkat çeken ve çeşitli karakterleri (ve farklı becerilere sahip), dinamik dövüşü ve oyun modları ve çeşitliliği nedeniyle tüm bir topluluğu kazanan türden bir oyundur.

Valorant

Valorant, Riot Games (League of Legends’tan sorumlu) tarafından geliştirilen birinci şahıs nişancı oyunudur ve CSGO’ya benzeyen bu başlıklar listesine kolayca dahil edilebilir.

Valorant’ın Valve’in oyununun önündeki farklılıklarından biri, her biri özel yetenekleri ve maç sırasında farklı hareket etme yolları olan oyun haritasına seçip götürebileceğimiz birkaç ajanımızın olması gerçeğidir.

Bu nedenle, her biri kendi işlevinde çeşitli bir grup oluşturmaya çalışmak için ortaklarınız tarafından seçilen karakterleri iyi gözlemlemek önemlidir.

Black Squad

Birçoğu Black Squad’ı bilmiyor olabilir, ancak NS Studio (Kore’de bulunan) tarafından geliştirildi ve CSGO’dan hoşlananlar için iyi bir seçenek.

Çeşitli oyun modları getirmenin yanı sıra, çok dinamik savaşlara, Battleye desteğine, özel sunucu seçeneklerine, klan oluşturma olasılığına ve çok daha fazlasına sahiptir.

Insurgecy Sandstorm

CSGO’ya benzer oyunların bu listesini, tamamen halk için daha gerçekçi bir savaş getirmeye odaklanan Insurgency Sandstorm’u getirerek kapatacağız.

Dahası, gerçekçilik hakkında konuştuğumuzda şüphe etmeyin, çünkü burada karakteriniz duruma bağlı olarak sadece bir atışla ölebilir. Bir diğer nokta ise harita ve radarlara sahip olmamasıdır, bu nedenle düşmanlar tarafından fark edilmeden haritada dolaşmanın en iyi yollarını bulmanız gerekir.