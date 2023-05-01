Counter-Strike: Global Offensive‘in Steam’deki en popüler oyunlardan biri olduğuna ve binlerce oyuncunun her gün bilgisayarlarında çeşitli haritalarda karşı karşıya geldiğine şüphe yok. Dolayısıyla, birçok kişinin aklına gelebilecek bir soru şudur: birinci şahıs nişancı oyununu mobil cihazlarda çalıştırabilir misiniz?

Buraya bu sorunun cevabını aramaya geldiyseniz, evet, mobil cihazınızı kullanarak ünlü CS: GO’nun sunduğu şeylerin tadını çıkarabileceğinizi şimdiden tahmin edebiliriz – ve bunu nasıl yapacağınızı aşağıda görebilirsiniz.

Mobil cihazlarda CS: GO nasıl oynanır?

Akıllı telefonda CS: GO oynamanın yollarını merak edenler için en pratik yol Steam Link uygulamasını kullanmaktır.

Steam Link, bilgisayar ile oyuncunun akıllı telefonu arasında doğrudan bağlantı kurmanızı sağlayan bir uygulamadır ve hem Windows, Mac hem de Linux için geçerlidir. Apple TV ve Samsung tarafından sunulan bazı televizyonlar da dahil olmak üzere diğer cihazlar için de kullanılabilir.

Uygulamayı cihazınıza yükledikten sonra aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterlidir:

Bilgisayarınızda oturum açın ve Steam’i açın;

Mobil cihazınızda (veya başka bir cihazda) Steam Bağlantısını bulun ve giriş yapın;

Her iki platformun da (bu durumda bilgisayar ve Steam Link’in çalıştığı cihaz) aynı Wi-Fi ağında olduğundan emin olun;

Steam Link’te CS: GO’yu seçin ve ‘Oynamaya Başla’ seçeneğine dokunun. Bu, Steam’in cihazınızın ekranında çalışmasını sağlayacaktır, sadece ekranınızdaki oyunu seçin, yükleyin ve oynamaya başlayın.

Oyuna başladığınızda, komutların akıllı telefonunuzun dokunmatik ekranına iletileceğini fark edeceksiniz. Bu sisteme çok alışık değilseniz, deneyimi iyileştirmek için bir Bluetooth kontrolü kullanma olasılığı vardır.

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Bir diğer önemli nokta ise CS: GO’nun bilgisayarlarda 256 MB ekran kartının yanı sıra 2 GB RAM gerektirmesidir, bu nedenle, tüm mobil cihazlar atış oyununu kabul edilebilir bir şekilde ve deneyimi tehlikeye atan sorunlar olmadan çalıştırmak için yeterli ateş gücüne sahip değildir.

Alternatif Counter Strike mobil versiyonu

İsterseniz, Android ve iOS için mevcut olan ve oyunu bir Windows bilgisayardan yayınlamanıza olanak tanıyan Remotr adlı bir uygulamayı kullanarak oyunu cep telefonunuzda da oynayabilirsiniz.

Remotr kullanımıyla, kontrolleri mobil cihazınızda istediğiniz şekilde çalışacak şekilde yapılandırma seçeneğinin yanı sıra, bilgisayarlarda gördüklerimize kıyasla grafikleri iyi bir doğrulukla görüntüleme seçeneği de vardır.

Peki ya sizin, CS: GO’yu mobil cihazlarda nasıl oynayacağınıza dair başka ipuçlarınız var mı?