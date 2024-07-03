Sega‘nın efsaneleşmiş Crazy Taxi serisi Crazy Taxi remake ile geri dönüyor. Sega, geçtiğimiz günlerde Crazy Taxi remake projesi için yeni geliştirme ekibi üyeleri aradığını duyurdu. Bu heyecan verici gelişme, oyunun büyük ölçekli, açık dünya ve devasa çok oyunculu bir sürüş oyunu olacağını ortaya koyuyor.

Crazy Taxi Remake: Sega’nın Büyük Sürprizi!

Bilmeyenleriniz için, Crazy Taxi nedir sorusunu cevaplayalım. Crazy Taxi serisi, taksi şoförü olarak oyuncuların yolcuları mümkün olan en kısa sürede hedeflerine ulaştırmasını ve tehlikeli hareketler yaparak bahşiş kazanmasını konu alıyor. Crazy Taxi remake de aynı hikayeyi konu alacak, ama açık dünya yapısı ve taksi yerine servis gibi yeniliklerle gelecek.

Serinin yapımcısı Kenji Kanno, 1 Temmuz’da yayınlanan geliştirici röportajında, yeni oyunun birçok oyuncu tarafından aynı anda oynanabilecek “tamamen yeni” bir Crazy Taxi olacağını belirtti. Geliştirici ekip, oyun içi ayrıntıları çözüyor ve çok oyunculu uyumluluğu test ediyor. Hedefleri, yeni mekanikler eklerken Crazy Taxi’nin özünü korumak. Geliştiriciler, gerçekçi bir şehir ortamının yanı sıra tema parkı benzeri bir harita ve ABD Batı Kıyısı’ndan esinlenen motifler üzerinde çalıştıklarını ifade ediyorlar.

Geliştirme ekibi için yayınlanan iş ilanında, oyun tasarımcısından seviye tasarımcısına, efekt tasarımcısından karakter modelleyicisine ve konsept sanatçısına kadar birçok pozisyon bulunuyor. İlan, Sega’nın açık dünya, devasa çok oyunculu ve Unreal Engine ile çalışacak bir oyunla büyük ölçekli bir Crazy Taxi remake oyunu hedeflediğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Sega, Crazy Taxi dahil beş IP’si için yeni oyunlar üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

Yeni Crazy Taxi remake ile ilgili daha önce yayınlanan bir teaser videosu, oyun alanında birden fazla taksinin sürüldüğünü göstererek potansiyel bir çok oyunculu modun ipuçlarını vermişti ve bu şimdi doğrulandı. Ayrıca, teaserda bir oyuncunun polis arabası kullandığı da gösterilmişti, bu da oyunda çeşitli modlar olabileceğini işaret ediyor.

Crazy Taxi devam oyunu şu anda geliştirme aşamasında ve çıkış tarihi ile uyumlu platformlar henüz açıklanmadı. Sega’nın bu büyük projesi, oyun dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Yeni oyun, serinin hayranları tarafından merakla bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Crazy Taxi devam oyunu nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!